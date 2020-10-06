Резонанс О доблестях, о подвигах, о славе --- — 30-октября-2020 — прочитано 41 раз Резонанс

О доблестях, о подвигах, о славе







Да простит меня Александр Блок за то, что я его знаменитую

строку вынесла в заголовок да ещё без кавычек. Но эта блоковская

триада как нельзя лучше подходит для краткого и точного ответа

на предполагаемый вопрос: о чем идет речь в новой книге

«Летописцы- победители. Имена и судьбы» (Редактор-составитель

Л.Н.Златогорская. Саратов. Издательский дом «Волга». 2020 400

Да, эта книга именно о доблестях, о подвигах, о славе

защитников нашей страны в тяжелые военные годы. Причём её

героями стали саратовские журналисты на фронтах Великой

Содержание книги впечатляет: в ней шесть больших разделов,

объединённых одной идеей: рассказать о своих коллегах-

журналистах –«творцах Великой Победы – душой и сердцем».

Отсюда и логически выстроенная подача материала: «Их имена

навеки в памяти поколений» - 160 героев очерков ( см. именной

указатель героев публикаций), «Саратов прифронтовой: всё для

Победы!», «Сила духа и воли наследников поколения

Победителей», «Герои фронта и тыла, дети войны – герои наших

публикаций» и «Жители Саратовской области - 75-летию Великой

В именном авторском указателе 80 фамилий, но авторов

значительно больше, учитывая информации последнего раздела

«Жители Саратовской области – 75-летию Великой Победы» -

представлены все районы : от Александровогайского до

Можно сказать, что это, действительно «энциклопедия

саратовской журналистики»

Цель моего отклика простая – поздравить своих коллег,

создателей этого уникального издательского проекта с большой творческой удачей. Книга подготовлена и издана с использованием средств Президентского гранта

Светлана Дурнова Да простит меня Александр Блок за то, что я его знаменитуюстроку вынесла в заголовок да ещё без кавычек. Но эта блоковскаятриада как нельзя лучше подходит для краткого и точного ответана предполагаемый вопрос: о чем идет речь в новой книге«Летописцы- победители. Имена и судьбы» (Редактор-составительЛ.Н.Златогорская. Саратов. Издательский дом «Волга». 2020 400Да, эта книга именно о доблестях, о подвигах, о славезащитников нашей страны в тяжелые военные годы. Причём еёгероями стали саратовские журналисты на фронтах ВеликойСодержание книги впечатляет: в ней шесть больших разделов,объединённых одной идеей: рассказать о своих коллегах-журналистах –«творцах Великой Победы – душой и сердцем».Отсюда и логически выстроенная подача материала: «Их именанавеки в памяти поколений» - 160 героев очерков ( см. именнойуказатель героев публикаций), «Саратов прифронтовой: всё дляПобеды!», «Сила духа и воли наследников поколенияПобедителей», «Герои фронта и тыла, дети войны – герои нашихпубликаций» и «Жители Саратовской области - 75-летию ВеликойВ именном авторском указателе 80 фамилий, но авторовзначительно больше, учитывая информации последнего раздела«Жители Саратовской области – 75-летию Великой Победы» -представлены все районы : от Александровогайского доМожно сказать, что это, действительно «энциклопедиясаратовской журналистики»Цель моего отклика простая – поздравить своих коллег,создателей этого уникального издательского проекта с большой творческой удачей. Книга подготовлена и издана с использованием средств Президентского гранта