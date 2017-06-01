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Студенческие команды приглашают к участию в VII Конкурсе по конституционному правосудию «Хрустальная Фемида»
--- — 9-июня-2017 — прочитано 17 раз
Конкурс, организуемый Институтом права и публичной политики при поддержке Венецианской комиссии Совета Европы, проводится в форме игрового конституционного судебного процесса (moot court). В рамках Отборочного этапа зарегистрированные команды, изучив фактические обстоятельства игрового дела, должны подготовить процессуальные документы по делу (жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации и отзыв на жалобу от уполномоченного органа государственной власти). На основании процессуальных документов экспертами будут отобраны не менее 8 лучших команд, которые в рамках Финального этапа встретятся в Москве лицом к лицу в очных раундах, чтобы определить 2 команды, которые выступят в финальной игре и определят судьбу главной награды Конкурса – Хрустальной Фемиды.
Участниками команд могут быть студенты-юристы российских высших учебных заведений, обучающиеся на момент завершения регистрации на участие в Конкурсе (20 сентября 2017 года) на курсе не ниже второго, включая студентов магистратуры, любой специализации. Помощь команде вправе оказывать тренеры – аспиранты и представители профессорско-преподавательского состава учебного заведения / факультета.
Язык конкурса – русский.
Тема конкурсного задания 2017 года - «Освоение Арктики, или Дело о никелевых рудах»
Конкурсное задание 2017 года предлагает проанализировать ряд актуальных социально-экономических вопросов в свете конституционных принципов и норм, в частности:
балансирование интересов различных субъектов при выработке политики устойчивого развития моногородов;
урегулирование конфликтов между общинами коренных народов и добывающими предприятиями;
воспрепятствование насильственной ассимиляции коренных народов и сохранение ареала их традиционного проживания.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Внимательно ознакомьтесь с информацией о Конкурсе в данном разделе сайта и Правилами Конкурса 2017 года.
Сформируйте команду в соответствии с требованиями Правил, убедитесь, что все члены вашей команды настроены серьезно и готовы активно работать на всех этапах Конкурса.
Скачайте Форму заявки, заполните ее в электронном виде, сохраните в формате .doc или .docx, утвердите у декана вуза и направьте с электронного адреса контактного лица вашей команды на адрес: mootcourt_conlaw@mail.ru не позднее 23:59 (по московскому времени) 20 сентября 2017 года.
Получите письмо-подтверждение о том, что заявка вашей команды принята и команде присвоен индивидуальный номер, под которым она будет участвовать в Конкурсе в целях сохранения анонимности.
После закрытия регистрации ожидайте объявления фабулы дела и дальнейших инструкций по электронной почте и на данной странице сайта.
Организаторы Конкурса
тел.(495) 608-69-59; 608-66-35
факс (495) 608-69-15
e-mail: mootcourt_conlaw@mail.ru
Почтовый адрес: 129090, Москва, а/я 140
Адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.8