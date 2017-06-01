Медиацентр СГЮА взял гран-при на «Российской студенческой весне-2017» Актуально — 6-июня-2017 — прочитано 15 раз



В этом году в состав делегации Саратовской области, которая представляла наш регион на «РСВ-2017» в направлениях «Танцевальное», «Музыкальное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Театральное» и «Региональная программа», вошли и студенты Саратовской государственной юридической академии.

От региона направление «Журналистика» на финале всероссийского фестиваля представляли члены студенческого медиацентра СГЮА «SM Production» – корреспондент Мария Тимошенко (Институт прокуратуры РФ), видеооператор Мурад Казимов (Институт прокуратуры РФ), фотокорреспондент Михаил Косарев (Институт правоохранительной деятельности), специалист по связям с общественностью – PR – Антон Тимаев (Институт магистратуры), радиокорреспондент Сергей Бондаренко (Институт юстиции).

Итогом работы всей команды медиацентра в Туле в 2017 году стали несколько призовых мест, принесших высокие баллы в общий зачет Саратовской области: общее направление «Журналистика» – гран-при, «Фоторепортаж. Индивидуальная работа» – I место, «Работа в социальных сетях» – спец-приз, «Радиопередача» – спец-приз.

Журналисты СГЮА уже четвертый год подряд получают главный приз «Российской студенческой весны» в сфере молодежных медиа – в Казани (2016 год – Мурад Казимов, Мария Тимошенко), во Владивостоке (2015 год – Александр Краснощеков и Ольга Ильгова) и Тольятти (2014 год – Андрей Чиркаев и Анастасия Куманькова), что свидетельствует об их высоком творческом и профессиональном уровнях подготовки.

Саратовское региональное отделение СЖР горячо поздравляет победителей Студенческой весны 2017 года! Поздравляем партнеров в лице руководства СГЮА с достижениями талантливой молодежи!

19 мая в Москве состоялось подведение итогов федерального этапа фестиваля «Российская студенческая весна-2017».В этом году в состав делегации Саратовской области, которая представляла наш регион на «РСВ-2017» в направлениях «Танцевальное», «Музыкальное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Театральное» и «Региональная программа», вошли и студенты Саратовской государственной юридической академии.От региона направление «Журналистика» на финале всероссийского фестиваля представляли члены студенческого медиацентра СГЮА «SM Production» – корреспондент Мария Тимошенко (Институт прокуратуры РФ), видеооператор Мурад Казимов (Институт прокуратуры РФ), фотокорреспондент Михаил Косарев (Институт правоохранительной деятельности), специалист по связям с общественностью – PR – Антон Тимаев (Институт магистратуры), радиокорреспондент Сергей Бондаренко (Институт юстиции).Итогом работы всей команды медиацентра в Туле в 2017 году стали несколько призовых мест, принесших высокие баллы в общий зачет Саратовской области: общее направление «Журналистика» – гран-при, «Фоторепортаж. Индивидуальная работа» – I место, «Работа в социальных сетях» – спец-приз, «Радиопередача» – спец-приз.Журналисты СГЮА уже четвертый год подряд получают главный приз «Российской студенческой весны» в сфере молодежных медиа – в Казани (2016 год – Мурад Казимов, Мария Тимошенко), во Владивостоке (2015 год – Александр Краснощеков и Ольга Ильгова) и Тольятти (2014 год – Андрей Чиркаев и Анастасия Куманькова), что свидетельствует об их высоком творческом и профессиональном уровнях подготовки.Саратовское региональное отделение СЖР горячо поздравляет победителей Студенческой весны 2017 года! Поздравляем партнеров в лице руководства СГЮА с достижениями талантливой молодежи!