Союз журналистов России

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В середине апреля в Москве, в Центральном Доме журналиста, прошла церемония награждения победителей ежегодного Международного интернет-конкурса «Страницы семейной славы». Среди награждённых были и петровчане, ставшие лауреатами конкурса, - автор этого материала и учитель русского языка и литературы школы №8 Татьяна Сторожева.

Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы», объединивший школьников и их педагогов, студентов и ветеранов, профессиональных журналистов и писателей, а также авторские коллективы, проводится с 2006 года. Его основатель - профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Союза журналистов России Владимир Сухомлин, сын которого, известный сетевой журналист и программист Владимир Сухомлин (Кливер), погиб при исполнении профессионального долга. Это творческий конкурс для тех, кто решил рассказать о близких людях, об известных и пока ещё не известных защитниках Отечества, например, о героях своей семьи, о событиях, связанных с ними. В этом году победителями и призёрами проекта стали конкурсанты из Москвы и Московской области, из Саратова и Саратовской области, из Тульской, Калужской, Пензенской, Воронежской, Астраханской, Владимирской, Свердловской, Кемеровской, Нижегородской, Курганской и Омской областей, из Орла, Ульяновска и Минеральных Вод, из Краснодарского края и Белгорода, из Минска и Никополя Днепропетровской области, из Черногорска Республики Хакасия, Татарстана и Республики Каракалпакстан - и это ещё далеко не полная география его участников!

Лауреаты «Страницы семейной славы» - соавторы большой Книги памяти, являющейся частью проекта Союза журналистов России «Книжная полка журналиста», именно их работы ложатся в основу новых страниц издания, хранящего память о тысячах человеческих судеб: сведения и факты, строчки из фронтовых писем, наградные листы из открытых в последнее время архивных данных Министерства обороны, снимки из семейных архивов и фотоальбомов, воспоминания ветеранов о военных и послевоенных годах. Символично то, что в течение многих лет стартует конкурс девятого мая - в День Победы, но творческие работы его участников посвящены не только Великой Отечественной войне, но и Первой мировой, и многим локальным войнам двадцатого столетия.

Ежегодно итоговым мероприятием конкурса становится двухдневный медиафорум «Святая память», в рамках которого, помимо церемонии награждения лауреатов, в Московском государственном университете проходит и Международный научно-методический семинар «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодёжью».

В этом году участие в семинаре принял секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, отметивший значимость конкурса «Страница семейной славы»: «Проект актуален тем, что несёт в себе уникальную функцию – совмещает современные технологии, так как система приёма заявок и оформление работ имеют электронный формат, и продолжает традиции отечественной журналистики, ориентируясь на такой жанр написания работ, как очерк. Кроме того, конкурс важен в воспитании патриотизма среди молодёжи, в сохранении семейных ценностей и своей истории».

Лично мне конференция запомнилась тем, что её участники не только интересно представили и обстоятельно раскрыли темы своих творческих работ, но и поделились опытом в поиске, обработке и систематизации данных о героях своих публикаций, подсказали идеи для дальнейшего творчества и, в какой-то степени, дали ориентир как для создания новых журналистских материалов, так и для возможных краеведческих поисков и исследований наших петровских школьников.

О ком же писали свои работы участники конкурса «Страница семейной славы»? Например, девятиклассник из села Индерка Сосновоборского района Пензенской области Салават Ахметов рассказал о своём прадедушке - участнике Первой империалистической войны Ибрагиме Аббясове, награждённом Георгиевским крестом. Причём юный автор исследовательской работы «Герой забытой войны» не только проделал большую поисковую работу, установив, где и как воевал его предок, но и провёл аналогию битвы в Сморгони (с сентября 1915 по февраль 1918 года через этот город проходила линия русско-германского фронта, в результате позиционных боёв 16-тысячный город превратился в руины и после 810-дневной обороны практически перестал существовать) со Сталинградской битвой во время Великой Отечественной войны.

Десятиклассница Алсу Вариахметова из города Нурлат Республики Татарстан творческую работу "Нет срока давности у подвигов прадедов наших" готовила в течение двух лет, причём изначально писала на родном татарском языке, а потом переводила на русский, чтобы прочитать и оценить исследование о героях её семьи смогли все участники и жюри конкурса. По словам школьницы, большую помощь ей оказала мама, вместе с которой они подбирали и обрабатывали фотографии и письма из семейного архива, работали в сети интернет с базами всевозможных архивов, налаживали связь с поисковыми группами тех мест, где воевали их близкие.

Большой интерес у всех участников семинара вызвала работа «В редакцию не вернулись...», представленная педагогом-организатором лицея №18 города Орла Мариной Самариной. Тему для конкурсного материала, как оказалось, ей подсказала Стена памяти журналистов, погибших во время Великой Отечественной войны, оформленная в вестибюле редакции газеты «Орловская правда». В результате, автору удалось установить фронтовые судьбы не только журналистов этого издания, но и сотрудников нескольких орловских газет, не вернувшихся с войны в свои районные редакции.

Поиски сведений о своих родственниках, пропавших без вести и погибших во время Великой Отечественной войны, которые начала корреспондент небольшой районной газеты города Нурлат Республики Татарстан Маргарита Литта, стали началом большого информационного проекта в местном издании. Теперь каждую неделю в газете публикуется список из имён и фамилий пяти - шести жителей района, пропавших без вести в военное время, чьи судьбы спустя десятилетия удалось установить журналистам. Стоит отметить, что аналогичный проект в течение нескольких лет реализуется и на страницах нашей газеты совместно с группой «Поиск», которой руководит учитель истории одной из петровских школ Сергей Крупнов. Такие материалы всегда востребованы читателями, ведь многие из нас даже спустя семьдесят с лишним лет не знают о судьбе своих близких, пропавших без вести на полях сражений, и пытаются узнать о них хоть какие-то данные.





Незабываемые впечатления оставила встреча с почётным гостем семинара и медиафорума «Святая память» председателем совета ветеранов МГУ им. М.В. Ломоносова, представителем Московского совета ветеранов Ниной Михайловной Данилкович. Нина Михайловна - свидетель и участник одних из самых страшных событий Великой Отечественной войны - оккупации фашистами Белоруссии. Большая и дружная семья Данилкович в то время жила под Брестом, и Нина, двенадцатилетняя девочка, пережила все ужасы тех лет: видела, как целые семьи из их села гитлеровцы живыми закапывали в землю, как расстреливали детей и взрослых за неповиновение оккупантам. Она до сих пор помнит подробности облав и обысков, которые устраивали полицаи в домах местных жителей, подозреваемых в помощи Красной Армии.







Семья Данилкович была связана с партизанами и входила в соединение подпольщиков, причём связными с отрядом сразу же стали и родители, и дети. Так, Нине Михайловне и её сёстрам постоянно приходилось вести наблюдение и собирать сведения об охране железной дороги и технике фашистов, потом передавать эти данные взрослым в партизанский отряд. Результатом работы подростков становились пущенные под откос немецкие эшелоны, и, как сейчас вспоминает участница войны, они очень гордились тем, что помогали сражаться с врагом даже находясь на оккупированной территории. С февраля 1942 года в эту часть Белоруссии, ставшую глубоким тылом противника, начали забрасывать десанты спецчастей Красной Армии, и семья Данилкович уже официально стала числиться в одной из специальных разведывательно-диверсионных частей, входивших в состав партизанского движения. До 17 сентября 1943 года Нина, её старшая сестра, мама и папа были подпольщиками, потом их срочно переправили в партизанский отряд, причём уводили из села ночью, так как стало известно, что утром их семью придут арестовывать. А за несколько дней до этого младшую сестрёнку Нины Михайловны убили полицаи и бросили в лесу, как потом оказалось, пытались узнать, какой дорогой пройти к партизанам...

Сейчас Нина Михайловна Данилкович - частый гость в московских школах и вузах, несмотря на почтенный возраст, она активно участвует в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Встречаясь со школьниками и студентами, она рассказывает о том, что пришлось пережить ей и её землякам, и таким образом сохраняет правдивую историю войны, которую в последнее время многие пытаются переписать и исказить, стараясь принизить цену победы...





О том, что подлинную историю Великой Отечественной войны необходимо сохранять, не давая её переписывать и менять, не раз говорилось и во время торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Страница семейной славы», состоявшейся в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. По традиции, с приветственным словом выступил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Он отметил важность подобных конкурсов, способствующих сохранению истории и патриотизма: «Вы все - хранители памяти о войне, о героях своих семей и земляках, приближавших победу. И не важно, о каком историческом периоде вы писали - о Первой мировой войне, о Великой Отечественной, о событиях в Афганистане или о Чеченской кампании. Всё это - страницы нашей общей истории, знания о которой вы несёте людям. Я поздравляю всех, кто получил награды, и ещё раз благодарю за сохранение памяти о героях страны, о героях ваших городов, сёл, ваших семей. Вы делаете великое дело!».

Во время награждения победителей и призёров проекта «Страница семейной славы» на сцену поднимались представители разных возрастных категорий, приехавшие из многих уголков нашей страны, и каждый старался поделиться своими впечатлениями от участия в конкурсе и поблагодарить его организаторов. К сожалению, петровские школьники, в очередной раз ставшие лауреатами проекта, приехать в Москву не смогли - за них дипломы и призы получала учитель русского языка и литературы школы №8 Татьяна Сторожева. Чтобы поздравить ребят с заслуженными наградами, я встретилась с ними уже после возвращения из Москвы, а они, в свою очередь, решили рассказать нашим читателям о своих впечатлениях от участия в конкурсе.



Маргарита Фурман:

- Для меня «Страница семейной славы» - это не просто один из конкурсов, в котором я из года в год принимаю участие. Это - шанс попробовать себя в довольно масштабном проекте и познакомиться с работами других участников. Вот уже три года подряд я представляю на конкурс свои творческие работы и занимаю призовые места. В апреле 2015 года мне и моим родителям посчастливилось побывать на награждении призёров «Страницы семейной славы» в центральном Доме журналиста, тогда, помимо церемонии, мне запомнилась экскурсия по знаменитому МГУ имени Ломоносова.



Диана Смирнова:

- Летом прошлого года мы принимали участие в автопробеге Саратов - Волоколамск. Поездка была настолько насыщенной и яркой, что мне захотелось написать обо всех памятных местах, где мы побывали. Когда творческая работа была готова, мы вместе с педагогами Т.Ю. Сторожевой и Е.В. Панчук решили отравить её на Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы».

В конкурсе я участвовала третий раз, и если в предыдущие годы отмечали нашу коллективную работу, то в этот раз меня наградили ещё и индивидуально - Дипломом II степени за материал «Память, запечатлённая потомками…». Несомненно, моя победа – это победа общая, ведь без поддержки и помощи моих руководителей я не получила бы такой высокой оценки от жюри. Кроме этого, высоко оценили и творческие работы других учеников нашей школы. К сожалению, поехать в Москву мы не смогли, но я надеюсь, что в этом конкурсе участвуем не в последний раз, и у нас ещё будет шанс побывать в Москве на награждении лауреатов.



Артур Сарксян:

- Конкурс дал возможность поделиться со всеми участниками и членами жюри рассказом о нашем земляке - герое Советского Союза И.В. Панфилове и дивизии, которой он командовал, рассказать о тех нелёгких днях войны и героизме советского народа. И, конечно же, конкурс - это возможность поблагодарить всех участников войны за счастье жить под мирным небом. Мы должны сохранить память и о тех событиях, и о людях, победивших фашизм.



Елизавета Сарксян:

- На конкурс «Страница семейной славы» я отправила творческую работу «Моё панфиловское лето», посвящённую поездке в Волоколамск, а также цикл военно-патриотических видеороликов «Бессмертный полк в г. Петровске», «Мгновения, мгновения, мгновения...», «Музей И.В. Панфилова. Город Петровск Саратовской области», «Автопробег Саратов - Волоколамск», снятых мною в 2016 году. Материалы были отмечены дипломами II степени, но, по-моему, моя победа - заслуга общая, ведь без поддержки учителей Т.Ю. Сторожевой и Е.В. Панчук, без одноклассников и, конечно же, без помощи моих родителей я не смогла бы получить такую высокую оценку. Результатом я довольна, причём участие в конкурсе «Страница семейной славы» стало уже традицией для нас, которую мы собираемся продолжить и в следующем году.



Руслан Попов:

- В прошлом году мы представляли на конкурс сайт «Длина Георгиевской ленточки», за что я был награждён Дипломом II степени и медалью Союза журналистов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». В этот раз конкурсной работой стал сайт «Письма в прошлое»: на нём размещались письма школьников дедам и прадедам, погибшим, не вернувшимся домой, тем родственникам, что прошли дорогами Великой Отечественной войны. Приятно, что эту работу тоже отметили Дипломом II степени. Сейчас думаю над темой нового проекта, который и станет моей очередной заявкой для участия в конкурсе.



Остаётся только добавить, что с девятого мая на сайте http://pobeda.vif2.ru начался приём работ на конкурс «Страница семейной славы - 2017». Стать его участником может каждый, кто бережно хранит память о героях своей семьи, о земляках, которыми гордится наша малая родина. Возможно, что в следующем году в числе лауреатов проекта кто-то увидит и свою фамилию...

Татьяна УСОЛЬЦЕВА.

Фото автора.

Petrovskvesti.ru



В середине апреля в Москве, в Центральном Доме журналиста, прошла церемония награждения победителей ежегодного Международного интернет-конкурса «Страницы семейной славы». Среди награждённых были и петровчане, ставшие лауреатами конкурса, - автор этого материала и учитель русского языка и литературы школы №8 Татьяна Сторожева.Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы», объединивший школьников и их педагогов, студентов и ветеранов, профессиональных журналистов и писателей, а также авторские коллективы, проводится с 2006 года. Его основатель - профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Союза журналистов России Владимир Сухомлин, сын которого, известный сетевой журналист и программист Владимир Сухомлин (Кливер), погиб при исполнении профессионального долга. Это творческий конкурс для тех, кто решил рассказать о близких людях, об известных и пока ещё не известных защитниках Отечества, например, о героях своей семьи, о событиях, связанных с ними. В этом году победителями и призёрами проекта стали конкурсанты из Москвы и Московской области, из Саратова и Саратовской области, из Тульской, Калужской, Пензенской, Воронежской, Астраханской, Владимирской, Свердловской, Кемеровской, Нижегородской, Курганской и Омской областей, из Орла, Ульяновска и Минеральных Вод, из Краснодарского края и Белгорода, из Минска и Никополя Днепропетровской области, из Черногорска Республики Хакасия, Татарстана и Республики Каракалпакстан - и это ещё далеко не полная география его участников!Лауреаты «Страницы семейной славы» - соавторы большой Книги памяти, являющейся частью проекта Союза журналистов России «Книжная полка журналиста», именно их работы ложатся в основу новых страниц издания, хранящего память о тысячах человеческих судеб: сведения и факты, строчки из фронтовых писем, наградные листы из открытых в последнее время архивных данных Министерства обороны, снимки из семейных архивов и фотоальбомов, воспоминания ветеранов о военных и послевоенных годах. Символично то, что в течение многих лет стартует конкурс девятого мая - в День Победы, но творческие работы его участников посвящены не только Великой Отечественной войне, но и Первой мировой, и многим локальным войнам двадцатого столетия.Ежегодно итоговым мероприятием конкурса становится двухдневный медиафорум «Святая память», в рамках которого, помимо церемонии награждения лауреатов, в Московском государственном университете проходит и Международный научно-методический семинар «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодёжью».В этом году участие в семинаре принял секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, отметивший значимость конкурса «Страница семейной славы»: «Проект актуален тем, что несёт в себе уникальную функцию – совмещает современные технологии, так как система приёма заявок и оформление работ имеют электронный формат, и продолжает традиции отечественной журналистики, ориентируясь на такой жанр написания работ, как очерк. Кроме того, конкурс важен в воспитании патриотизма среди молодёжи, в сохранении семейных ценностей и своей истории».Лично мне конференция запомнилась тем, что её участники не только интересно представили и обстоятельно раскрыли темы своих творческих работ, но и поделились опытом в поиске, обработке и систематизации данных о героях своих публикаций, подсказали идеи для дальнейшего творчества и, в какой-то степени, дали ориентир как для создания новых журналистских материалов, так и для возможных краеведческих поисков и исследований наших петровских школьников.О ком же писали свои работы участники конкурса «Страница семейной славы»? Например, девятиклассник из села Индерка Сосновоборского района Пензенской области Салават Ахметов рассказал о своём прадедушке - участнике Первой империалистической войны Ибрагиме Аббясове, награждённом Георгиевским крестом. Причём юный автор исследовательской работы «Герой забытой войны» не только проделал большую поисковую работу, установив, где и как воевал его предок, но и провёл аналогию битвы в Сморгони (с сентября 1915 по февраль 1918 года через этот город проходила линия русско-германского фронта, в результате позиционных боёв 16-тысячный город превратился в руины и после 810-дневной обороны практически перестал существовать) со Сталинградской битвой во время Великой Отечественной войны.Десятиклассница Алсу Вариахметова из города Нурлат Республики Татарстан творческую работу "Нет срока давности у подвигов прадедов наших" готовила в течение двух лет, причём изначально писала на родном татарском языке, а потом переводила на русский, чтобы прочитать и оценить исследование о героях её семьи смогли все участники и жюри конкурса. По словам школьницы, большую помощь ей оказала мама, вместе с которой они подбирали и обрабатывали фотографии и письма из семейного архива, работали в сети интернет с базами всевозможных архивов, налаживали связь с поисковыми группами тех мест, где воевали их близкие.Большой интерес у всех участников семинара вызвала работа «В редакцию не вернулись...», представленная педагогом-организатором лицея №18 города Орла Мариной Самариной. Тему для конкурсного материала, как оказалось, ей подсказала Стена памяти журналистов, погибших во время Великой Отечественной войны, оформленная в вестибюле редакции газеты «Орловская правда». В результате, автору удалось установить фронтовые судьбы не только журналистов этого издания, но и сотрудников нескольких орловских газет, не вернувшихся с войны в свои районные редакции.Поиски сведений о своих родственниках, пропавших без вести и погибших во время Великой Отечественной войны, которые начала корреспондент небольшой районной газеты города Нурлат Республики Татарстан Маргарита Литта, стали началом большого информационного проекта в местном издании. Теперь каждую неделю в газете публикуется список из имён и фамилий пяти - шести жителей района, пропавших без вести в военное время, чьи судьбы спустя десятилетия удалось установить журналистам. Стоит отметить, что аналогичный проект в течение нескольких лет реализуется и на страницах нашей газеты совместно с группой «Поиск», которой руководит учитель истории одной из петровских школ Сергей Крупнов. Такие материалы всегда востребованы читателями, ведь многие из нас даже спустя семьдесят с лишним лет не знают о судьбе своих близких, пропавших без вести на полях сражений, и пытаются узнать о них хоть какие-то данные.Незабываемые впечатления оставила встреча с почётным гостем семинара и медиафорума «Святая память» председателем совета ветеранов МГУ им. М.В. Ломоносова, представителем Московского совета ветеранов Ниной Михайловной Данилкович. Нина Михайловна - свидетель и участник одних из самых страшных событий Великой Отечественной войны - оккупации фашистами Белоруссии. Большая и дружная семья Данилкович в то время жила под Брестом, и Нина, двенадцатилетняя девочка, пережила все ужасы тех лет: видела, как целые семьи из их села гитлеровцы живыми закапывали в землю, как расстреливали детей и взрослых за неповиновение оккупантам. Она до сих пор помнит подробности облав и обысков, которые устраивали полицаи в домах местных жителей, подозреваемых в помощи Красной Армии.Семья Данилкович была связана с партизанами и входила в соединение подпольщиков, причём связными с отрядом сразу же стали и родители, и дети. Так, Нине Михайловне и её сёстрам постоянно приходилось вести наблюдение и собирать сведения об охране железной дороги и технике фашистов, потом передавать эти данные взрослым в партизанский отряд. Результатом работы подростков становились пущенные под откос немецкие эшелоны, и, как сейчас вспоминает участница войны, они очень гордились тем, что помогали сражаться с врагом даже находясь на оккупированной территории. С февраля 1942 года в эту часть Белоруссии, ставшую глубоким тылом противника, начали забрасывать десанты спецчастей Красной Армии, и семья Данилкович уже официально стала числиться в одной из специальных разведывательно-диверсионных частей, входивших в состав партизанского движения. До 17 сентября 1943 года Нина, её старшая сестра, мама и папа были подпольщиками, потом их срочно переправили в партизанский отряд, причём уводили из села ночью, так как стало известно, что утром их семью придут арестовывать. А за несколько дней до этого младшую сестрёнку Нины Михайловны убили полицаи и бросили в лесу, как потом оказалось, пытались узнать, какой дорогой пройти к партизанам...Сейчас Нина Михайловна Данилкович - частый гость в московских школах и вузах, несмотря на почтенный возраст, она активно участвует в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Встречаясь со школьниками и студентами, она рассказывает о том, что пришлось пережить ей и её землякам, и таким образом сохраняет правдивую историю войны, которую в последнее время многие пытаются переписать и исказить, стараясь принизить цену победы...О том, что подлинную историю Великой Отечественной войны необходимо сохранять, не давая её переписывать и менять, не раз говорилось и во время торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Страница семейной славы», состоявшейся в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. По традиции, с приветственным словом выступил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Он отметил важность подобных конкурсов, способствующих сохранению истории и патриотизма: «Вы все - хранители памяти о войне, о героях своих семей и земляках, приближавших победу. И не важно, о каком историческом периоде вы писали - о Первой мировой войне, о Великой Отечественной, о событиях в Афганистане или о Чеченской кампании. Всё это - страницы нашей общей истории, знания о которой вы несёте людям. Я поздравляю всех, кто получил награды, и ещё раз благодарю за сохранение памяти о героях страны, о героях ваших городов, сёл, ваших семей. Вы делаете великое дело!».Во время награждения победителей и призёров проекта «Страница семейной славы» на сцену поднимались представители разных возрастных категорий, приехавшие из многих уголков нашей страны, и каждый старался поделиться своими впечатлениями от участия в конкурсе и поблагодарить его организаторов. К сожалению, петровские школьники, в очередной раз ставшие лауреатами проекта, приехать в Москву не смогли - за них дипломы и призы получала учитель русского языка и литературы школы №8 Татьяна Сторожева. Чтобы поздравить ребят с заслуженными наградами, я встретилась с ними уже после возвращения из Москвы, а они, в свою очередь, решили рассказать нашим читателям о своих впечатлениях от участия в конкурсе.Маргарита Фурман:- Для меня «Страница семейной славы» - это не просто один из конкурсов, в котором я из года в год принимаю участие. Это - шанс попробовать себя в довольно масштабном проекте и познакомиться с работами других участников. Вот уже три года подряд я представляю на конкурс свои творческие работы и занимаю призовые места. В апреле 2015 года мне и моим родителям посчастливилось побывать на награждении призёров «Страницы семейной славы» в центральном Доме журналиста, тогда, помимо церемонии, мне запомнилась экскурсия по знаменитому МГУ имени Ломоносова.Диана Смирнова:- Летом прошлого года мы принимали участие в автопробеге Саратов - Волоколамск. Поездка была настолько насыщенной и яркой, что мне захотелось написать обо всех памятных местах, где мы побывали. Когда творческая работа была готова, мы вместе с педагогами Т.Ю. Сторожевой и Е.В. Панчук решили отравить её на Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы».В конкурсе я участвовала третий раз, и если в предыдущие годы отмечали нашу коллективную работу, то в этот раз меня наградили ещё и индивидуально - Дипломом II степени за материал «Память, запечатлённая потомками…». Несомненно, моя победа – это победа общая, ведь без поддержки и помощи моих руководителей я не получила бы такой высокой оценки от жюри. Кроме этого, высоко оценили и творческие работы других учеников нашей школы. К сожалению, поехать в Москву мы не смогли, но я надеюсь, что в этом конкурсе участвуем не в последний раз, и у нас ещё будет шанс побывать в Москве на награждении лауреатов.Артур Сарксян:- Конкурс дал возможность поделиться со всеми участниками и членами жюри рассказом о нашем земляке - герое Советского Союза И.В. Панфилове и дивизии, которой он командовал, рассказать о тех нелёгких днях войны и героизме советского народа. И, конечно же, конкурс - это возможность поблагодарить всех участников войны за счастье жить под мирным небом. Мы должны сохранить память и о тех событиях, и о людях, победивших фашизм.Елизавета Сарксян:- На конкурс «Страница семейной славы» я отправила творческую работу «Моё панфиловское лето», посвящённую поездке в Волоколамск, а также цикл военно-патриотических видеороликов «Бессмертный полк в г. Петровске», «Мгновения, мгновения, мгновения...», «Музей И.В. Панфилова. Город Петровск Саратовской области», «Автопробег Саратов - Волоколамск», снятых мною в 2016 году. Материалы были отмечены дипломами II степени, но, по-моему, моя победа - заслуга общая, ведь без поддержки учителей Т.Ю. Сторожевой и Е.В. Панчук, без одноклассников и, конечно же, без помощи моих родителей я не смогла бы получить такую высокую оценку. Результатом я довольна, причём участие в конкурсе «Страница семейной славы» стало уже традицией для нас, которую мы собираемся продолжить и в следующем году.Руслан Попов:- В прошлом году мы представляли на конкурс сайт «Длина Георгиевской ленточки», за что я был награждён Дипломом II степени и медалью Союза журналистов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». В этот раз конкурсной работой стал сайт «Письма в прошлое»: на нём размещались письма школьников дедам и прадедам, погибшим, не вернувшимся домой, тем родственникам, что прошли дорогами Великой Отечественной войны. Приятно, что эту работу тоже отметили Дипломом II степени. Сейчас думаю над темой нового проекта, который и станет моей очередной заявкой для участия в конкурсе.Остаётся только добавить, что с девятого мая на сайте http://pobeda.vif2.ru начался приём работ на конкурс «Страница семейной славы - 2017». Стать его участником может каждый, кто бережно хранит память о героях своей семьи, о земляках, которыми гордится наша малая родина. Возможно, что в следующем году в числе лауреатов проекта кто-то увидит и свою фамилию...Татьяна УСОЛЬЦЕВА.Фото автора.Petrovskvesti.ru