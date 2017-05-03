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В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского откроется новая выставка
Актуально — 16-мая-2017 — прочитано 10 раз
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 18 мая на Международный день музеев. Центральное событие этого дня - открытие в 16.00 выставки "Дамские штучки" и "Бал нот". Сотрудники музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского расскажут о реликвиях семьи Чернышевских и Пыпиных. В экспозиции представлены фотографии и редко выставляемые личные вещи женщин семей Чернышевских и Пыпиных. Каждая, даже маленькая вещь, изящна и уникальна, за каждой история: кошелек, вышитый бисером – подарок Н.Г.Чернышевского Ю.П.Пыпиной, супруге А.Н.Пыпина; кружевная бальная перчатка принадлежала Ольге Сократовне Чернышевской; подставка под наперсток в виде туфельки была подарена Ольгой Сократовной Елене Матвеевне Чернышевской (жене младшего сына Михаила); коробочка для пудры с изображением женской головки на крышке – подарена Ольгой Сократовной внучке, Н.М. Чернышевской, и многое другое. Эти реликвии - свидетели добрых взаимоотношений в большой семье Чернышевских и Пыпиных.
Завершится Международный день музеев «Балом нот» (в рамках встреч в «Провинциальном салоне музея Н.Г.Чернышевского»). Сотрудники музея представят уникальные экземпляры нот романсов XIX века, хранящихся в фондах музея. Интересное художественное оформление изданий, изображения исполнителей серии «цыганских романсов» - раскроют новые тайны времени жизни Н.Г.Чернышевского. А затем ее величество музыка ворвется в зал. Прозвучат знакомые и малоизвестные романсы в исполнении ведущих солистов Саратовского академического театра оперы и балета.
Адрес музея: г.Саратов, ул. Чернышевского, 142
тел. 23-06-66, факс. 23-35-83
Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к.
Остановка «Бабушкин взвоз»
www sarusadba.seun.ru
sarusadba@yandex.ru
http://www.facebook.com/sarusadba
http://vk.com/sarusadba