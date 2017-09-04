Путевка в жизнь Актуально — 6-сентября-2017 — прочитано 31 раз

Самым примечательным был в училище педагогический состав: каждый – личность, начиная с молодого директора К.К.Стефановича и любимых мастеров набранных курсов – А.Г.Василевского, А.С.Быстрякова, Я.А.Рубина, Д.А.Лядова. Не буду всех перечислять, многие появлялись и исчезали, по ходу обучения.

Первых два курса жили семьей единой. Не пропускали занятий, так как всё было интересно.

При встрече даже случайной, вспоминается многое как день вчерашний.

И потрясающие занятия по русской и зарубежной литературе Ю.Н.Чумакова, который давал материал по университетской программе, мы это поняли позже. Историю театра излагала Е.А.Габаева, она же знакомила с историй изобразительного искусства…

Но сегодня вспомним абсолютную любимицу учащихся всех лет обучения – А.А.Петрову, преподававшую танец и сценическое движение. Почему именно она завоевала наши сердца объяснить трудно. Подтянутая, строгая, ироничная, каждый день она упорно занималась с «саксаулами» и «слонами», превращая их в индивидуальность, получающую наслаждение от движения.

Но почему-то кроме профессиональных навыков учащиеся получали от Анны Алексеевны (за глаза все называли ее Аннушкой) – главное – проходили школу жизни. Аннушка знала о каждом всё. С ней делились неудачами на уроках мастерства, размолвками с родителями, ссорами с любимыми…

Она всегда как-то умело все разруливала, никогда не поучая, не давая советов, а как-то так: «Что же ты хотела, если сама..». И все сразу ставилось на места, «трагедия жизни» становилась просто жизнью.

Удивительная квартира на Московской (тогда проспекте Ленина) притягивала нас и казалась роскошной. В коммуналке семья Анны Алексеевны – это старшая сестра Екатерина Алексеевна Габаева (завлит театра драмы и педагог театрального училища), ее муж, Габаев (бывший артист оперной труппы Саратовского театра) – проживала в огромной комнате, которую ловкая и «рукастая» Екатерина Алексеевна сумела перегородить ширмами, превратив в удивительную студию. В центре стоял стол, накрытый скатертью с вышивкой Екатерины Алексеевны. Как только появлялся нежданный гость, на столе мгновенно возникали чашки, вазочки с печеньями, конфетами, вареньем… В дальнем конце огромного коридора (теперь-то я знаю, что в прежнее времена это были номера гостиницы, а снизу «Пассаж» - так назывался и магазин), - убежала мысль – да именно там, в конце мрачного коридора, рядом с туалетами, на общей кухне ставился чайник. И пока он закипал, пришедший и делился своими невзгодами или радостями. Но чаще, конечно, горестями. Аннушка же посмеиваясь, ловко разруливала ситуацию, и, захватив, закипевший чайник, возвращалась с гостем к столу.

Удивительно было и другое. На III курсе заканчивались занятия по танцу и сценическому движению. Государственная комиссия, состоящая из солидных мужей, в том числе прибывшего из Щукинского училища легендарного преподавателя по сценическому движению и фехтованию Немировского – единодушно признала, что Анна Алексеевна показала на экзамене индивидуальность и данные учащихся, раскрыла потенциал каждого. Московский мэтр подчеркнул, что можно уже сейчас выдавать дипломы.

Что же это было? Действительно, экзамен стал спектаклем. Каждый номер, как визитная карточка, представлял исполнителя, который через историю героя и раскрывал свои актерские данные.

Лихо отплясывали джигу в портовом кабачке матросы; очаровательная испанка, подобно Кармен, не могла выбрать единственного кавалера; куртизанка расставалась со своим возлюбленным…

Фантазия постановщика Петровой была поистине неистощима. Но и это главное – она лепила образы, помогающие ученикам шагнуть ближе к рампе.

Будут идти, нет, будут стремительно бежать годы…

По-разному будут складываться судьбы выпускников училища первых лет. Многие разъехались по стране. Но если в отпускное время кто-то попадал в Саратов, непременно приходил в знаменитую квартиру, где отчитывался за прожитое время, узнавал, как сложилась судьба у сокурсников, что нового и интересного произошло в городе. Не пересказать о чем говорили. Позже стали приходить с детьми. Дарить фотографии, программки… Где все это?

Удивляешься как даже близкие люди Анны Алексеевны, обязанные ей своей судьбой и даже карьерой, забыли, что 13 сентября талантливому педагогу, чуткому человеку Анне Алексеевне Петровой исполнилось бы 100 лет.

Дорогая Анна Алексеевна, Вы дали путевку не только в профессию, но и в жизнь очень многим. Не верю, что кто-то забыл Вас, любимую Аннушку. Просто жизнь оказалась штукой слишком сложной; проблемы возникают постоянно, больше думаем о дне сегодняшнем.

Но когда нахлынут воспоминания, такая теплота разливается по сердцу – в нашей жизни была Аннушка!

Вечная Вам благодарность за все и вечная память!



Лариса Попова Cтранно писать – в 60-м году прошлого столетия, но это факт: в 1960 году в Саратове было открыто театральное училище. Почему «странно»? Это время нашей юности, а чувствовать себя эдаким мамонтом не хочется. Да, честно говоря, - и это не кокетство, - несмотря на всякого рода болячки, присущие возрасту, наше поколение не желает вступать в никакой иной жизненный цикл, кроме юности. Такую закалку и индульгенцию получили все те, кто прошел пору ученичества – не только профессии, но и жизни – в театральном училище.Самым примечательным был в училище педагогический состав: каждый – личность, начиная с молодого директора К.К.Стефановича и любимых мастеров набранных курсов – А.Г.Василевского, А.С.Быстрякова, Я.А.Рубина, Д.А.Лядова. Не буду всех перечислять, многие появлялись и исчезали, по ходу обучения.Первых два курса жили семьей единой. Не пропускали занятий, так как всё было интересно.При встрече даже случайной, вспоминается многое как день вчерашний.И потрясающие занятия по русской и зарубежной литературе Ю.Н.Чумакова, который давал материал по университетской программе, мы это поняли позже. Историю театра излагала Е.А.Габаева, она же знакомила с историй изобразительного искусства…Но сегодня вспомним абсолютную любимицу учащихся всех лет обучения – А.А.Петрову, преподававшую танец и сценическое движение. Почему именно она завоевала наши сердца объяснить трудно. Подтянутая, строгая, ироничная, каждый день она упорно занималась с «саксаулами» и «слонами», превращая их в индивидуальность, получающую наслаждение от движения.Но почему-то кроме профессиональных навыков учащиеся получали от Анны Алексеевны (за глаза все называли ее Аннушкой) – главное – проходили школу жизни. Аннушка знала о каждом всё. С ней делились неудачами на уроках мастерства, размолвками с родителями, ссорами с любимыми…Она всегда как-то умело все разруливала, никогда не поучая, не давая советов, а как-то так: «Что же ты хотела, если сама..». И все сразу ставилось на места, «трагедия жизни» становилась просто жизнью.Удивительная квартира на Московской (тогда проспекте Ленина) притягивала нас и казалась роскошной. В коммуналке семья Анны Алексеевны – это старшая сестра Екатерина Алексеевна Габаева (завлит театра драмы и педагог театрального училища), ее муж, Габаев (бывший артист оперной труппы Саратовского театра) – проживала в огромной комнате, которую ловкая и «рукастая» Екатерина Алексеевна сумела перегородить ширмами, превратив в удивительную студию. В центре стоял стол, накрытый скатертью с вышивкой Екатерины Алексеевны. Как только появлялся нежданный гость, на столе мгновенно возникали чашки, вазочки с печеньями, конфетами, вареньем… В дальнем конце огромного коридора (теперь-то я знаю, что в прежнее времена это были номера гостиницы, а снизу «Пассаж» - так назывался и магазин), - убежала мысль – да именно там, в конце мрачного коридора, рядом с туалетами, на общей кухне ставился чайник. И пока он закипал, пришедший и делился своими невзгодами или радостями. Но чаще, конечно, горестями. Аннушка же посмеиваясь, ловко разруливала ситуацию, и, захватив, закипевший чайник, возвращалась с гостем к столу.Удивительно было и другое. На III курсе заканчивались занятия по танцу и сценическому движению. Государственная комиссия, состоящая из солидных мужей, в том числе прибывшего из Щукинского училища легендарного преподавателя по сценическому движению и фехтованию Немировского – единодушно признала, что Анна Алексеевна показала на экзамене индивидуальность и данные учащихся, раскрыла потенциал каждого. Московский мэтр подчеркнул, что можно уже сейчас выдавать дипломы.Что же это было? Действительно, экзамен стал спектаклем. Каждый номер, как визитная карточка, представлял исполнителя, который через историю героя и раскрывал свои актерские данные.Лихо отплясывали джигу в портовом кабачке матросы; очаровательная испанка, подобно Кармен, не могла выбрать единственного кавалера; куртизанка расставалась со своим возлюбленным…Фантазия постановщика Петровой была поистине неистощима. Но и это главное – она лепила образы, помогающие ученикам шагнуть ближе к рампе.Будут идти, нет, будут стремительно бежать годы…По-разному будут складываться судьбы выпускников училища первых лет. Многие разъехались по стране. Но если в отпускное время кто-то попадал в Саратов, непременно приходил в знаменитую квартиру, где отчитывался за прожитое время, узнавал, как сложилась судьба у сокурсников, что нового и интересного произошло в городе. Не пересказать о чем говорили. Позже стали приходить с детьми. Дарить фотографии, программки… Где все это?Удивляешься как даже близкие люди Анны Алексеевны, обязанные ей своей судьбой и даже карьерой, забыли, что 13 сентября талантливому педагогу, чуткому человеку Анне Алексеевне Петровой исполнилось бы 100 лет.Дорогая Анна Алексеевна, Вы дали путевку не только в профессию, но и в жизнь очень многим. Не верю, что кто-то забыл Вас, любимую Аннушку. Просто жизнь оказалась штукой слишком сложной; проблемы возникают постоянно, больше думаем о дне сегодняшнем.Но когда нахлынут воспоминания, такая теплота разливается по сердцу – в нашей жизни была Аннушка!Вечная Вам благодарность за все и вечная память!