|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 166 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
Саратовцев приглашают на празднование дня рождения Н.Г.Чернышевского
--- — 18-июля-2017 — прочитано 31 раз
В рамках празднования дня рождения Н.Г. Чернышевского пройдут следующие мероприятия:
24 июля
12.00-13.00 – «Тот, кого помнят – тот жив…». Возложение цветов к Мемориалу
Н.Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище.
16.00-18.00 – «Музей памяти Чернышевского сегодня»: выставка у памятника Н.Г.Чернышевскому у городского сада «Липки». Интерактивная программа на выставке.
17.00 – Квест «Старый Саратов».
25 июля – День открытых дверей
Программа мероприятий в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского:
Усадьба музея
11.00-12.00 – Интерактивная программа «Игры и забавы детей XIX века»
12.00 – Запуск бумажного змея
Центральное здание
14.00 – Открытие выставки «"Что делать?" - театральный роман»
Выставка - совместный проект музея, саратовских театров - ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и театра драмы им. И.А.Слонова, а также Санкт-Петербургского - БДТ им. Г.А. Товстоногова. Гости познакомятся с литературной экспозицией музея, узнают, как формировалась личность Н.Г. Чернышевского, как был написан роман «Что делать?», какие неоднозначные отклики он вызвал. Зал музея на время выставки станет сценой с театральными декорациями, с иллюзией присутствия на спектакле по роману «Что делать?». На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея-усадьбы и театров: мебель эпохи XIX века, костюмы, фотографии, документы, афиши, театральные костюмы, женские аксессуары. На выставку предоставили личные сценические вещи актеры-участники спектаклей.
На открытие приглашены актеры, игравшие героев романа «Что делать?».
15.00-15.30 – Провинциальный салон. Романсы XIX века
Флигель Ольги Сократовны Чернышевской
15.30 – «Мастерская Веры Павловны» (уроки рукоделия XIX века: бисероплетение, вышивка, вязание и др.)
Мемориальный дом
16.00 – «Однажды вечером на Васильевском острове (придуманная история)». Литературно-музыкальная композиция
Флигель Эдемовых
11.00 – Открытие выставки дипломных работ и этюдов выпускников 2017 года Саратовского художественного училища им. П.А.Боголюбова
11.30 – «Этюд за час "Цветущая усадьба"» (акция к Году экологии в России)
13.00 – Открытие выставки этюдов «Цветущая усадьба»
Открыты для посещения все экспозиции и выставки музея.
Вход свободный.
г. Саратов, ул. Чернышевского, 142; тел. 23-06-66, факс. 23-35-83.
Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к. Остановка «Бабушкин взвоз»
sarusadba@yandex.ru; sarusadba.seun.ru
http://www.facebook.com/sarusadbа; http://www.ok.ru/ sarusadba; http://vk.com/sarusadba