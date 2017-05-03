Мой журналистский дебют состоялся! Актуально — 25-мая-2017 — прочитано 155 раз



В 2017 году конкурс «Власть слова» посвящается 100-летию гуманитарного образования в Саратовском университете. Он проводится под патронатом губернатора Саратовской области В.В. Радаева. Учредители конкурса: Правительство Саратовской области, Саратовская областная Дума, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Организатор конкурса – Институт филологии и журналистики СГУ.

Поздравляем Анну с победой в конкурсе и просим рассказать о своих впечатлениях.



Шанс



Как и любой старшеклассник, я задумываюсь о своем будущем. В очередной раз, отслеживая тенденции условий приема, я остановилась на слове «конкурс». Я кликнула по ссылке и скачала положение. До конца приема конкурсных работ оставалось очень мало времени. Первая мысль: «Не успею. Опоздала. Забудь!». «Это твой шанс испытать себя, верь в себя!»,- сказала мама и отправила меня к руководителю объединения «Юный журналист» Центра дополнительного образования Татьяне Евгеньевне Бредихиной.

При выборе конкурсного материала сомнений не было. В оргкомитет «Власти слова» был отправлен текст «Мир – что значит это слово для меня?», опубликованный в газете «Балаковские вести» № 9 от 28 февраля 2017 года и написанный по заданию редакции, правда, в сокращении, ввиду регламента конкурса, и с новым названием «Тринадцатая весна».



Подарок ко дню рождения



18 мая мне исполнилось 16 лет. Вместо того, чтобы готовиться к празднованию дома, я с самого утра уже томилась в ожидании в стенах облдумы. Когда зал заполнился счастливыми, но немного встревоженными участниками конкурса, их руководителями, родственниками и журналистами, началась торжественная церемония. В президиуме – председатель Комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодёжи и информационной политике Саратовской областной Думы А.В. Лосина, заместитель министра образования Саратовской области Г.В. Калягина, проректор по учебно-методической работе Саратовского университета Е.Г. Елина, директор Института филологии и журналистики Л.С. Борисова, научный руководитель ИФиЖ профессор В.В. Прозоров.

Вступительную речь произнес Валерий Владимирович Прозоров: «В слове – наше отношение к жизни, в слове – наше отношение друг к другу. Слово бесконечно, слово бессмертно», также он процитировал строки из стихотворения А.Т.Твардовского «Слово о словах».

Из рук Аллы Вальтеровны Лосиной я, как обладатель Гран-при, получила благодарственное письмо от председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева.



Спасибо всем! Выражаю огромную благодарность организаторам конкурса за возможность проявить свои способности. Руководителю объединения «Юный журналист» Центра дополнительного образования Татьяне Евгеньевне Бредихиной за любовь к слову, творческий оптимизм и настойчивость в нелегком деле подготовки юных журналистов. Отдельную благодарность выражаю моему наставнику, члену Союза журналистов России, корреспонденту газеты «Балаковские вести» Льву Сперанскому и всей редакции, с которой я с удовольствием сотрудничаю! Спасибо!



Анна ЧУГУНОВА, победитель конкурса «Власть слова»





В Саратовской областной Думе были подведены итоги VI Конкурса творчески одаренных старшеклассников Саратовской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья «Власть слова». Высшей наградой – Гран-при в номинации «Журналистский дебют» на торжественной церемонии была отмечена десятиклассница, внештатный корреспондент газеты «Балаковские вести» Анна Чугунова.В 2017 году конкурс «Власть слова» посвящается 100-летию гуманитарного образования в Саратовском университете. Он проводится под патронатом губернатора Саратовской области В.В. Радаева. Учредители конкурса: Правительство Саратовской области, Саратовская областная Дума, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Организатор конкурса – Институт филологии и журналистики СГУ.Поздравляем Анну с победой в конкурсе и просим рассказать о своих впечатлениях.Как и любой старшеклассник, я задумываюсь о своем будущем. В очередной раз, отслеживая тенденции условий приема, я остановилась на слове «конкурс». Я кликнула по ссылке и скачала положение. До конца приема конкурсных работ оставалось очень мало времени. Первая мысль: «Не успею. Опоздала. Забудь!». «Это твой шанс испытать себя, верь в себя!»,- сказала мама и отправила меня к руководителю объединения «Юный журналист» Центра дополнительного образования Татьяне Евгеньевне Бредихиной.При выборе конкурсного материала сомнений не было. В оргкомитет «Власти слова» был отправлен текст «Мир – что значит это слово для меня?», опубликованный в газете «Балаковские вести» № 9 от 28 февраля 2017 года и написанный по заданию редакции, правда, в сокращении, ввиду регламента конкурса, и с новым названием «Тринадцатая весна».18 мая мне исполнилось 16 лет. Вместо того, чтобы готовиться к празднованию дома, я с самого утра уже томилась в ожидании в стенах облдумы. Когда зал заполнился счастливыми, но немного встревоженными участниками конкурса, их руководителями, родственниками и журналистами, началась торжественная церемония. В президиуме – председатель Комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодёжи и информационной политике Саратовской областной Думы А.В. Лосина, заместитель министра образования Саратовской области Г.В. Калягина, проректор по учебно-методической работе Саратовского университета Е.Г. Елина, директор Института филологии и журналистики Л.С. Борисова, научный руководитель ИФиЖ профессор В.В. Прозоров.Вступительную речь произнес Валерий Владимирович Прозоров: «В слове – наше отношение к жизни, в слове – наше отношение друг к другу. Слово бесконечно, слово бессмертно», также он процитировал строки из стихотворения А.Т.Твардовского «Слово о словах».Из рук Аллы Вальтеровны Лосиной я, как обладатель Гран-при, получила благодарственное письмо от председателя Саратовской областной Думы В.В. Капкаева.Спасибо всем! Выражаю огромную благодарность организаторам конкурса за возможность проявить свои способности. Руководителю объединения «Юный журналист» Центра дополнительного образования Татьяне Евгеньевне Бредихиной за любовь к слову, творческий оптимизм и настойчивость в нелегком деле подготовки юных журналистов. Отдельную благодарность выражаю моему наставнику, члену Союза журналистов России, корреспонденту газеты «Балаковские вести» Льву Сперанскому и всей редакции, с которой я с удовольствием сотрудничаю! Спасибо!