В САРАТОВЕ ПРОЙДЕТ IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО КИНО «КИНОВЕРТИКАЛЬ» Актуально — 6-июня-2017 — прочитано 15 раз



С февраля по октябрь 2017 года в Саратовской области пройдет открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Фестиваль стал уже традиционным для Саратовского региона, он проводится в четвертый раз. В этом году фестиваль-конкурс посвящен Году экологии в России.

Организаторами открытого фестиваля-конкурса «Киновертикаль» выступают министерство культуры области, государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр», Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.

Почетный и бессменный Президент саратовской «Киновертикали» - известный мультипликатор, Лауреат Государственной премии РФ и премии «Ника», призер Каннского фестиваля Гарри Бардин.

«Киновертикаль» проводится в форме конкурса киноработ, выполненных непрофессиональными авторами. Напомним, что стать участниками фестиваля могут как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, студенты и студенческие коллективы. Возраст участников – до 20 лет.

Оргкомитет «Киновертикали 2017» принимает киноработы юных авторов в следующих номинациях:

— «Моя малая Родина» (сюжеты о родном крае как туристическом месте, его людях, истории родного города или села, его достопримечательностях и красотах и т.д.);

— «Зеленое кино» (сюжеты об экологических проблемах и охране окружающей среды родного города или села, истории о животных домашних и/или дикой природы, о Волге и проблемах ее сохранения и т.д.);

— «Я выбираю свой путь» (о выборе жизненного пути молодыми людьми в профессии, об острых проблемах детей и молодежи, примерах подвига или поступка, которые помогли многим людям и т.д.);

— «Фантазии на тему известных отечественных комедий» (игровые сюжеты на темы российского кино);

— анимационный фильм на свободную тему.

Заявки на фестиваль – конкурс принимаются до 1 августа 2017 года.



Для справки.

В 2014 году фестиваль начинался как областной, но приобрел такую популярность, что его участниками стали юные представители более двух десятков регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Ялты. А самое главное – фестиваль вышел на международный уровень, к участию в нем в 2016 году присоединились и школьники Республики Казахстан.

Подробная информация о Фестивале размещена на официальном сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра www.sarkvc.ru , а также в группе «Киновертикаль Саратов» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».

Справки по телефонам Саратовского областного методического киновидеоцентра: 8452 62-02-11, отдел методической и массовой работы.





Саратовский областной методический киновидеоцентр В этом году министерство культуры региона и Саратовский методический киновидеоцентр посвятили это мероприятие Году экологии в РоссииС февраля по октябрь 2017 года в Саратовской области пройдет открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Фестиваль стал уже традиционным для Саратовского региона, он проводится в четвертый раз. В этом году фестиваль-конкурс посвящен Году экологии в России.Организаторами открытого фестиваля-конкурса «Киновертикаль» выступают министерство культуры области, государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр», Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.Почетный и бессменный Президент саратовской «Киновертикали» - известный мультипликатор, Лауреат Государственной премии РФ и премии «Ника», призер Каннского фестиваля Гарри Бардин.«Киновертикаль» проводится в форме конкурса киноработ, выполненных непрофессиональными авторами. Напомним, что стать участниками фестиваля могут как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, студенты и студенческие коллективы. Возраст участников – до 20 лет.Оргкомитет «Киновертикали 2017» принимает киноработы юных авторов в следующих номинациях:— «Моя малая Родина» (сюжеты о родном крае как туристическом месте, его людях, истории родного города или села, его достопримечательностях и красотах и т.д.);— «Зеленое кино» (сюжеты об экологических проблемах и охране окружающей среды родного города или села, истории о животных домашних и/или дикой природы, о Волге и проблемах ее сохранения и т.д.);— «Я выбираю свой путь» (о выборе жизненного пути молодыми людьми в профессии, об острых проблемах детей и молодежи, примерах подвига или поступка, которые помогли многим людям и т.д.);— «Фантазии на тему известных отечественных комедий» (игровые сюжеты на темы российского кино);— анимационный фильм на свободную тему.Заявки на фестиваль – конкурс принимаются до 1 августа 2017 года.Для справки.В 2014 году фестиваль начинался как областной, но приобрел такую популярность, что его участниками стали юные представители более двух десятков регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Ялты. А самое главное – фестиваль вышел на международный уровень, к участию в нем в 2016 году присоединились и школьники Республики Казахстан.Подробная информация о Фестивале размещена на официальном сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра www.sarkvc.ru , а также в группе «Киновертикаль Саратов» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».Справки по телефонам Саратовского областного методического киновидеоцентра: 8452 62-02-11, отдел методической и массовой работы.