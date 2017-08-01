Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Подведены итоги конкурса на премию губернатора среди ветеранов и студентов

Актуально — 14-августа-2017 — прочитано 37 раз
11 августа в Саратове были названы получатели премий губернатора в сфере журналистики.

В голосовании приняли участие тележурналист ГТРК "Саратов" Григорий Вингурт, председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, корреспондент "Российской газеты" Андрей Куликов, главный редактор ИА "Взгляд-инфо" Николай Лыков, гендиректор телеканала "Саратов 24" Александр Гайдук, директор "Аткарской газеты" Елена Бадикова.

От министерства информации и печати области в комиссии представлены глава ведомства Наталья Линдигрин, первый заместитель министра Светлана Бакал и начальник отдела Нина Ошкина.

Получателями губернаторских премий среди ветеранов журналистики стали кинооператор ГТРК Владимир Антонов и главный редактор газеты Татищевского района "Сельская жизнь" Алла Новикова. В конкурсе среди студентов на получение стипендий губернатора победили студент Института прокуратуры СГЮА, видеооператор Мурад Казимов и студентка ИФиЖ СГУ, редактор спецпроектов университетской газеты "СГУщенка" Полина Новомлинова.
Практически все претенденты - победители разных творческих конкурсов.

Награды в сфере журналистики являются персональными и выплачиваются ежемесячно в течение полугода. Премия для ветеранов составляет 4500 рублей, стипендия - 3000.