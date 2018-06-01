В Балакове прошел V фестиваль клубники, --- — 21-июня-2018 — прочитано 31 раз

Для гостей праздника была организована большая развлекательная программа: праздничная концертная программа, виртуальная экскурсия по г. Балаково, презентационная площадка «Балаковское подворье».



В фестивале приняли участие представители дачных товариществ, которые продавали клубничный урожай, выращенный своими руками.



На мероприятии все желающие смогли попробовать огромный клубничный торт и самый большой клубничный пирог, приготовленный балаковскими мастерами.



В этом году в рамках фестиваля прошёл конкурс «Принцесса Виктория 2018», 15 претенденток из г. Балаково соревновались за право представлять символ праздника. Голосование проводилось в соцсетях. Диплом победителя, переходящий кубок и звание «Принцесса Виктория 2018» вручили участнице, набравшей более 50% всех голосов - Кристине Аношиной.



Кроме того, для участников фестиваля работала выставка-продажа сувенирной продукции с участием монетного двора из г. Энгельса, нижегородских мастеров, керамических, деревянных изделий из Ростова-на-Дону, Владимира, Ульяновска, Тольятти, Сызрани, Чувашии, Мордовии и др.



Фото Юрия Неугодова















В Балакове прошел V фестиваль клубники, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.Для гостей праздника была организована большая развлекательная программа: праздничная концертная программа, виртуальная экскурсия по г. Балаково, презентационная площадка «Балаковское подворье».В фестивале приняли участие представители дачных товариществ, которые продавали клубничный урожай, выращенный своими руками.На мероприятии все желающие смогли попробовать огромный клубничный торт и самый большой клубничный пирог, приготовленный балаковскими мастерами.В этом году в рамках фестиваля прошёл конкурс «Принцесса Виктория 2018», 15 претенденток из г. Балаково соревновались за право представлять символ праздника. Голосование проводилось в соцсетях. Диплом победителя, переходящий кубок и звание «Принцесса Виктория 2018» вручили участнице, набравшей более 50% всех голосов - Кристине Аношиной.Кроме того, для участников фестиваля работала выставка-продажа сувенирной продукции с участием монетного двора из г. Энгельса, нижегородских мастеров, керамических, деревянных изделий из Ростова-на-Дону, Владимира, Ульяновска, Тольятти, Сызрани, Чувашии, Мордовии и др.Фото Юрия Неугодова