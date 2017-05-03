Учреждено звание «Заслуженный работник СМИ» Актуально — 30-мая-2017 — прочитано 4 раз Согласно законопроекту, новое звание необходимо «в целях повышения престижа профессиональной деятельности в указанной сфере». Стать заслуженным работником СМИ номинанту можно будет при наличии стажа работы в профессии не менее 15 лет. Кроме того, необходимо также наличие профессиональных заслуг в организации и развитии деятельности средств массовой информации и издательско-полиграфического комплекса, освещения актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем в крае.



В средствах массовой информации региона в настоящее время трудятся множество профессионалов, которые ежедневно выполняют важную функцию информирования населения о социально-политических процессах, поэтому обладание таким званием станет весомой наградой за высокопрофессиональный труд журналистов, операторов, режиссеров и иных представителей масс-медиа, сообщает Союз журналистов России.