В областной думе будут журналисты! --- — 30-мая-2017 — прочитано 9 раз

Предлагаем познакомиться с интервью Вадима Рогожина, которое он дал газете «Петровские вести».

4.pdf [460,93 Kb] (cкачиваний: 2) Поздравляем коллегу Вадима Рогожина с успешным завершением предварительного голосования по выборам в областную Думу! Надеемся, что в новом составе депутатов будет больше журналистов – лидеров общественного мнения, уважаемых и активных: Дмитрий Петров, Дмитрий Чернышевский, Юлия Литневская, Алла Лосина и другиеПредлагаем познакомиться с интервью Вадима Рогожина, которое он дал газете «Петровские вести».