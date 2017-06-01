Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на вечер памяти Аллы Александровны Жук Актуально — 6-июня-2017 — прочитано 16 раз

Ее учителями были А.П.Скафтымов, Ю.Г.Оксман, Е.И.Покусаев. Более 30 лет А.А.Жук была преподавателем филологического факультета СГУ, читала спецкурсы о Лермонтове, натуральной школе, о русской сатире, о Салтыкове-Щедрине. Подготовленные ею издания о русской литературе девятнадцатого века и сейчас продолжают оставаться образцом тонкого и глубокого понимания классических текстов.

Основу выставки составили книги: монографии о «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина, о сатире натуральной школы, о русской прозе 19 века; подготовленные ею отдельные тома полного собрания сочинений А.И.Герцена и М.Е.Салтыкова-Щедрина, издание «Свистка» - сатирического приложения к журналу «Современник» - в серии «Литературные памятники», сборник литературно-критических работ Н.Г.Чернышевского, его книги «Очерки гоголевского периода русской литературы» и других.

Часть представленных книг несколько лет назад были подарены музею Н.Г.Чернышевского профессором, доктором филологических наук Л.Е.Герасимовой. Специально для этой выставки Людмила Ефимовна, наследница и хранитель архива А.А. Жук, передала значительную коллекцию: фотографии 1950-1980-х гг. из семейного архива А.А.Жук, книги с автографами и несколько вещей Аллы Александровны – шкатулки, украшения, кофейную чашечку. Из этой же коллекции – адресованные Алле Александровне письма и открытки. В ее обширной переписке – послания от Ю.Г.Оксмана, С.Л. Макашина, Ю.М.Лотмана, К.И. Чуковского и других ученых.

Часть фотографий, экспонируемых на выставке, поступили из архива друга и коллеги А.А.Жук – профессора СГУ Е.А.Петровой.

Среди книг на выставке есть образец своеобразного «самиздата» - роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита», переплетенные копированные страницы публикации его в журнале «Москва». Друзья Аллы Александровны Жук, Евгения Андреевна Петрова и Татьяна Владимировна Ошарова, сделали ей такой подарок по случаю защиты диссертации на степень доктора филологических наук в 1980 году.

Алла Александровна особенно любила это произведение М.Булгакова; еще в 1968 году в журнале «Волга» появилась – одна из первых после публикации романа – статья «О романе «Мастер и Маргарита», написанная А.А.Жук в соавторстве с Г.В.Макаровской. Друзья вспоминают, что Алла Александровна мечтала написать о романе книгу.

Более 25 лет нет с нами Аллы Александровны Жук, но память о ее блестящих лекциях, ее талантливых книгах, о ней самой - как о яркой, исполненной жизненной энергии личности, не тускнеет.

На вечер памяти соберутся все те, кто знал Аллу Александровну Жук, чтобы поделиться своими воспоминаниями о ней.



Адрес музея: г. Саратов, ул. Чернышевского, 142

тел. 23-06-66, факс. 23-35-83

Троллейбусы №№4, 2а, маршрут.такси №№ 42, 105, 42к.

Остановка «Бабушкин взвоз»

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sarusadba@yandex.ru



6 июня в 16.00 в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского состоится вечер памяти и презентация выставки, посвященной талантливому представителю саратовской филологической школы Алле Александровне Жук (1931-1992).Ее учителями были А.П.Скафтымов, Ю.Г.Оксман, Е.И.Покусаев. Более 30 лет А.А.Жук была преподавателем филологического факультета СГУ, читала спецкурсы о Лермонтове, натуральной школе, о русской сатире, о Салтыкове-Щедрине. Подготовленные ею издания о русской литературе девятнадцатого века и сейчас продолжают оставаться образцом тонкого и глубокого понимания классических текстов.Основу выставки составили книги: монографии о «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина, о сатире натуральной школы, о русской прозе 19 века; подготовленные ею отдельные тома полного собрания сочинений А.И.Герцена и М.Е.Салтыкова-Щедрина, издание «Свистка» - сатирического приложения к журналу «Современник» - в серии «Литературные памятники», сборник литературно-критических работ Н.Г.Чернышевского, его книги «Очерки гоголевского периода русской литературы» и других.Часть представленных книг несколько лет назад были подарены музею Н.Г.Чернышевского профессором, доктором филологических наук Л.Е.Герасимовой. Специально для этой выставки Людмила Ефимовна, наследница и хранитель архива А.А. Жук, передала значительную коллекцию: фотографии 1950-1980-х гг. из семейного архива А.А.Жук, книги с автографами и несколько вещей Аллы Александровны – шкатулки, украшения, кофейную чашечку. Из этой же коллекции – адресованные Алле Александровне письма и открытки. В ее обширной переписке – послания от Ю.Г.Оксмана, С.Л. Макашина, Ю.М.Лотмана, К.И. Чуковского и других ученых.Часть фотографий, экспонируемых на выставке, поступили из архива друга и коллеги А.А.Жук – профессора СГУ Е.А.Петровой.Среди книг на выставке есть образец своеобразного «самиздата» - роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита», переплетенные копированные страницы публикации его в журнале «Москва». Друзья Аллы Александровны Жук, Евгения Андреевна Петрова и Татьяна Владимировна Ошарова, сделали ей такой подарок по случаю защиты диссертации на степень доктора филологических наук в 1980 году.Алла Александровна особенно любила это произведение М.Булгакова; еще в 1968 году в журнале «Волга» появилась – одна из первых после публикации романа – статья «О романе «Мастер и Маргарита», написанная А.А.Жук в соавторстве с Г.В.Макаровской. Друзья вспоминают, что Алла Александровна мечтала написать о романе книгу.Более 25 лет нет с нами Аллы Александровны Жук, но память о ее блестящих лекциях, ее талантливых книгах, о ней самой - как о яркой, исполненной жизненной энергии личности, не тускнеет.На вечер памяти соберутся все те, кто знал Аллу Александровну Жук, чтобы поделиться своими воспоминаниями о ней.