"По самому по краю..." Актуально — 30-мая-2017 — прочитано 5 раз

- Этот спектакль не о Высоцком, он обо мне. Я его, собственно говоря, и не играю, я существую в этом материале, лицедейства здесь нет. Премьера состоялась 26 марта в Хвалынске, там же был сыгран и второй спектакль.. Благодаря содействию театральной компании "МАДИ" (г.Москва) и замистителю культуры Саратовской области - Татьяне Викторовне Астафьевой этот спектакль получает жизнь. На октябрь запланированы выступления в Саратове, Энгельсе, Вольске, Балаково и Самаре. В Самаре это будет театр "Камерная сцена", по остальным городам площадки обсуждаются пока. 29 июля в рамках поэтического фестиваля "Радуга XXI век" этот спектакль так же будет показан публике. Я благодарен режиссёру - Сергею. Колпаченко и сценографу - Владимиру Мошникову, что подарили мне этот спектакль, что у меня появилась возможность делиться родным, любимым, наболевшим.



Из рецензии на спектакль П.М. Дежурова, Заслуженного работника культуры РФ:



«В преддверии международного Дня Театра состоялось значимое событие в культурной жизни г.Хвалынска. В актовом зале православной гимназии прошла премьера моноспектакля по песням и стихам В.С.Высоцкого. Режиссёр-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Сергей Колпаченко, художник-постановщик – заслуженный художник РФ Владимир Мошников, актёр – Егор Покровский.

Небольшой зал гимназии был переполнен, ведь такие мероприятия в городе – редкость! Театральной жизни, как таковой, в Хвалынске нет. Нет ни профессионального театра, ни самодеятельного, а гастроли театров из других городов случаются нечасто. Тем значительнее была эта премьера.

Не буду говорить о важности творчества В.Высоцкого, он был кумиром поколений 60-70-ых гг. и головной болью для высших чинов, это общеизвестный факт.

Сценарий моноспектакля, на мой взгляд, удачен. Это история молодого человека, который въехал в квартиру своего дедушки и обнаружил там горы кассет с песнями Высоцкого. Эта музыка проникла в душу героя спектакля и он делится своим наболевшим со зрителями посредством песен и стихов Владимира Семёновича. Были затронуты темы войны, дружбы, любви, так называемые «блатные» песни, фрагменты острой сатиры, спектакль плавно перетекал из одной темы в другую и не возникало ощущения, что прерывается логическая связь действия и повествования. Егору нет и 30-ти, он не застал времён, когда песни Высоцкого звучали чуть ли не из каждого окна, возможно, именно поэтому у него не было подражания Высоцкому. Да и как можно подражать Высоцкому, это глупо. Егор пропустил творчество Высоцкого через себя, проникся им и исполнял от себя, не пытался играть кого-то.

Режиссёр и художник спектакля придумали хорошую и правильную форму, в которой артисту удобно играть, даже не играть, а существовать. Тут надо отметить, что Егор – инвалид-колясочник, но за время спектакля не было ощущения, что на сцене человек с ограниченными возможностями, спектакль смотрится органично и на коляску вовсе не обращаешь внимания.

Идея спектакля проста и доступна для зрителя: в наше время не хватает личностей, которые бы поднимали важные и острые темы, которые не потеряют своей актуальности никогда, не хватает личностей таких, как Высоцкий, не хватает таких песен, когда оголён нерв, распахнута душа.

Над спектаклем работал творческий тандем режиссёра-отца и актёра-сына, спектакль был по-настоящему рождён и пережит не только ими, но и зрителем. Хочется верить, что этот спектакль ждёт долгая и счастливая жизнь».

Мы желаем триумфального шествия спектаклю!

Лидия Златогорская



Исполнитель главной роли - актер Егор Покровский, с творчеством которого саратовские ветераны журналистики познакомились в оздоровительном центре Хвалынска «Пещера монаха», так говорит о спектакле:«В преддверии международного Дня Театра состоялось значимое событие в культурной жизни г.Хвалынска. В актовом зале православной гимназии прошла премьера моноспектакля по песням и стихам В.С.Высоцкого. Режиссёр-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Сергей Колпаченко, художник-постановщик – заслуженный художник РФ Владимир Мошников, актёр – Егор Покровский.Небольшой зал гимназии был переполнен, ведь такие мероприятия в городе – редкость! Театральной жизни, как таковой, в Хвалынске нет. Нет ни профессионального театра, ни самодеятельного, а гастроли театров из других городов случаются нечасто. Тем значительнее была эта премьера.Не буду говорить о важности творчества В.Высоцкого, он был кумиром поколений 60-70-ых гг. и головной болью для высших чинов, это общеизвестный факт.Сценарий моноспектакля, на мой взгляд, удачен. Это история молодого человека, который въехал в квартиру своего дедушки и обнаружил там горы кассет с песнями Высоцкого. Эта музыка проникла в душу героя спектакля и он делится своим наболевшим со зрителями посредством песен и стихов Владимира Семёновича. Были затронуты темы войны, дружбы, любви, так называемые «блатные» песни, фрагменты острой сатиры, спектакль плавно перетекал из одной темы в другую и не возникало ощущения, что прерывается логическая связь действия и повествования. Егору нет и 30-ти, он не застал времён, когда песни Высоцкого звучали чуть ли не из каждого окна, возможно, именно поэтому у него не было подражания Высоцкому. Да и как можно подражать Высоцкому, это глупо. Егор пропустил творчество Высоцкого через себя, проникся им и исполнял от себя, не пытался играть кого-то.Режиссёр и художник спектакля придумали хорошую и правильную форму, в которой артисту удобно играть, даже не играть, а существовать. Тут надо отметить, что Егор – инвалид-колясочник, но за время спектакля не было ощущения, что на сцене человек с ограниченными возможностями, спектакль смотрится органично и на коляску вовсе не обращаешь внимания.Идея спектакля проста и доступна для зрителя: в наше время не хватает личностей, которые бы поднимали важные и острые темы, которые не потеряют своей актуальности никогда, не хватает личностей таких, как Высоцкий, не хватает таких песен, когда оголён нерв, распахнута душа.Над спектаклем работал творческий тандем режиссёра-отца и актёра-сына, спектакль был по-настоящему рождён и пережит не только ими, но и зрителем. Хочется верить, что этот спектакль ждёт долгая и счастливая жизнь».Мы желаем триумфального шествия спектаклю!