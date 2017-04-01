Петровчане - призёры конкурса "Страница семейной славы" Актуально — 10-апреля-2017 — прочитано 60 раз В Москве жюри ежегодного Международного интернет-конкурса "Страница семейной славы" подвело итоги проекта за 2016 - 2017 год.

Среди призёров - журналист газеты "Петровские вести" Татьяна Усольцева, ученики школы №8 г. Петровска Артур Сарксян, Елизавета Сарксян, Диана Смирнова, Илья Рубцов, Маргарита Фурман, Юлия Колчина, Руслан Попов и их преподаватели Татьяна Сторожева, Елена Хребтищева и Елена Панчук. Итоговые протоколы с результатами конкурса подписал председатель оргкомитета и жюри конкурса профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Владимир Сухомлин.

Наград в международном интернет-конкурсе, который проводится некоммерческим фондом "Лига интернет-медиа" с 2005 года при поддержке Союза журналистов России, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской городской организации ветеранов войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов, петровчане удостоились за материалы патриотической тематики. Так, Татьяна Усольцева будет отмечена Дипломом II-й степени за свои статьи "Вахта памяти: "Нас миллионы панфиловцев!"", "Панфиловцев бессмертный полк...", "И за будущее дочки ухожу я на войну...", "Чай "по-панфиловски" и валенки от Бати", а также Почётной грамотой Союза журналистов России за статью "Непобеждённые панфиловцы".

Ученики школы №8 отмечены жюри конкурса "Страница семейной славы" как индивидуально, так и за свою коллективную работу: Артур Сарксян будет награждён Дипломом третьей степени за материал "Моё знакомство с героем", Елизавета Сарксян - Дипломом второй степени за статью "Моё панфиловское лето", Диана Смирнова - Дипломом второй степени за материал "Память, запечатлённая потомками", Илья Рубцов - Дипломом третьей степени за работу "Война в мемуарах моего прадеда", Маргарита Фурман - за творческую работу "Автопробег "Поколению победителей - яркое слово, благодарная память!"". Почётной грамотой за работу "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" будет награждена Юлия Колчина. Преподаватели школы №8 Татьяна Сторожева, Елена Хребтищева и Елена Панчук отмечены дипломами наставников. Кроме того, Диплома второй степени в номинации "Сайты" за цикл военно-патриотических работ и видео удостоилась коллективная работа учеников (Е. Сарксян, А. Сарксян, Д. Смирнова, Р. Попов, М. Фурман) и учителей школы №8.

Награждение победителей и призёров конкурса "Страница семейной славы" пройдёт 14 апреля в Москве во время национального медиафорума "Святая память".