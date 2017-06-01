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Вначале лета все сложилось — закончился ремонт в музее, командиры авиабазы дали добро на посещение, саратовский городской совет ветеранов предоставил транспорт, а служивший в свое время здесь Анатолий Александрович Симонов, сын журналиста с большим стажем Александра Ивановича Симонова, помог оформить пропуск и согласился сопровождать группу. Сергей Александрович Воронов, действительно, превзошел все ожидания. Рассказчик от бога, он еще и по-настоящему увлеченный небом человек. Со школьных лет мечтал об авиации, много видел и читал, грамотный авиаинженер - он сам «ходячая академия». А сколько у него замечательных друзей по всему миру, пилотов и штурманов, космонавтов, политиков, писателей и журналистов! Двое из них присоединились к журналистской группе, когда они знакомились с первым в строю самолетов-ветеранов.

Анатолий Павлович Щенников, командир экипажа военного самолета дальнего следования, портрет которого помещен в музее авиабазы, пришел вместе с Геннадием Петровичем Нуштаевым. Они не виделись полвека! Нуштаев в пору молодости был инструктором в авиаотряде. Нашли друг друга через интернет, Нуштаев живет в Архангельске, ездил на Волгу к родственникам и по пути навестил сослуживца. Так что они встретились сами и с нами, журналистами. При полном параде, с выкладкой наград, любо-дорого посмотреть! Чуть позже к ним присоединился, практически случайно, без предварительной договоренности, еще один ветеран — Виктор Васильевич Гореликов, который, как выяснилось, приехал сюда на машине в командировку. А ведь он три года летал штурманом в экипаже Щенникова! Такая трогательная встреча, сдержанная, без лишних эмоций и слов, радость от которой согрела и нас, каждый из журналистов по-привычке примерил на себе жизнь героя будущей публикации.

Судьба у каждого из троих сложилась по-своему. Самый старший, Нуштаев, - мастер спорта по управлению военным вертолетом (есть и такой вид спорта!), участник соревнований Приволжского военного округа 1968 года. До сих пор помнит, как его экипаж обошел соперников, у которых была более современная техники, в точности сбрасывания груза в заданный квадрат. Подтвердив в очередной раз: техника-техникой, а самое главное — мастерство пилота. Сейчас Геннадий Петрович с гордостью носит значок «50 лет вертолетному спорту» - заслужил. Особая страница в его биографии — участие в ликвидации Чернобыльской аварии с первого до последнего дня. Имеет медаль за полеты в нейтральные воды - в Атлантику. А еще высаживался на арктических льдах, он - «зверобой севера». Сейчас пишет книгу о летчиках дальней авиации, молодежь должна знать своих героев. С горечью говорит, что в Саратове школьники не знают имени легендарного летчика Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, угнавшего фашистский самолет из островного концлагеря. Девятаев приезжал в Архангельск, ходил по школам с рассказами о войне, он прожил долгую жизнь — 85 лет, уйдя из жизни уже в третьем тысячелетии. Автору этих строк в школьные годы довелось тоже слушать рассказы этого летчика, приезжавшего на Сахалин. Вот каким поворотом отозвалась в памяти встреча друзей!

Анатолий Павлович Щенников — мастер парашютного спорта, всего совершил 48 прыжков, награжден медалью «За боевые заслуги». К 100-летию дальней авиации три года назад бессменный командир экипажа на протяжении многих лет получил юбилейный знак в Москве. В 1983 году награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». А Виктор Васильевич Гореликов в свое время окончил военную летную академию, участвовали в испытании новых моторов, и вообще штурман по жизни. Отслужил 36 лет и до сих пор не ушел из авиации.

О том, как летчики и военные авиатехники любят свои самолеты, мы поняли по названиям, которые официально закрепились за конкретными типами машин: нам показали самолеты Дельфин, Орел, Буратино, вертолет Крокодил, самолеты Летающая парта, ну и, конечно, легендарный Белый Лебедь. А еще мы видели именной - самолет Петр Бочин, названного в честь военного летчика, получившего в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза и продолжившего службу в послевоенное время. Наш экскурсовод Воронов показал самолеты — самый мощный в мире, самый маневренный в мире, самый безопасный и даже самый громкий. Музей под открытым небом не зря привлекает гостей с разных уголков света. Наш Сергей Александрович с юмором пересказывал байки про желающих разглядеть секреты русской авиации иностранцев. Мы с удивлением увидели в помещении музея фото, на котором в составе делегации на летном поле Энгельсской авиабазы - Обама в его еще сенаторскую пору. Ну, в общем, россиянам есть чем гордиться, а молодежь может воодушевиться на выбор интересной, ответственной, нужной Родине профессии.

Ветераны журналистики осмотрели экспозиции музея времени Великой Отечественной войны: в Энгельсе формировались женские авиотряды Марины Расковой, здесь проходили обучение на восьми полях многие рядовые и ставшие знаменитыми летчики. А также космический раздел музея. В заключение не смогли удержаться — посидели в кресле тренажерной кабины, копии пилотной в самолете. Из него открывается вид в небо, будто и вправду летишь, управляя штурвалом. Подумалось: каждому человеку хотя бы иногда нужно попытаться оторваться от земных хлопот, поверить в свои силы.







Увидеть настоящие боевые самолеты дальней авиации, которые базируются на аэродроме Энгельсского летного городка, мечтают не только школьники. Кстати, для них практически каждый день проводит экскурсии ветеран полка майор Сергей Александрович Воронов, директор уникального музея уникальной авиабазы. Дает уроки, как он сам говорит, позволяющие расширить технический кругозор, дающие большой патриотический заряд: невозможно не гордиться страной, в которой созданы самолеты и вертолеты, являвшие неоднократные прорывы в мировой авиации. Ветераны саратовской журналистики давно планировали поездку к гостеприимному Воронову, обещавшему показать «то, что никогда не видели» и рассказать «чего никогда не слышали».Вначале лета все сложилось — закончился ремонт в музее, командиры авиабазы дали добро на посещение, саратовский городской совет ветеранов предоставил транспорт, а служивший в свое время здесь Анатолий Александрович Симонов, сын журналиста с большим стажем Александра Ивановича Симонова, помог оформить пропуск и согласился сопровождать группу. Сергей Александрович Воронов, действительно, превзошел все ожидания. Рассказчик от бога, он еще и по-настоящему увлеченный небом человек. Со школьных лет мечтал об авиации, много видел и читал, грамотный авиаинженер - он сам «ходячая академия». А сколько у него замечательных друзей по всему миру, пилотов и штурманов, космонавтов, политиков, писателей и журналистов! Двое из них присоединились к журналистской группе, когда они знакомились с первым в строю самолетов-ветеранов.Анатолий Павлович Щенников, командир экипажа военного самолета дальнего следования, портрет которого помещен в музее авиабазы, пришел вместе с Геннадием Петровичем Нуштаевым. Они не виделись полвека! Нуштаев в пору молодости был инструктором в авиаотряде. Нашли друг друга через интернет, Нуштаев живет в Архангельске, ездил на Волгу к родственникам и по пути навестил сослуживца. Так что они встретились сами и с нами, журналистами. При полном параде, с выкладкой наград, любо-дорого посмотреть! Чуть позже к ним присоединился, практически случайно, без предварительной договоренности, еще один ветеран — Виктор Васильевич Гореликов, который, как выяснилось, приехал сюда на машине в командировку. А ведь он три года летал штурманом в экипаже Щенникова! Такая трогательная встреча, сдержанная, без лишних эмоций и слов, радость от которой согрела и нас, каждый из журналистов по-привычке примерил на себе жизнь героя будущей публикации.Судьба у каждого из троих сложилась по-своему. Самый старший, Нуштаев, - мастер спорта по управлению военным вертолетом (есть и такой вид спорта!), участник соревнований Приволжского военного округа 1968 года. До сих пор помнит, как его экипаж обошел соперников, у которых была более современная техники, в точности сбрасывания груза в заданный квадрат. Подтвердив в очередной раз: техника-техникой, а самое главное — мастерство пилота. Сейчас Геннадий Петрович с гордостью носит значок «50 лет вертолетному спорту» - заслужил. Особая страница в его биографии — участие в ликвидации Чернобыльской аварии с первого до последнего дня. Имеет медаль за полеты в нейтральные воды - в Атлантику. А еще высаживался на арктических льдах, он - «зверобой севера». Сейчас пишет книгу о летчиках дальней авиации, молодежь должна знать своих героев. С горечью говорит, что в Саратове школьники не знают имени легендарного летчика Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, угнавшего фашистский самолет из островного концлагеря. Девятаев приезжал в Архангельск, ходил по школам с рассказами о войне, он прожил долгую жизнь — 85 лет, уйдя из жизни уже в третьем тысячелетии. Автору этих строк в школьные годы довелось тоже слушать рассказы этого летчика, приезжавшего на Сахалин. Вот каким поворотом отозвалась в памяти встреча друзей!Анатолий Павлович Щенников — мастер парашютного спорта, всего совершил 48 прыжков, награжден медалью «За боевые заслуги». К 100-летию дальней авиации три года назад бессменный командир экипажа на протяжении многих лет получил юбилейный знак в Москве. В 1983 году награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». А Виктор Васильевич Гореликов в свое время окончил военную летную академию, участвовали в испытании новых моторов, и вообще штурман по жизни. Отслужил 36 лет и до сих пор не ушел из авиации.О том, как летчики и военные авиатехники любят свои самолеты, мы поняли по названиям, которые официально закрепились за конкретными типами машин: нам показали самолеты Дельфин, Орел, Буратино, вертолет Крокодил, самолеты Летающая парта, ну и, конечно, легендарный Белый Лебедь. А еще мы видели именной - самолет Петр Бочин, названного в честь военного летчика, получившего в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза и продолжившего службу в послевоенное время. Наш экскурсовод Воронов показал самолеты — самый мощный в мире, самый маневренный в мире, самый безопасный и даже самый громкий. Музей под открытым небом не зря привлекает гостей с разных уголков света. Наш Сергей Александрович с юмором пересказывал байки про желающих разглядеть секреты русской авиации иностранцев. Мы с удивлением увидели в помещении музея фото, на котором в составе делегации на летном поле Энгельсской авиабазы - Обама в его еще сенаторскую пору. Ну, в общем, россиянам есть чем гордиться, а молодежь может воодушевиться на выбор интересной, ответственной, нужной Родине профессии.Ветераны журналистики осмотрели экспозиции музея времени Великой Отечественной войны: в Энгельсе формировались женские авиотряды Марины Расковой, здесь проходили обучение на восьми полях многие рядовые и ставшие знаменитыми летчики. А также космический раздел музея. В заключение не смогли удержаться — посидели в кресле тренажерной кабины, копии пилотной в самолете. Из него открывается вид в небо, будто и вправду летишь, управляя штурвалом. Подумалось: каждому человеку хотя бы иногда нужно попытаться оторваться от земных хлопот, поверить в свои силы.