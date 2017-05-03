Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
24-мая-2017 — прочитано 28 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
Все конкурсы!

В областной думе будут журналисты!

--- — 30-мая-2017 — прочитано 9 раз
Поздравляем коллегу Вадима Рогожина с успешным завершением предварительного голосования по выборам в областную Думу! Надеемся, что в новом составе депутатов будет больше журналистов – лидеров общественного мнения, уважаемых и активных: Дмитрий Петров, Дмитрий Чернышевский, Юлия Литневская, Алла Лосина и другие
Предлагаем познакомиться с интервью Вадима Рогожина, которое он дал газете «Петровские вести».
4.pdf [460,93 Kb] (cкачиваний: 2)