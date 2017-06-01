|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 58 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
В САРАТОВЕ ПРОЙДЕТ IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО КИНО «КИНОВЕРТИКАЛЬ»
Актуально — 6-июня-2017 — прочитано 15 раз
В этом году министерство культуры региона и Саратовский методический киновидеоцентр посвятили это мероприятие Году экологии в России
С февраля по октябрь 2017 года в Саратовской области пройдет открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Фестиваль стал уже традиционным для Саратовского региона, он проводится в четвертый раз. В этом году фестиваль-конкурс посвящен Году экологии в России.
Организаторами открытого фестиваля-конкурса «Киновертикаль» выступают министерство культуры области, государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр», Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.
Почетный и бессменный Президент саратовской «Киновертикали» - известный мультипликатор, Лауреат Государственной премии РФ и премии «Ника», призер Каннского фестиваля Гарри Бардин.
«Киновертикаль» проводится в форме конкурса киноработ, выполненных непрофессиональными авторами. Напомним, что стать участниками фестиваля могут как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, студенты и студенческие коллективы. Возраст участников – до 20 лет.
Оргкомитет «Киновертикали 2017» принимает киноработы юных авторов в следующих номинациях:
— «Моя малая Родина» (сюжеты о родном крае как туристическом месте, его людях, истории родного города или села, его достопримечательностях и красотах и т.д.);
— «Зеленое кино» (сюжеты об экологических проблемах и охране окружающей среды родного города или села, истории о животных домашних и/или дикой природы, о Волге и проблемах ее сохранения и т.д.);
— «Я выбираю свой путь» (о выборе жизненного пути молодыми людьми в профессии, об острых проблемах детей и молодежи, примерах подвига или поступка, которые помогли многим людям и т.д.);
— «Фантазии на тему известных отечественных комедий» (игровые сюжеты на темы российского кино);
— анимационный фильм на свободную тему.
Заявки на фестиваль – конкурс принимаются до 1 августа 2017 года.
Для справки.
В 2014 году фестиваль начинался как областной, но приобрел такую популярность, что его участниками стали юные представители более двух десятков регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Ялты. А самое главное – фестиваль вышел на международный уровень, к участию в нем в 2016 году присоединились и школьники Республики Казахстан.
Подробная информация о Фестивале размещена на официальном сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра www.sarkvc.ru , а также в группе «Киновертикаль Саратов» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».
Справки по телефонам Саратовского областного методического киновидеоцентра: 8452 62-02-11, отдел методической и массовой работы.
Саратовский областной методический киновидеоцентр