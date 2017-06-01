Союз журналистов России
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Публикация саратовского журналиста отмечена наградой на престижном конкурсе

Актуально — 1-июня-2017 — прочитано 3 раз
Публикация саратовского информационного агентства "Версия-Саратов" вошла в число победителей престижного журналистского конкурса "Буква А".

В номинации "Материал года" по градостроительной тематике в онлайн-СМИ второе место присуждено статье Тимофея Бутенко под заголовком "Этажи коррупции: кому выгодно опустить Саратов".

Победителей объявили в рамках прошедшей в Москве международной выставки архитектуры и дизайна "Арх Москва".

В публикации, отмеченной на всероссийском конкурсе, рассказывается о разработанных нормативах градостроительного проектирования.

"Проект нормативов, который сейчас находится в стадии обсуждения, предусматривает запрет на возведение домов выше 10 этажей на всей территории Саратовской области. В статье высказывались предположения по поводу коррупционноемкости нововведений.

Так, чиновники предусмотрели лазейки для желающих строить высотки в регионе, однако застройщики должны будут получать на это разрешение у регионального градостроительного совета, в президиуме которого находятся представители областной власти.

Позже саратовские застройщики и архитекторы выступили против необдуманных ограничений высотности домов. По мнению наблюдателей, изменения могут стать причиной банкротства некоторых строительных компаний. В этом случае не исключено увеличение числа обманутых дольщиков в регионе.

В самом министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области назвали коррупционноемкие нововведения "направленными на жителей", - сообщают наши коллеги из "Версии".

Конкурс "Буква А" организован Институтом современной урбанистики при поддержке Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.
ИА "Взгляд-Инфо"