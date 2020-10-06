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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
30-октября-2020 — прочитано 4 разСаратовский журналист Анна Лабунская представляет регион в конкурсе «Премия МИРа», который ежегодно проводится общероссийской молодежной общественной организации «МИР». Премия присуждается за добрые дела, Подробнее...
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Резонанс О доблестях, о подвигах, о славе
--- — 30-октября-2020 — прочитано 41 раз
Резонанс
О доблестях, о подвигах, о славе
Да простит меня Александр Блок за то, что я его знаменитую
строку вынесла в заголовок да ещё без кавычек. Но эта блоковская
триада как нельзя лучше подходит для краткого и точного ответа
на предполагаемый вопрос: о чем идет речь в новой книге
«Летописцы- победители. Имена и судьбы» (Редактор-составитель
Л.Н.Златогорская. Саратов. Издательский дом «Волга». 2020 400
Да, эта книга именно о доблестях, о подвигах, о славе
защитников нашей страны в тяжелые военные годы. Причём её
героями стали саратовские журналисты на фронтах Великой
Содержание книги впечатляет: в ней шесть больших разделов,
объединённых одной идеей: рассказать о своих коллегах-
журналистах –«творцах Великой Победы – душой и сердцем».
Отсюда и логически выстроенная подача материала: «Их имена
навеки в памяти поколений» - 160 героев очерков ( см. именной
указатель героев публикаций), «Саратов прифронтовой: всё для
Победы!», «Сила духа и воли наследников поколения
Победителей», «Герои фронта и тыла, дети войны – герои наших
публикаций» и «Жители Саратовской области - 75-летию Великой
В именном авторском указателе 80 фамилий, но авторов
значительно больше, учитывая информации последнего раздела
«Жители Саратовской области – 75-летию Великой Победы» -
представлены все районы : от Александровогайского до
Можно сказать, что это, действительно «энциклопедия
саратовской журналистики»
Цель моего отклика простая – поздравить своих коллег,
создателей этого уникального издательского проекта с большой творческой удачей. Книга подготовлена и издана с использованием средств Президентского гранта
Светлана Дурнова