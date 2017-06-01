Любить жизнь не мешали трудности и возраст Актуально — 20-июня-2017 — прочитано 20 раз Любить жизнь не мешали трудности и возраст



Галине Борисовне Виноградовой







Галину Борисовну Виноградову, постоянного автора ежемесячной ветеранской вкладки «Мы — вместе!» в Саратовской областной газете «Регион 64», наши читатели любили. Потому что она любила родной город, с вдохновением писала о проживающих в нем творческих людях, ее интересовали психологические взаимоотношения людей, удивительные истории любви! Читатели до сих пор помнят ее неожиданные публикации. Одна из них была посвящена меловой надписи огромными буквами во дворе дома в Мирном переулке: «Я тебя люблю». Галина Борисовна тогда появилась в редакции смущенная и расстроенная, рассказала: «Знаете, в моем доме живет молодая пара. Поссорились, она его не пускает домой. А он вот так пытается напомнить о себе». Мы тогда с ней пришли во двор, попросились к живущему на седьмом этаже соседу, чтобы огромная надпись вошли в кадр. Сосед не только пустил на балкон, проникся чужой бедой, тоже строил догадки окончания истории. Вот так в газете появился снимок и небольшая заметка Виноградовой о чувствах, которые надо беречь...

Нередко Галина Борисовна приносила в редакцию острые заметки о разбитой дороге на конкретной улице, о сквере в центре города, где засохли высаженные недавно, не поливаемые деревца. Ей нравился зеленый уголок у Крытого рынка, где она часто отдыхала, наблюдая, как играют дети.

…Галина Борисовна — дитя войны, родилась весной 1931 года, когда началась Великая Отечественная, ей уже десять. Так что помнит Саратов и прифронтовым. Ее отец работал научным сотрудником в институте Юго-Востока, который располагался на 2-й Дачной. Там был целый «научный» городок из 16 зданий. А руководил институтом наш знаменитый академик Николай Тулайков. Мать работала вместе с отцом, в институте она была машинисткой-стенографисткой. Семья жила в доме научных работников, их окружение — умные и интеллигентные люди. Своим детям они привили любовь к литературе, природе, искусству. Отец Галины Борисовны, Борис Чижов, заведовал лабораторией, в его подчинении был коллектив, а еще в СХИ заведовал кафедрой почвоведения и удобрений.

Несколько лет назад, когда Галине Борисовне было уже за 80, она закончила книгу «Времена и годы», половина из которой — подготовленные ею к печати дневники отца, участника Великой Отечественной войны, уникальные записи, которые он делал до войны, а потом и с передовой. Говорят, дневники на войне вести было запрещено, он писал тайно, стремясь запомнить события, как все было, исключительно для себя. Он был большим патриотом своей страны, и это чувствуется в каждой его строке. Борис Чижов погиб молодым, а его дневники остались родным, и всем нам, читателям, как достояние истории, какой ее видел очевидец. Вторая часть книги — собственные воспоминания Галины Борисовны, дополнения к тем событиям. Презентация этой книги, состоявшаяся в областной научной библиотеке, вызвала широкий интерес людей разного возраста и профессий.

Виноградова уезжала из Саратова только на годы учебы в Ленинграде, где окончила Политехнический институт. В этот город она не могла не влюбиться, в его театры, картинные галереи, в ленинградцев. Да что там, она любила все красивое, через всю свою жизнь пронесла стремление к красоте во всем — в окружающем, в одежде, в собственном облике, в отношениях с людьми. И этому не могли помешать никакие обстоятельства, даже время и возраст! В Петербург любила приезжать в разные годы, но жила — в родном Саратове. Она и распределение получила на саратовский завод «Комбайн», более трех лет проработала там инженером-конструктором. А с 1961 года ее жизнь связана с саратовским Политехническим институтом: защитила кандидатскую диссертацию, преподавала, занималась научной работой, и много — общественной. Была много лет в активе ветеранского клуба «Квинт» института, ставшего потом университетом. Каждая встреча в клубе— творческий праздник, с песнями, танцами, стихами, фантастическими планами поездок по стране, выезды на подводный лов рыбы зимой на базу отдыха «Политехник». Виноградова знала много стихов наизусть, умела их читать проникновенно.

У нее был широкий кругозор, неудивительно, что увлеклась и журналистской деятельностью. Сама пришла в областную газету, где ветераны с восторгом приняли ее в свой дружный коллектив. Галина Борисовна к журналистам всегда приходила воодушевленная новыми идеями, приносила свежие новости, делилась впечатлениями о спектакле, болью бытовых проблем. Нам очень жаль, что эта красивая, энергичная женщина больше не придет в редакцию. Недавно она ушла из жизни… В памяти друзей и коллег она осталась искренней, полной любви к людям и своему городу.

Ветеранская организация Саратовского отделения Союза журналистов РФ выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.



Тамара Катилевская Галину Борисовну Виноградову, постоянного автора ежемесячной ветеранской вкладки «Мы — вместе!» в Саратовской областной газете «Регион 64», наши читатели любили. Потому что она любила родной город, с вдохновением писала о проживающих в нем творческих людях, ее интересовали психологические взаимоотношения людей, удивительные истории любви! Читатели до сих пор помнят ее неожиданные публикации. Одна из них была посвящена меловой надписи огромными буквами во дворе дома в Мирном переулке: «Я тебя люблю». Галина Борисовна тогда появилась в редакции смущенная и расстроенная, рассказала: «Знаете, в моем доме живет молодая пара. Поссорились, она его не пускает домой. А он вот так пытается напомнить о себе». Мы тогда с ней пришли во двор, попросились к живущему на седьмом этаже соседу, чтобы огромная надпись вошли в кадр. Сосед не только пустил на балкон, проникся чужой бедой, тоже строил догадки окончания истории. Вот так в газете появился снимок и небольшая заметка Виноградовой о чувствах, которые надо беречь...Нередко Галина Борисовна приносила в редакцию острые заметки о разбитой дороге на конкретной улице, о сквере в центре города, где засохли высаженные недавно, не поливаемые деревца. Ей нравился зеленый уголок у Крытого рынка, где она часто отдыхала, наблюдая, как играют дети.…Галина Борисовна — дитя войны, родилась весной 1931 года, когда началась Великая Отечественная, ей уже десять. Так что помнит Саратов и прифронтовым. Ее отец работал научным сотрудником в институте Юго-Востока, который располагался на 2-й Дачной. Там был целый «научный» городок из 16 зданий. А руководил институтом наш знаменитый академик Николай Тулайков. Мать работала вместе с отцом, в институте она была машинисткой-стенографисткой. Семья жила в доме научных работников, их окружение — умные и интеллигентные люди. Своим детям они привили любовь к литературе, природе, искусству. Отец Галины Борисовны, Борис Чижов, заведовал лабораторией, в его подчинении был коллектив, а еще в СХИ заведовал кафедрой почвоведения и удобрений.Несколько лет назад, когда Галине Борисовне было уже за 80, она закончила книгу «Времена и годы», половина из которой — подготовленные ею к печати дневники отца, участника Великой Отечественной войны, уникальные записи, которые он делал до войны, а потом и с передовой. Говорят, дневники на войне вести было запрещено, он писал тайно, стремясь запомнить события, как все было, исключительно для себя. Он был большим патриотом своей страны, и это чувствуется в каждой его строке. Борис Чижов погиб молодым, а его дневники остались родным, и всем нам, читателям, как достояние истории, какой ее видел очевидец. Вторая часть книги — собственные воспоминания Галины Борисовны, дополнения к тем событиям. Презентация этой книги, состоявшаяся в областной научной библиотеке, вызвала широкий интерес людей разного возраста и профессий.Виноградова уезжала из Саратова только на годы учебы в Ленинграде, где окончила Политехнический институт. В этот город она не могла не влюбиться, в его театры, картинные галереи, в ленинградцев. Да что там, она любила все красивое, через всю свою жизнь пронесла стремление к красоте во всем — в окружающем, в одежде, в собственном облике, в отношениях с людьми. И этому не могли помешать никакие обстоятельства, даже время и возраст! В Петербург любила приезжать в разные годы, но жила — в родном Саратове. Она и распределение получила на саратовский завод «Комбайн», более трех лет проработала там инженером-конструктором. А с 1961 года ее жизнь связана с саратовским Политехническим институтом: защитила кандидатскую диссертацию, преподавала, занималась научной работой, и много — общественной. Была много лет в активе ветеранского клуба «Квинт» института, ставшего потом университетом. Каждая встреча в клубе— творческий праздник, с песнями, танцами, стихами, фантастическими планами поездок по стране, выезды на подводный лов рыбы зимой на базу отдыха «Политехник». Виноградова знала много стихов наизусть, умела их читать проникновенно.У нее был широкий кругозор, неудивительно, что увлеклась и журналистской деятельностью. Сама пришла в областную газету, где ветераны с восторгом приняли ее в свой дружный коллектив. Галина Борисовна к журналистам всегда приходила воодушевленная новыми идеями, приносила свежие новости, делилась впечатлениями о спектакле, болью бытовых проблем. Нам очень жаль, что эта красивая, энергичная женщина больше не придет в редакцию. Недавно она ушла из жизни… В памяти друзей и коллег она осталась искренней, полной любви к людям и своему городу.Ветеранская организация Саратовского отделения Союза журналистов РФ выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.