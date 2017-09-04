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Саратовцев приглашают на ночь культуры
Актуально — 6-сентября-2017 — прочитано 27 раз
8 сентября музей-усадьба Н.Г.Чернышевского примет участие в праздновании 427-й годовщины со дня основания города Саратова. В рамках Дня города и зрелищно-развлекательного мероприятия «Ночь культуры» традиционно будут открыты все экспозиции и выставки музея. В программе экскурсии и театрализации, квесты и концерты, встречи с талантливыми и увлеченными своим делом людьми.
В 16.00 от памятника Н.Г. Чернышевского стартует квест «Старый Саратов».
На усадьбе День города начнется в 14.00 с пленэра художников «Рисуем усадьбу Н.Г.Чернышевского» и мастер-классов преподавателей Детской художественной школы Н.М.Никифоровой и Н.Е.Шитовой.
С 14.00 до 21.00 будут открыты все выставки и экспозиции музея.
В 17.00 гостей ждёт праздничная программа «День рождения галереи». Встреча саратовских художников разных поколений.
В 18.00 состоится праздничная музыкально-поэтическая встреча в «Провинциальном салоне» - «Городские мелодии». В программе: знакомство с выставкой «Что делать? – театральный роман»; выступление Натальи Муравьевой. Прозвучат под гитару любимые русские и советские песни и романсы разных лет; продолжится вечер дуэтом рояля с флейтой; завершится встреча праздничным калейдоскопом романсов XIX века в исполнении ведущих солистов артистов Саратовского академического театра оперы и балета.
Также в 14.00 и 16.00 гостей праздника ждет театрализованная экскурсия «Жили в городе С». Сцены из детства Николая Чернышевского оживут в родовом доме Н.Г.Чернышевского. В 17.15 и 20.00 посетители смогут познакомиться с уникальной книжной коллекцией музея.
г. Саратов, ул. Чернышевского, 142; тел. 23-06-66, факс. 23-35-83.
Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к. Остановка «Бабушкин взвоз»