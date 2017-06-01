Продолжается прием заявок на фестиваль-конкурс «Киновертикаль» Актуально — 9-июня-2017 — прочитано 16 раз В настоящее время наибольшее количество заявок на открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступило по теме «Моя малая Родина». К участию в этой номинации заявились авторы анимационных, документальных, игровых фильмов. Они посвящены любви к родным местам, своему городу, важнейшим событиям из жизни малой Родины, национальным традициям и обычаям, а также достопримечательностям и красотам родного города или села.



На этой неделе среди заявок, присланных на конкурс, появился дебютант. Это детская студия телевидения «Первый шаг» из Республики Крым (г. Евпатория). Таким образом, ширится география фестиваля «Киновертикаль».

От этой студии поступили 3 заявки, две из которых на тему «Моя малая Родина» и одна - «Зеленое кино». Киноработа «О мусоре начистоту» выполнена в жанре телепрограммы, что является не стандартной формой для «Киновертикали» и от этого еще более интересен подход к раскрытию темы экологии. Авторам - от 7 до 12 лет.