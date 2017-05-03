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Союз журналистов России
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24-мая-2017 — прочитано 28 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
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В областной думе будут журналисты!
--- — 30-мая-2017 — прочитано 9 раз
Поздравляем коллегу Вадима Рогожина с успешным завершением предварительного голосования по выборам в областную Думу! Надеемся, что в новом составе депутатов будет больше журналистов – лидеров общественного мнения, уважаемых и активных: Дмитрий Петров, Дмитрий Чернышевский, Юлия Литневская, Алла Лосина и другие
Предлагаем познакомиться с интервью Вадима Рогожина, которое он дал газете «Петровские вести».