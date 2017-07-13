Саратовцев приглашают на празднование дня рождения Н.Г.Чернышевского --- — 18-июля-2017 — прочитано 31 раз В рамках празднования дня рождения Н.Г. Чернышевского пройдут следующие мероприятия:



24 июля



12.00-13.00 – «Тот, кого помнят – тот жив…». Возложение цветов к Мемориалу

Н.Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище.

16.00-18.00 – «Музей памяти Чернышевского сегодня»: выставка у памятника Н.Г.Чернышевскому у городского сада «Липки». Интерактивная программа на выставке.

17.00 – Квест «Старый Саратов».



25 июля – День открытых дверей

Программа мероприятий в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского:



Усадьба музея

11.00-12.00 – Интерактивная программа «Игры и забавы детей XIX века»

12.00 – Запуск бумажного змея



Центральное здание



14.00 – Открытие выставки «"Что делать?" - театральный роман»

Выставка - совместный проект музея, саратовских театров - ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и театра драмы им. И.А.Слонова, а также Санкт-Петербургского - БДТ им. Г.А. Товстоногова. Гости познакомятся с литературной экспозицией музея, узнают, как формировалась личность Н.Г. Чернышевского, как был написан роман «Что делать?», какие неоднозначные отклики он вызвал. Зал музея на время выставки станет сценой с театральными декорациями, с иллюзией присутствия на спектакле по роману «Что делать?». На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея-усадьбы и театров: мебель эпохи XIX века, костюмы, фотографии, документы, афиши, театральные костюмы, женские аксессуары. На выставку предоставили личные сценические вещи актеры-участники спектаклей.

На открытие приглашены актеры, игравшие героев романа «Что делать?».





15.00-15.30 – Провинциальный салон. Романсы XIX века



Флигель Ольги Сократовны Чернышевской



15.30 – «Мастерская Веры Павловны» (уроки рукоделия XIX века: бисероплетение, вышивка, вязание и др.)



Мемориальный дом



16.00 – «Однажды вечером на Васильевском острове (придуманная история)». Литературно-музыкальная композиция



Флигель Эдемовых



11.00 – Открытие выставки дипломных работ и этюдов выпускников 2017 года Саратовского художественного училища им. П.А.Боголюбова

11.30 – «Этюд за час "Цветущая усадьба"» (акция к Году экологии в России)

13.00 – Открытие выставки этюдов «Цветущая усадьба»



Открыты для посещения все экспозиции и выставки музея.

Вход свободный.



г. Саратов, ул. Чернышевского, 142; тел. 23-06-66, факс. 23-35-83.

Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к. Остановка «Бабушкин взвоз»

sarusadba@yandex.ru; sarusadba.seun.ru

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