Союз журналистов России

Саратовское отделение Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Главная Новости Членство Каталог СМИ Учеба Поздравления О нас Контакты Популярные новости: Мой журналистский дебют состоялся! Актуально » Читать... На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались д ... Актуально » Главные новости » Читать... Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и б ... Актуально » Конкурсы » Читать... « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

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Макет представляет собой две фигуры – оператор с телекамерой и девушка с микрофоном, оба издали чем-то напоминают пионеров. Изначально памятник планировалось поставить на пешеходной улице Волжской, напротив бывшего издательства "Слово". Однако концепция и стилистка монумента пришлась по вкусу далеко не всем саратовским журналистам, которым он, по идее, должен быть посвящен. Многим памятник показался узконаправленным, посвященным исключительно телевидению, в то время как реальная журналистика намного шире. Некоторые даже увидели в маленьком бронзовом операторе с кепкой "навыворот" давнего сотрудника ГТРК, оператора со стажем Олега Захаровского и пошутили, что это памятник конкретно ему. Других позабавила стилистика проекта, сильно отдающая стариной и "махровым советским ретро".



А поскольку до своего появления макет памятника нигде и ни с кем не обсуждался, коллеги были сильно удивлены его неожиданным появлением.



Мы обратились к известным саратовским журналистам из разных сфер деятельности (телевидение, информационные сайты и газеты) с просьбой высказать свое мнение по поводу новоявленного произведения искусства, созданного в их честь и ответить на следующие вопросы:







- Насколько предложенный макет памятника соответствует своему названию - "Журналистика" и широкому пониманию профессии журналиста. Ассоциируете ли вы себя с ним?







- Нужен ли в Саратове памятник журналистам и где его лучше всего было бы установить?







- Каким должен быть этот памятник (каким вы хотели бы его видеть) и нравится ли вам стилистика предложенного памятника?







Ольга Радина, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Саратове":



- На мой взгляд, этот проект – жертва неудачного нейминга. "Не спешите вы нас хоронить"! - ставить памятник журналистике даже в Саратовской области явно рано.



Не только предложенный, но и вообще никакой памятник журналистике и журналистам при жизни не нужен.



Не поддержу коллег, которые просят доработать этот эскиз, добавить представителей прессы, радио и интернет-журналистики. Коллеги, памятник нам не нужен, уж лучше напоминать о себе работой, а не "превращаться" в истуканов в любом художественном воплощении.



Но давайте посмотрим на предложенный эскиз с другой стороны. Это же отличный элемент благоустройства! Убираем название "Журналистика", именуем объект, например, скульптурная композиция "Саратов зажигает звезды" и получаем отличный вариант для стрит-фото. Представьте, группа "тележурналистов" в бронзе "берет звездное интервью" у каждого, кто подходит с ними сфотографироваться. Отличная идея, просто нужен небольшой ребрендинг.







Ольга Хаснутдинова, исполнительный директор телеканала "Саратов 24":



- Мы с коллегами-телевизионщиками, конечно же, поддерживаем инициативу по установке памятника журналистам. Было бы странно, если бы мы были против! Мы считаем свою профессию важной и нужной, несмотря на то, что сейчас она переживает не самые лучшие времена.



Макет интересный, но как справедливо подмечено, это не памятник журналистике в целом, это памятник именно телевизионной журналистике. Не думаю, что печатные, радийные и интернет-журналисты поддержат такое "фокусирование".



На мой, возможно, субъективный взгляд, это должен быть памятник конкретному журналисту, который внес большой вклад в развитие профессии, может быть, работал в горячих точках, освещал важные для страны темы. То есть если за этим памятником будет история, это, конечно же, будет иметь гораздо больший смысл.



Что касается места установки, то хотелось бы видеть его в центральной части города, где большая проходимость и где у всех жителей есть возможность сфотографироваться с ним. Два последних памятника - Гармошка и Жених - на проспекте Кирова прекрасны. За ними стоит красивая история. Проходя мимо, всегда вижу, как с ними фотографируются жители города и его гости. Глаз радуется.







Татьяна Никитина, собкор ИА "Интерфакс" в Саратове:



- Сама идея установить памятник журналистам в центре Саратова, на пешеходной зоне, мне очень нравится. Саратов действительно славится своей журналистской школой, это ни для кого в стране не секрет. Профессионалы этой школы высоко ценятся в стране и за рубежом, поэтому памятнику быть, я обеими руками "за".



Другой разговор, что ситуация вокруг этого конкретного памятника мне категорически не нравится по нескольким причинам.



Причина первая: журналисты всегда обо всем узнают первыми. В данной ситуации они узнали обо всем последними. Получается, что был проведен некий конкурс, на этот конкурс наверняка были выставлены и другие работы. У нас же нет монополии…



Но я не слышала, чтобы в этот конкурсный комитет входил хотя бы один знакомый мне журналист, хотя в этом городе журналистике работаю я более 20 лет.



Возникает вопрос: почему надо было утаить от журналистов этот памятник? Какая цель?



Мысль у меня на этот счет есть, и она плохая. Называется словом "коррупция". Я думаю, что у кого-то, возможно, возникло желание продвинуть своего конкретного скульптора, я этого не исключаю. Все, что делается за спиной, делается для того, чтобы принять какое-то коррупционное решение. Это мое личное убеждение как журналиста.



Нам озвучена сумма – три миллиона рублей. Простите мне мое непарламентское "фи", но я за этот проект трех копеек бы не дала. Меня не устраивает стилистика, я считаю, что этот памятник – образец классического плохого "совка". Если к памятникам по датам приносят цветы, то к этому можно принести только поминальный венок. И рядом выпить не чокаясь…



Было бы гораздо лучше, если бы в памятнике журналисту было что-то гротесковое. Я бы, например, сделала его в стиле индийской богини – такой памятник многорукому журналисту, человеку с множеством функций, которые нужно делать одновременно: печатать текст на ноутбуке, фотографировать, брать интервью, звонить в редакцию и диктовать новости. Двух рук не хватает однозначно.



В памятнике каждый должен узнать себя. И телевизионщик, и радийщик, и интернетчик. Мы разные, но нас объединяют многие моменты. Журналист сам по себе никто, мы интересны только когда мы в людском потоке, так что в первую очередь это должен быть памятник общению.



В мире очень много интересных городских скульптур и много современных тенденций и идей. Вспомним памятник женской сумочке – великолепный гротесковый образ. Я уверена, что в Саратове есть молодые скульпторы, которые смогут воплотить в жизнь идею журналистики именно в современной стилистике – стилистике 2017 года, чтобы люди любовались этой городской скульптурой, а журналисты делали на ее фоне селфи. Причем журналисты не только из Саратова, но и из любой точки мира. Приехал человек – и узнал себя.



Поэтому если уж деньги нашлись, что само по себе удивительно, учитывая госдолг Саратовской области, то, может, за эти деньги сделать что-то более интересное?



У нас есть институт филологии и журналистики. Если вы, уважаемые скульпторы, не хотите выслушать мнение мэтров журналистики, придите на журфак, я абсолютно уверена, что среди студентов журфака есть люди, которые могут рисовать, лепить из пластилина и что-то интересное вытворять. Послушайте их мнение, что молодые люди - первокурсники, второкурсники - думают о журналистах. Ведь это им завтра писать и снимать сюжеты. Я уверена, что любой студент журфака скажет: то, что представлено нам в виде макета, для сегодняшнего дня неактуально. Объявите конкурс молодых скульпторов, пусть они придумают, как должна выглядеть современная журналистика.







Дмитрий Петров, генеральный директор "ГТРК-Саратов":



- Я за памятник, считаю, что его нужно установить.



Что касается концепции, тот тут все зависит от того, в какой год его устанавливать. Если устанавливать в этот год, то скажу честно, что 29 ноября исполняется 60 лет телевизионному вещанию в Саратовской области. И если в этом году ставить, то, конечно, нужно ставить памятник телевидению и телевизионным журналистам.



Не обидятся ли другие коллеги? Ну а что обижаться, это же символ! Даже вы работаете в информагентстве, у вас есть свой видеопортал, пусть это интернет, но это же тоже телевидение!



Пусть в этом году будет памятник телевидению, а в следующем году давайте поставим другой памятник. Вот "Взгляду-инфо" сколько лет? Десять? Давайте поставим вам памятник с ноутбуком!



Стилистика памятника предложена художником. Мне как телевизионному журналисту нравится. Вам, наверное, нет? Но это как спорить о кухне: вам больше нравится мясо, мне рыба. У каждого свой вкус.



В любом случае пока это только эскиз, и вопрос заключается только в том, где взять три с половиной миллиона. Пока денег нет, и неизвестно, найдутся ли они, но я попытаюсь найти. А пока это просто идея. Владимир Пальмин принес этот эскиз в апреле и показал мне, нет, не специально под шестидесятилетие принес, а просто так. Я посчитал, что это очень хорошо.



Я думаю, что памятник было бы хорошо установить в Октябрьском районе в парке революции 1905 года, который идет от Городского парка до ГТРК. Там ему самое место. Про улицу Волжскую я ничего не слышал и не говорил.







Дмитрий Воронков, журналист ИА "Версия-Саратов":



- То, что проект памятника изображает "съемочную единицу" регионального телеканала, считывается сразу. Но могу ли, к примеру, я считать, что эта скульптурная группа имеет отношение к моей работе и карьере, если я в разные годы работал на радио, в печати и в интернет-СМИ, но на ТВ не трудился? Выходит, что нет. Следовательно, пока это "памятник телевизионщикам", а не журналистам вообще. И необходим какой-то более универсальный образ или символ. Тем более, для нашего времени, когда журналистика заканчивает свой "переезд" с бумаги и телеэкранов в интернет и на мобильные платформы.



Да и в целом для 21 века памятник "мужчина с телекамерой, рядом женщина с микрофоном" - это банально, прямолинейно и скучно. Я бы даже сказал, вульгарно. Мы живем в эпоху визуального мышления. Не только большие художники, но и многие рядовые пользователи соцсетей уже научились выражать явления, события и ситуации минимальными изобразительными средствами, при этом чрезвычайно образно и доходчиво. Я уверен, что если стоит задача сделать что-то качественное, она может быть решена.



Сама идея поставить памятник журналистам, да еще в Саратове, - это довольно странная, с моей точки зрения, инициатива для настоящего времени.



Во-первых, памятники обычно ставят конкретным персонам и личностям. Либо событиям и явлениям, которые безвозвратно ушли в прошлое. Установкой "памятника журналистам" нам хотят сообщить, что журналистика в Саратове умерла? Если так, то это довольно жестокая форма для подобного признания.



Во-вторых, представители власти всех уровней то и дело говорят населению слова премьер-министра: "Просто денег нет сейчас, удачи и хорошего настроения". Но на памятник 3 миллиона рублей, выходит, как-то наскребли. Не буду оригинален и скажу, что в условиях кризиса в экономике и трансформации, которая идет последние годы в медиа-индустрии, эти деньги можно было бы потратить более полезно.



Еще довольно сильно лично меня раздражает тот факт, что я, как и другие коллеги, узнал об инициативе установки памятника журналистам в Саратове из новостей в СМИ. Если было такое горячее желание осчастливить именно журналистов установкой "памятника", то почему для нас не был проведен соответствующий опрос, к примеру? Если же "памятник" не для нас и "не о нас", то для кого и для чего он тогда вообще?







Лидия Златогорская, председатель регионального Союза журналистов:



- Понравился ли мне этот памятник? Я не могу назвать это памятником. Это какой-то элемент тематического оформления городского пространства, который, может быть, было бы уместно поставить в сквере, который опекают журналисты-телевизионщики.



Я прекрасно понимаю, что трудно придумать визуальный образ журналиста.



"С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом", как поется в песне о фронтовых военных корреспондентах? С ручкой и блокнотом согбенная фигура среди ночи, или, наоборот, "средь шумного бала" передающая новости? Что ни придумай, все равно это будет не вся правда.



Но если уж заброшена идея, надо думать! Пока это только макет, и он свалился нам, как снег на голову. Я не вижу пока ни причин для спешки, ни разумного толкования. 3 миллиона денег дайте нам из бюджета… Да ни за что! Я первая буду возражать против этого.



Если есть лишние деньги, давайте лучше возобновим страницу в "Областной газете", которую на протяжении 15 лет делали наши ветераны журналистики. Я считаю, что это был уникальный проект, он входил в программу информационного партнерства правительства области со СМИ, которую отменили. Это была очень серьезная моральная поддержка ветеранов и профессиональная целостная картина о том, чем живет старшее поколение. Мне очень жаль, что вот уже больше года эта вкладка не выходит, и я хочу, чтобы власть, депутаты и общество обратили на это внимание.



А памятник что? Я против памятника, тем более такого. Он ни уму, ни сердцу, не взволновал никого. Ребята наши уже нашли в нем и чисто профессиональные недостатки – и камера у журналистов не такая, и смотрят они не туда. В общем, еще думать и думать надо!



Мне бы очень не хотелось, чтобы установка этого памятника прошла у нас через скандал.



Конечно, на общественном совете Владимир Пальмин был заметно расстроен, а я ему говорю – вы не с того начали. Надо было с журналистами говорить, чтобы понимать, что это за люди, чем живут. Может, сейчас по итогам обсуждения он вдохновится и сделает что-то другое…







Александр Радин, главный редактор ИА "Версия-Саратов":



- Лично мне макет не очень понравился. Он ни о чем, банален, как многое в нашем городе. Спросите ребенка, как ты себе представляешь журналиста, и он нарисует вам такой же макет, только менее профессионально. Он оторван от времени, от реальности, застрял где-то в шестидесятых.



Вообще я считаю, что в Саратове нет необходимости в подобном монументе. Памятники обычно появляются в культовых местах – там, где происходили какие-то события. Какие события конкретно в журналистике происходили у нас? У нас что, первую в России газету выпустили? Или первая в стране передача телевизионная была собрана и выпущена в эфир? Нет, конечно. С точки зрения локации, местности мы ничем не примечательны для журналистики.



Я думаю, что надо примечать каких-то конкретных саратовских журналистов, хотя бы мемориальные доски вешать на домах, где они жили, а не ставить памятник неким аморфным журналистам.



Можно весь город заставить памятниками, но красивее он от этого не станет.

