Вместе спасем музей Ивана Васильевича Панфилова! Актуально — 1-июня-2017 — прочитано 3 раз На краудфандинговой платформе «Планета.ру» (https://planeta.ru/campaigns/59875) продолжается сбор средств для реализации проекта под названием «Спасем музей Ивана Васильевича Панфилова». По состоянию на 23 мая уже собрано 40 110 рублей из необходимых 240 000 рублей.

Неравнодушный к истории страны, памяти героев, коллектив учащихся и учителей средней школы № 3 города Петровска Саратовской области ведет большую работу по изучению и увековечиванию памяти защитника Москвы Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова.

Музей работает абсолютно бесплатно для всех категорий граждан.

Благодаря поисковой работе был накоплен материал, который позволил в кабинете, где учился Панфилов, открыть Панфиловскую комнату. Активная работа не прекращалась, что стало предпосылками открытия музея.

8 мая 1983 года в доме рядом со школой был открыт мемориальный музей И.В.Панфилова. На открытии музея присутствовали члены семьи Ивана Васильевича.

Наш музей — единственный мемориальный музей И.В.Панфилова в Саратовской области. В музее собраны уникальные экспонаты: семейные фотографии, военные реликвии, письма, представлены парта , за которой сидел маленький Ваня, подарки музею и сувениры иностранных государств, организована интересная экспозиция быта и боевого подвига панфиловцев.

Подрастающее поколение должно знать и помнить свою историю, подвиги героев и простых людей, спасших нашу страну от фашизма. поэтому необходимо сохранить память о героической истории своей малой родины.

В июле 2017 года запланировано проведение II Международного слета панфиловских школ стран СНГ « Юные сердца» в г. Петровске. Мы хотим, чтобы гости, приехавшие к нам из других стран и городов, осознали важность нашего музея в патриотическом воспитании молодежи!

Проблема в том, что в настоящее время музей находится в критическом состоянии: деревянный дом, в котором находится музей , построенный в советское время, нуждается в капитальном ремонте кровли и замене отопления, частичном обновлении экспозиции.

Просим Вас о помощи! Нам важен каждый рубль! Спасём вместе музей памяти о великом Герое Советского Союза генерал — майоре Иване Васильевиче Панфилове и подвиге Советского народа!

Все собранные средства будут направлены на ремонт и развитие музея!

https://planeta.ru/campaigns/59875

Как нам стало известно, готовы оказать помощь музею Панфилова журналисты Волоколамского района, которые были партнерами патриотической акции Саратовского регионального отделения Союза журналистов России "Автопробег "Саратов-Волоколамск" по местам сражений панфиловской дивизии