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В Балакове прошел V фестиваль клубники,
--- — 21-июня-2018 — прочитано 31 раз
В Балакове прошел V фестиваль клубники, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.
Для гостей праздника была организована большая развлекательная программа: праздничная концертная программа, виртуальная экскурсия по г. Балаково, презентационная площадка «Балаковское подворье».
В фестивале приняли участие представители дачных товариществ, которые продавали клубничный урожай, выращенный своими руками.
На мероприятии все желающие смогли попробовать огромный клубничный торт и самый большой клубничный пирог, приготовленный балаковскими мастерами.
В этом году в рамках фестиваля прошёл конкурс «Принцесса Виктория 2018», 15 претенденток из г. Балаково соревновались за право представлять символ праздника. Голосование проводилось в соцсетях. Диплом победителя, переходящий кубок и звание «Принцесса Виктория 2018» вручили участнице, набравшей более 50% всех голосов - Кристине Аношиной.
Кроме того, для участников фестиваля работала выставка-продажа сувенирной продукции с участием монетного двора из г. Энгельса, нижегородских мастеров, керамических, деревянных изделий из Ростова-на-Дону, Владимира, Ульяновска, Тольятти, Сызрани, Чувашии, Мордовии и др.
Фото Юрия Неугодова