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Архив: Летописцы истории страны
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22-сентября-2020 — прочитано 183 разСчитается, что это самое большое представительное собрание деятелей СМИ в мире. Обычно на него съезжалось до 2 000 журналистов и представителей всех профессий, со СМИ связанных. Пандемия наложила свой Подробнее...
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Книга «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» удостоена диплома победителя творческого конкурса Медиафорума "Вся Россия - 2020"
--- — 24-сентября-2020 — прочитано 90 раз
В городе Сочи проходит XXIV Форум современной журналистики «Вся Россия-2020». Книга «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» удостоена Диплома победителя в номинации "Спецпроект/акция года". Книга – главный итог работы Саратовского регионального отделения Союза журналистов России над одноименным проектом – победителем конкурса на грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В основе книги - очерки о коллегах-журналистах, наших земляках, принимавших участие в боях на фронтах Великой Отечественной с оружием в руках, о сотрудниках фронтовых газет, чьим оружием были перо и фото- или кинокамера. В создании текстов приняли участие и профессиональные, и начинающие журналисты, историки, преподаватели, родные героев. Многие очерки читаются со слезами на глазах – трагические судьбы сложивших голову, или выстоявших и победивших, пропущенные через душу и сердце автора, сложились в рассказы-свидетельства о подвиге народа и его летописцев.
Новая книга – логическое продолжение предыдущего проекта – Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны».
- Две эти книги роднит верность традициям, людям, память о которых храним и считаем своими наставниками, - сказала автор и руководитель обоих проектов председатель Саратовского регионального отделения СЖР Л.Н. Златогорская.
А еще это ответ многочисленным переписчикам истории, всем тем, кто умаляет заслуги советского народа в борьбе с коричневой чумой ХХ века, кто клевещет на наших предков.
«Летописцы-Победители. Имена и судьбы» должны стать обязательными для прочтения студентами журфака – для того, чтобы поняли, какую профессию они выбрали, чтобы осознали, что «к штыку приравняли перо» - это не красивая метафора, а жизненная реалия.
А еще это значимая помощь многочисленным поисковым отрядам – в выборе объектов для поиска. Ведь в книге есть и короткие информации о воевавших коллегах, победивших войну, сложивших голову на полях сражений, или вернувшихся с победой домой, но незаслуженно забытых - о тех, о ком сохранилось лишь несколько строчек в Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны» или Книге Памяти Саратовской области. Проект дает импульс и для новых журналистских расследований, поисков и находок. А значит, для дальнейшей работы.
Истоник https://sarpan.ru/articles/11-kultura/8090-kniga_letopiscypobediteli_imena_i_sudby_udostoena_diploma_pobeditelya_tvorcheskogo_konkursa_mediaforuma_vsya_rossiya__2020/