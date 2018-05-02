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ЩУКИН Сергей Владимирович
--- — 18-мая-2018 — прочитано 24 раз
ЩУКИН Сергей Владимирович – журналист.
Родился 26 марта 1983 г. в Саратове.
Окончил отделение журналистики в Саратовском государственном университеете им. Н.Г. Чернышевского.
В студенческие годы публиковался в саратовской областной газете «Заря молодежи».
В 2007–2009 гг. – корреспондент, затем редактор службы информации радиостанции «Европа плюс Саратов».
В 2008 г. его авторская программа о спорте и здоровом образе жизни «Зарядное устройство» получила диплом 2-й степени 5-го Всероссийского конкурса среди работников электронных СМИ «За образцовое владение русским языком в профессии».
В 2009 г. работал на сайте московского ИД «Коммерсант».
С 2010 г. – в газете «Резонанс» и интернет-газете «Четвёртая Власть»: корреспондент, редактор отдела расследований.
С 2017 г. – главный редактор интернет-газеты «Четвёртая Власть».
Дважды лауреат всероссийского конкурса журналистских работ фонда поддержки региональных и местных СМИ при Общероссийском народном фронте «Правда и справедливость».