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Вечер в хорошей компании подарили саратовским любителям русской словесности организаторы и участники юбилейного, XX регионального «Хлестаковского фестиваля» – одного из самых ярких традиционных литературных событий Института филологии и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.



Идею проведения фестиваля, который давно уже стал одним из брендов Саратова, его неизменному руководителю и вдохновителю, профессору университета, доктору филологических наук Валерию Прозорову подсказал известный переводчик Гоголя Майкл Бересфорд в 1998 году.



20 лет в кругу читателей и почитателей Гоголя

– Когда во время моей стажировки в Манчестерском университете в Великобритании Майкл услышал, что я из Саратова, он воскликнул: «О, Саратов! Родина Хлестакова!». И с этого момента заработала фантазия: «Если Саратов благодаря этому герою знает весь мир, почему бы не сделать фестиваль его имени?».

Сказано – сделано. С тех пор уже 20 лет литературная юморина, посвященная дню рождения Николая Гоголя, собирает в апреле сотни любителей русской словесности – участников и зрителей из Саратова и области, учеников и учителей школ, студентов и преподавателей вуза. Ежегодно их ряды множатся, литературное движение поддерживают правительство, областная дума и городская администрация, а каждый фестиваль становится настоящим открытием года.

Не стал исключением и нынешний, юбилейный фестиваль, прошедший 18 апреля на сцене Детского театрально-концертного учреждения в здании старого ТЮЗа. Его почетными гостями стали председатель комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской областной думы Алла Лосина, директор историко-патриотического комплекса «Музей трудовой и боевой славы» Борис Шинчук, ректор Саратовского государственного университета Алексей Чумаченко.



«Все впадают в транс, и народ безмолвствует»

Несмотря на солидное число зрителей, заполнивших прекрасно отреставрированный зал старого ТЮЗа на Вольской, вечер получился камерным и почти семейным. Так бывает, когда вместе собираются люди «одной крови». Особенно когда речь идет о влюбленных в русскую классическую литературу.

Для тех, кто «несколько подзабыл» сюжет знаменитой комедии «Ревизор», Валерий Владимирович напомнил его краткое содержание в современном ироническом переложении, что, по мнению зрителей, горячо поблагодаривших автора аплодисментами, получилось у него блестяще. В самом деле, чего стоят хотя бы такие перлы, как «было принято решение временно свернуть коррупционную практику». Или «чиновники разрабатывают дорожную карту, чтобы «сунуть» ему в руку»! А в финальной сцене, как положено, «все впадают в транс» и «народ безмолвствует».

Эстафету мэтр фестиваля передал самым маленьким участникам юморины – юным почитателям русской классики из дошкольной академии «Топ-Топ». Ученики продемонстрировали не только великолепное знание гоголевских афоризмов и крылатых выражений из одноименного сборника Валерия Прозорова, но и незаурядный артистизм.

Юных артистов на сцене сменили их старшие товарищи из театра-студии «ЭТИ» с номером о Пушкине, а затем пришло время интерактивной странички фестиваля. Понаблюдав за приключениями Николая Васильевича, дошедшего в интер-игре до третьего уровня, зрители перенеслись на страницы гоголевских «Мертвых душ». Вспомнить фрагмент знаменитой «Птицы-тройки» им помогли студенты третьего курса Института филологии и журналистики СГУ, представившие свою пластическую версию этого отрывка на сцене.



И маэстро «урезал» марш!

Напомнил профессор Прозоров и еще одну идею, ради которой 20 лет назад задумывался фестиваль.

– По сути, это была пиар-акция. Мы хотели убедить общественность и власть в необходимости установить памятник нашему литературному герою-земляку. И даже сделали первый шаг – при поддержке администрации Саратова в 1998 году заложили первый камень, точнее кирпич, в старом корпусе СГУ на Театральной площади. В качестве иллюстрации этой идеи мы и устраиваем уже 20 лет «Хлестаковский фестиваль», – пояснил Валерий Владимирович.

К сожалению, дальше церемонии закладки первого кирпича дело не продвинулось. Зато этому раритету было суждено стать «гостем» юбилейного фестиваля. Чести подержать его в руках удостоились все финалисты конкурса памятника Хлестакову, студенты СГУ и старшеклассники саратовских школ.

Конкурс был объявлен среди студентов и школьников в преддверии ХХ фестиваля. На суд авторитетного жюри было представлено больше десятка проектов, а его итоги оглашены 18 апреля. Всем, кто не занял призовых мест, были вручены сертификаты участников, авторы трех лучших эскизов были награждены дипломами и памятными подарками.

– В нашем творческом коллективе пять человек – студенты первого и третьего курсов факультета журналистики и филологии СГУ. Эскиз, точнее, три его варианта, придумывали все вместе. И все три варианта решили представить на конкурс. Очень рады, что члены жюри оценили наше коллективное творчество, – поделилась с СОГ «Регион 64» третьекурсница Мария Дудник.

Музыкальной кульминацией литературного праздника стал торжественный диптих в исполнении сводного хора преподавателей вуза и учеников академии «Топ-Топ» под управлением проректора по учебно-методической работе СГУ Елены Елиной. Маэстро «урезал» марш, и грянул хор: «И Гоголь такой молодой, и юный апрель впереди!».



«И веревочка в дороге пригодится!»

Вспомнить известные крылатые выражения и афоризмы из произведений автора «Ревизора» представилась возможность и зрителям фестиваля, которых ведущие пригласили поучаствовать в литературной лотерее. Каждому, на чьем билете оказался выпавший в розыгрыше афоризм (например, «Ну, город наш!» или «И веревочка в дороге пригодится!»), полагался приз – сборник крылатых выражений из произведений Гоголя Валерия Прозорова. По задумке организаторов, счастливчиков оказалось немало. И каждый из них на память унес миниатюрное издание. А еще массу впечатлений, которыми непременно хотелось поделиться с близкими и друзьями.

11-летний Саша Костиков приобщался на фестивале к прекрасному, доброму, вечному вместе со своим дедом Борисом Фрисом.

– Мы пришли поддержать Ариночку – мою внучку, ученицу академии «Топ-Топ», которая выступала в роли главной героини «Ночи перед Рождеством» Оксаны, – рассказал Борис Владимирович. – Внучка не подкачала, организаторы фестиваля тоже были на высоте. Такие мероприятия дают толчок к изучению произведений, стимулируют интерес к хорошей литературе. Мне, например, захотелось еще раз взять в руки комедию Гоголя, освежить в памяти некоторые детали, посчитать, сколько раз там упоминается Саратов и Саратовская область. Думаю, мы сделаем это вместе с внуками.

– Замечательно, что у нас в Саратове есть люди, которые дарят такие великолепные праздники. Надо быть Валерием Владимировичем Прозоровым, чтобы придумать этот фестиваль и двадцать лет держать марку узнаваемых и ожидаемых культурно-просветительских событий области. Я получила сегодня огромное удовольствие, полтора часа пролетели совершенно незаметно, – поделилась впечатлениями Алла Лосина. – Без сомнения, для всех зрителей это не только праздник, но и еще один повод перечитать русскую классику, насладиться каждой фразой, каждым выражением гениального писателя.



Кстати

Начиная с 1998 года в фестивале приняли участие более 10000 человек – зрителей и участников, школьников и студентов, преподавателей и представителей государственной власти.



В тему

По воле Гоголя главный герой комедии «Ревизор» Иван Александрович Хлестаков родом из Саратовской губернии – об этом в тексте комедии упоминается неоднократно. Вот, например, одно из упоминаний:

«Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. Городничий (в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение). В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро».



Елена ПОЗДЕЕВА Вечер в хорошей компании подарили саратовским любителям русской словесности организаторы и участники юбилейного, XX регионального «Хлестаковского фестиваля» – одного из самых ярких традиционных литературных событий Института филологии и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Идею проведения фестиваля, который давно уже стал одним из брендов Саратова, его неизменному руководителю и вдохновителю, профессору университета, доктору филологических наук Валерию Прозорову подсказал известный переводчик Гоголя Майкл Бересфорд в 1998 году.– Когда во время моей стажировки в Манчестерском университете в Великобритании Майкл услышал, что я из Саратова, он воскликнул: «О, Саратов! Родина Хлестакова!». И с этого момента заработала фантазия: «Если Саратов благодаря этому герою знает весь мир, почему бы не сделать фестиваль его имени?».Сказано – сделано. С тех пор уже 20 лет литературная юморина, посвященная дню рождения Николая Гоголя, собирает в апреле сотни любителей русской словесности – участников и зрителей из Саратова и области, учеников и учителей школ, студентов и преподавателей вуза. Ежегодно их ряды множатся, литературное движение поддерживают правительство, областная дума и городская администрация, а каждый фестиваль становится настоящим открытием года.Не стал исключением и нынешний, юбилейный фестиваль, прошедший 18 апреля на сцене Детского театрально-концертного учреждения в здании старого ТЮЗа. Его почетными гостями стали председатель комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской областной думы Алла Лосина, директор историко-патриотического комплекса «Музей трудовой и боевой славы» Борис Шинчук, ректор Саратовского государственного университета Алексей Чумаченко.Несмотря на солидное число зрителей, заполнивших прекрасно отреставрированный зал старого ТЮЗа на Вольской, вечер получился камерным и почти семейным. Так бывает, когда вместе собираются люди «одной крови». Особенно когда речь идет о влюбленных в русскую классическую литературу.Для тех, кто «несколько подзабыл» сюжет знаменитой комедии «Ревизор», Валерий Владимирович напомнил его краткое содержание в современном ироническом переложении, что, по мнению зрителей, горячо поблагодаривших автора аплодисментами, получилось у него блестяще. В самом деле, чего стоят хотя бы такие перлы, как «было принято решение временно свернуть коррупционную практику». Или «чиновники разрабатывают дорожную карту, чтобы «сунуть» ему в руку»! А в финальной сцене, как положено, «все впадают в транс» и «народ безмолвствует».Эстафету мэтр фестиваля передал самым маленьким участникам юморины – юным почитателям русской классики из дошкольной академии «Топ-Топ». Ученики продемонстрировали не только великолепное знание гоголевских афоризмов и крылатых выражений из одноименного сборника Валерия Прозорова, но и незаурядный артистизм.Юных артистов на сцене сменили их старшие товарищи из театра-студии «ЭТИ» с номером о Пушкине, а затем пришло время интерактивной странички фестиваля. Понаблюдав за приключениями Николая Васильевича, дошедшего в интер-игре до третьего уровня, зрители перенеслись на страницы гоголевских «Мертвых душ». Вспомнить фрагмент знаменитой «Птицы-тройки» им помогли студенты третьего курса Института филологии и журналистики СГУ, представившие свою пластическую версию этого отрывка на сцене.Напомнил профессор Прозоров и еще одну идею, ради которой 20 лет назад задумывался фестиваль.– По сути, это была пиар-акция. Мы хотели убедить общественность и власть в необходимости установить памятник нашему литературному герою-земляку. И даже сделали первый шаг – при поддержке администрации Саратова в 1998 году заложили первый камень, точнее кирпич, в старом корпусе СГУ на Театральной площади. В качестве иллюстрации этой идеи мы и устраиваем уже 20 лет «Хлестаковский фестиваль», – пояснил Валерий Владимирович.К сожалению, дальше церемонии закладки первого кирпича дело не продвинулось. Зато этому раритету было суждено стать «гостем» юбилейного фестиваля. Чести подержать его в руках удостоились все финалисты конкурса памятника Хлестакову, студенты СГУ и старшеклассники саратовских школ.Конкурс был объявлен среди студентов и школьников в преддверии ХХ фестиваля. На суд авторитетного жюри было представлено больше десятка проектов, а его итоги оглашены 18 апреля. Всем, кто не занял призовых мест, были вручены сертификаты участников, авторы трех лучших эскизов были награждены дипломами и памятными подарками.– В нашем творческом коллективе пять человек – студенты первого и третьего курсов факультета журналистики и филологии СГУ. Эскиз, точнее, три его варианта, придумывали все вместе. И все три варианта решили представить на конкурс. Очень рады, что члены жюри оценили наше коллективное творчество, – поделилась с СОГ «Регион 64» третьекурсница Мария Дудник.Музыкальной кульминацией литературного праздника стал торжественный диптих в исполнении сводного хора преподавателей вуза и учеников академии «Топ-Топ» под управлением проректора по учебно-методической работе СГУ Елены Елиной. Маэстро «урезал» марш, и грянул хор: «И Гоголь такой молодой, и юный апрель впереди!».Вспомнить известные крылатые выражения и афоризмы из произведений автора «Ревизора» представилась возможность и зрителям фестиваля, которых ведущие пригласили поучаствовать в литературной лотерее. Каждому, на чьем билете оказался выпавший в розыгрыше афоризм (например, «Ну, город наш!» или «И веревочка в дороге пригодится!»), полагался приз – сборник крылатых выражений из произведений Гоголя Валерия Прозорова. По задумке организаторов, счастливчиков оказалось немало. И каждый из них на память унес миниатюрное издание. А еще массу впечатлений, которыми непременно хотелось поделиться с близкими и друзьями.11-летний Саша Костиков приобщался на фестивале к прекрасному, доброму, вечному вместе со своим дедом Борисом Фрисом.– Мы пришли поддержать Ариночку – мою внучку, ученицу академии «Топ-Топ», которая выступала в роли главной героини «Ночи перед Рождеством» Оксаны, – рассказал Борис Владимирович. – Внучка не подкачала, организаторы фестиваля тоже были на высоте. Такие мероприятия дают толчок к изучению произведений, стимулируют интерес к хорошей литературе. Мне, например, захотелось еще раз взять в руки комедию Гоголя, освежить в памяти некоторые детали, посчитать, сколько раз там упоминается Саратов и Саратовская область. Думаю, мы сделаем это вместе с внуками.– Замечательно, что у нас в Саратове есть люди, которые дарят такие великолепные праздники. Надо быть Валерием Владимировичем Прозоровым, чтобы придумать этот фестиваль и двадцать лет держать марку узнаваемых и ожидаемых культурно-просветительских событий области. Я получила сегодня огромное удовольствие, полтора часа пролетели совершенно незаметно, – поделилась впечатлениями Алла Лосина. – Без сомнения, для всех зрителей это не только праздник, но и еще один повод перечитать русскую классику, насладиться каждой фразой, каждым выражением гениального писателя.Начиная с 1998 года в фестивале приняли участие более 10000 человек – зрителей и участников, школьников и студентов, преподавателей и представителей государственной власти.По воле Гоголя главный герой комедии «Ревизор» Иван Александрович Хлестаков родом из Саратовской губернии – об этом в тексте комедии упоминается неоднократно. Вот, например, одно из упоминаний:«Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. Городничий (в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение). В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро».