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Рисую в... газетный номер
--- — 3-августа-2017 — прочитано 4 раз
В этом году Саратовское реготделение Союза журналистов России отмечает свой юбилей – 60 лет. Профессиональному сообществу было восемь, когда его членом стал опытный газетчик Виктор Павлович Вахлюев, художник-оформитель.
В жаркий июльский полдень мы у него в гостях, в уютном частном доме на берегу Волги. Здесь Виктор Павлович с семьей живет уже 44 года.
Сейчас он активный участник ветеранской организации журналистов, который с удовольствием вспоминает работу в дружных творческих коллективах газетчиков «Зари молодежи» и «Коммуниста».
На стенах дома художника – пейзажи и натюрморты. В спальне - картины на библейские сюжеты, написанные в подарок любимой теще.
Виктор Павлович продемонстрировал нам альбом с золотой надписью посередине - «Гравюры». Выйдя на пенсию, художник собирал свои работы, копировал их с публикаций в номерах газет. Оказалось, что сохранилась только малая часть, около сотни. Это были рисунки к рассказам и репортажам, изображения площадей и улиц родного города, волжские пейзажи. В каждой гравюре — кусочек жизни Вахлюева, отражение его настроения, его привязанностей. Одна работа выполнялась специальным пером специальной смоляной краской около месяца. Трудное и кропотливое занятие, как говорят, еще и вредное для дыхания. А вот выглядят эти картинки воздушными, легкими, будто одним воображением рожденные!
От гравюры к гравюре, будто по ступенькам воспоминаний, Виктор Павлович перебирает вехи жизни. Его родители родились в селе Невежкино Лысогорского района, в молодости они переехали в Баку, где отец устроился слесарем в Каспийское пароходство. Вскоре у них родился Виктор. Когда ему было три года, мать с сыном приехали в Невежкино проведать родных, а вскоре началась Великая Отечественная война. В Баку они не вернулись, потому что отца призвали на второй день войны. Он прошел всю войну, в апреле 1945 года получил тяжелое ранение, а после победы увез семью в Саратов. Тогда Виктор смог развивать проявившийся в детстве художественный талант. Он окончил саратовское художественное училище, тогда носившее неофициально имя Боголюбова.
Патриотическая тема — одна из любимых в творчестве Виктора Вахлюева. Путешествуя с отцом на машине по Саратовской области, он делал зарисовки. Так появился его цикл «Балаковской ГЭС».
В армии таланты Виктор Павлович познакомился с журналистом Сашей Галаном и благодаря ему много позже пришел работать оформителем в областную газету. Сначала он совмещал газетную работу с работой в школе учителем рисования, потом уже окончательно перешел в редакцию.
Виктору Павловичу 79 лет, на будущий год отметят 50-летний юбилей совместной жизни с супругой Любовью Николаевной. В пристройке к дому дружно живут сыновья и внуки. Внук Кирилл - баскетболист, на полках в его комнате - грамоты за победы в спортивных соревнованиях.
Виктор Павлович по-прежнему фиксирует события каждого дня, считает важным наполнять его делами. Разводит домашнюю птицу, даже приобрел для этого маленький домашний инкубатор. Увлекся виноградоводством: в его саду 60 сортов винограда, один из которых его тезка - «Виктор».
Софья Коршунова