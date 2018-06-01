Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявле ...
Актуально » Главные новости » Читать...
Положение о конкурсе Саратовского регионального отделен ...
Актуально » Главные новости » Читать...
Путешествие на родину древних ариев
Актуально » Главные новости » Читать...
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 506 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
Все конкурсы!

В Балакове прошел V фестиваль клубники,

--- — 21-июня-2018 — прочитано 31 раз
В Балакове прошел V фестиваль клубники, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.
Для гостей праздника была организована большая развлекательная программа: праздничная концертная программа, виртуальная экскурсия по г. Балаково, презентационная площадка «Балаковское подворье».

В фестивале приняли участие представители дачных товариществ, которые продавали клубничный урожай, выращенный своими руками.

На мероприятии все желающие смогли попробовать огромный клубничный торт и самый большой клубничный пирог, приготовленный балаковскими мастерами.

В этом году в рамках фестиваля прошёл конкурс «Принцесса Виктория 2018», 15 претенденток из г. Балаково соревновались за право представлять символ праздника. Голосование проводилось в соцсетях. Диплом победителя, переходящий кубок и звание «Принцесса Виктория 2018» вручили участнице, набравшей более 50% всех голосов - Кристине Аношиной.

Кроме того, для участников фестиваля работала выставка-продажа сувенирной продукции с участием монетного двора из г. Энгельса, нижегородских мастеров, керамических, деревянных изделий из Ростова-на-Дону, Владимира, Ульяновска, Тольятти, Сызрани, Чувашии, Мордовии и др.

Фото Юрия Неугодова
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,
В Балакове прошел V фестиваль клубники,