Публикация саратовского журналиста отмечена наградой на престижном конкурсе Актуально — 1-июня-2017 — прочитано 3 раз Публикация саратовского информационного агентства "Версия-Саратов" вошла в число победителей престижного журналистского конкурса "Буква А".



В номинации "Материал года" по градостроительной тематике в онлайн-СМИ второе место присуждено статье Тимофея Бутенко под заголовком "Этажи коррупции: кому выгодно опустить Саратов".



Победителей объявили в рамках прошедшей в Москве международной выставки архитектуры и дизайна "Арх Москва".



В публикации, отмеченной на всероссийском конкурсе, рассказывается о разработанных нормативах градостроительного проектирования.



"Проект нормативов, который сейчас находится в стадии обсуждения, предусматривает запрет на возведение домов выше 10 этажей на всей территории Саратовской области. В статье высказывались предположения по поводу коррупционноемкости нововведений.



Так, чиновники предусмотрели лазейки для желающих строить высотки в регионе, однако застройщики должны будут получать на это разрешение у регионального градостроительного совета, в президиуме которого находятся представители областной власти.



Позже саратовские застройщики и архитекторы выступили против необдуманных ограничений высотности домов. По мнению наблюдателей, изменения могут стать причиной банкротства некоторых строительных компаний. В этом случае не исключено увеличение числа обманутых дольщиков в регионе.



В самом министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области назвали коррупционноемкие нововведения "направленными на жителей", - сообщают наши коллеги из "Версии".



Конкурс "Буква А" организован Институтом современной урбанистики при поддержке Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

ИА "Взгляд-Инфо"

