Союз журналистов России

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Два дня назад мы в Аткарске говорили о развитии местного туризма. Самое время! Хоть зима вдогонку и посыпала щедро поля и город запоздалым снегом – лето-то не отменяется!

Развитию внутреннего туризма был посвящен круглый стол, который прошел под эгидой Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Это была очередная встреча журналистов и руководителей районов и хозяйств области. До этого были дискуссии в Федоровском, Воскресенском, Калининском, Хвалынском и других районах.

Мы можем и хотим ярко рассказать в СМИ об уникальных особенностях района. Готовы ли управленцы на деле привлекать внимание к территории?

Да, судя по основательности выступления главы района Виктора Елина. Был презентован Туристический кластер Аткарского района. В нем перечень вполне достойных памятников природы и истории края, например, Марфинский парк, база отдыха «Приречное», церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сосновое со знаменитым Серебряным родником. Сосновые боры, Медведица, сплав по реке и многое другое.

Эти объекты научно обоснованы, о чем поведала профессор СГТУ Ольга Лысикова. А ее студентки в результате прохождения здесь практики разработали проект туристического трехдневного маршрута «Сокровища земли Аткарской» для людей любого возраста – с рыбалкой, со сплавом на байдарках и прогулками по лесу.

И все это реально! В прошлом году Аткарск привлек 6 тысяч туристов, в основном из Саратова. Конечно, не 30 тысяч, которые посетили Хвалынский национальный парк. Но это только начало! Ведь здесь столько талантливых идей! Например, наши коллеги из «Аткарской газеты» еще в прошлом году заинтересовали своим социальным проектом «Аткарские розы».

Историю аткарских роз участники встречи услышали от главного редактора «АГ» Елены БАДИКОВОЙ:

Аткарские розы были брендом, известным по всему Советскому Союзу. В питомнике декоративных культур выращивали более 170 сортов роз. В девяностые годы розы были на грани исчезновения. Мы нашли любителей, которые занимаются разведением аткарских роз, в том числе и легендарной черной розы. Десятки композиций из роз, более 50 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященных розам, собрала выставка в День города в прошлом году.

Следующим шагом по возрождению забытого бренда должен стать фестиваль роз. Сообщение о фестивале в июле 2017 года вызвало живой интерес журналистов. Да, это будет красиво, грандиозно, не как у всех!

Все так классно складывается! А что тормозит? На мой взгляд, должны совпасть интересы власти, в лице органов местного самоуправления, жителей, бизнеса, активной части граждан, к коим мы справедливо причисляем и журналистов. Пока выпадающим звеном является бизнес. Туристический маршрут, разработанный по часам и минутам добросовестными студентами, может «зависнуть». Ведь это только идея! Пусть и красивая, но пока бесполезная, так как нет точного расчета, во что турпоход обойдется стесненному в средствах среднестатистическому жителю губернии.

Надо также понять: насколько областные и федеральные сетевые издания готовы поддержать объединяющую красивую познавательную мечту о развитии местного туризма – бесплатной рекламой, размещением информации на электронных носителях, собственных сайтах и в социальных сетях. Вопрос не праздный. Есть отговорки не публиковать такого рода материалы. Не буду из перечислять. Есть прайсы. Не буду о грустном. Но есть и соображения совсем другого порядка, о них все хорошо знают!

Аткарск поразил нас еще раз, когда мы в Краеведческом музее побывали на презентации книги «Аткарск. История и современность». Знаменитый ученый, краевед Минх еще в XIX веке начал собирать историю края. Теперь она значительно дополнена краеведами нынешнего поколения. Владимир Рыжов, представляя книгу, с благодарностью вспомнил одного из соавторов, журналиста, бывшего редактора «Аткарской газеты» Владимира Игнатьева. Сказаны были добрые слова в адрес Антона Долгова, уроженца Аткарска, известного в российской медиасфере человека, талантливого просвещенца и организатора системы поствузовского образования работников СМИ, главного редактора общероссийского портала «Моя округа».

В Краеведческом музее испытали море эмоций! Свидетели истории развития города, доказательства его значимости в истории России, милые приметы недавнего прошлого, приветы из ушедших эпох... Очень тронул стенд, посвященный Модесту Ивановичу Лебединскому. Здесь его билет члена Союза журналистов СССР Он сразу после возвращения с фронта пришёл работать в редакцию Аткарской газеты и оставался боевым штыком районки до самой пенсии. Лучше его никто не знал историю родного края. Ярче его никто не защищал природу от равнодушия. В музее также хранятся фронтовые письма Модеста Ивановича и его верный друг фотоаппарат.



Когда мы возвращались, снегопад поутих, сразу все стало нереально бело-зеленым. Дорога от Аткарска так себе, могла быть лучше. Но раньше было просто гибель! Вот о чем писали газеты ровно 100 лет назад:

«18 апреля 1917 года в 9 часов вечера агроном землеустроительной комиссии Соловьев проезжал на паре земских лошадей со станции Лысые Горы в село Лысые Горы. Недалеко от станции поперек дороги пролегает небольшой овраг, заполненный в настоящее время водой. По берегу оврага перпендикулярно железной дороге идет ряд столбов, преграждающих езду через овраг, на некоторое расстояние ряд столбиков прерывается, затем снова начинается. К этому месту и подъезжал ямщик, предполагая, что интервал оставлен для проезда.

Как только лошади ступили в воду, нырнули едва ли не с головой и тележка наполнилась водой. Ямщик и агроном бросились в воду и вплавь достигли противоположного берега. Лошади вследствие крутизны берегов выбраться на сушу не могли. Пристяжная утонула, коренника вытащили подоспевшие на помощь люди.

Неогражденное место оказалось наиболее глубоко - 7 аршин воды с крутыми берегами».

…Слава Богу, мы благополучно доехали до Саратова. Спасибо Министерству информации и печати за предоставленный нам транспорт! Спасибо коллегам Наталии Давиденко, Галине Перекальской, Евгению Саблину, Юрию Пронину, Марии Усовой, Елене Гоголевой, Владимиру Федосееву, Тамаре Катилевской, Ирине Чувашкиной и аткарским коллегам!



Лидия Златогорская, Председатель Саратовского регионального отделения СЖР Два дня назад мы в Аткарске говорили о развитии местного туризма. Самое время! Хоть зима вдогонку и посыпала щедро поля и город запоздалым снегом – лето-то не отменяется!Развитию внутреннего туризма был посвящен круглый стол, который прошел под эгидой Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Это была очередная встреча журналистов и руководителей районов и хозяйств области. До этого были дискуссии в Федоровском, Воскресенском, Калининском, Хвалынском и других районах.Мы можем и хотим ярко рассказать в СМИ об уникальных особенностях района. Готовы ли управленцы на деле привлекать внимание к территории?Да, судя по основательности выступления главы района Виктора Елина. Был презентован Туристический кластер Аткарского района. В нем перечень вполне достойных памятников природы и истории края, например, Марфинский парк, база отдыха «Приречное», церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сосновое со знаменитым Серебряным родником. Сосновые боры, Медведица, сплав по реке и многое другое.Эти объекты научно обоснованы, о чем поведала профессор СГТУ Ольга Лысикова. А ее студентки в результате прохождения здесь практики разработали проект туристического трехдневного маршрута «Сокровища земли Аткарской» для людей любого возраста – с рыбалкой, со сплавом на байдарках и прогулками по лесу.И все это реально! В прошлом году Аткарск привлек 6 тысяч туристов, в основном из Саратова. Конечно, не 30 тысяч, которые посетили Хвалынский национальный парк. Но это только начало! Ведь здесь столько талантливых идей! Например, наши коллеги из «Аткарской газеты» еще в прошлом году заинтересовали своим социальным проектом «Аткарские розы».Историю аткарских роз участники встречи услышали от главного редактора «АГ» Елены БАДИКОВОЙ:Аткарские розы были брендом, известным по всему Советскому Союзу. В питомнике декоративных культур выращивали более 170 сортов роз. В девяностые годы розы были на грани исчезновения. Мы нашли любителей, которые занимаются разведением аткарских роз, в том числе и легендарной черной розы. Десятки композиций из роз, более 50 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященных розам, собрала выставка в День города в прошлом году.Следующим шагом по возрождению забытого бренда должен стать фестиваль роз. Сообщение о фестивале в июле 2017 года вызвало живой интерес журналистов. Да, это будет красиво, грандиозно, не как у всех!Все так классно складывается! А что тормозит? На мой взгляд, должны совпасть интересы власти, в лице органов местного самоуправления, жителей, бизнеса, активной части граждан, к коим мы справедливо причисляем и журналистов. Пока выпадающим звеном является бизнес. Туристический маршрут, разработанный по часам и минутам добросовестными студентами, может «зависнуть». Ведь это только идея! Пусть и красивая, но пока бесполезная, так как нет точного расчета, во что турпоход обойдется стесненному в средствах среднестатистическому жителю губернии.Надо также понять: насколько областные и федеральные сетевые издания готовы поддержать объединяющую красивую познавательную мечту о развитии местного туризма – бесплатной рекламой, размещением информации на электронных носителях, собственных сайтах и в социальных сетях. Вопрос не праздный. Есть отговорки не публиковать такого рода материалы. Не буду из перечислять. Есть прайсы. Не буду о грустном. Но есть и соображения совсем другого порядка, о них все хорошо знают!Аткарск поразил нас еще раз, когда мы в Краеведческом музее побывали на презентации книги «Аткарск. История и современность». Знаменитый ученый, краевед Минх еще в XIX веке начал собирать историю края. Теперь она значительно дополнена краеведами нынешнего поколения. Владимир Рыжов, представляя книгу, с благодарностью вспомнил одного из соавторов, журналиста, бывшего редактора «Аткарской газеты» Владимира Игнатьева. Сказаны были добрые слова в адрес Антона Долгова, уроженца Аткарска, известного в российской медиасфере человека, талантливого просвещенца и организатора системы поствузовского образования работников СМИ, главного редактора общероссийского портала «Моя округа».В Краеведческом музее испытали море эмоций! Свидетели истории развития города, доказательства его значимости в истории России, милые приметы недавнего прошлого, приветы из ушедших эпох... Очень тронул стенд, посвященный Модесту Ивановичу Лебединскому. Здесь его билет члена Союза журналистов СССР Он сразу после возвращения с фронта пришёл работать в редакцию Аткарской газеты и оставался боевым штыком районки до самой пенсии. Лучше его никто не знал историю родного края. Ярче его никто не защищал природу от равнодушия. В музее также хранятся фронтовые письма Модеста Ивановича и его верный друг фотоаппарат.Когда мы возвращались, снегопад поутих, сразу все стало нереально бело-зеленым. Дорога от Аткарска так себе, могла быть лучше. Но раньше было просто гибель! Вот о чем писали газеты ровно 100 лет назад:«18 апреля 1917 года в 9 часов вечера агроном землеустроительной комиссии Соловьев проезжал на паре земских лошадей со станции Лысые Горы в село Лысые Горы. Недалеко от станции поперек дороги пролегает небольшой овраг, заполненный в настоящее время водой. По берегу оврага перпендикулярно железной дороге идет ряд столбов, преграждающих езду через овраг, на некоторое расстояние ряд столбиков прерывается, затем снова начинается. К этому месту и подъезжал ямщик, предполагая, что интервал оставлен для проезда.Как только лошади ступили в воду, нырнули едва ли не с головой и тележка наполнилась водой. Ямщик и агроном бросились в воду и вплавь достигли противоположного берега. Лошади вследствие крутизны берегов выбраться на сушу не могли. Пристяжная утонула, коренника вытащили подоспевшие на помощь люди.Неогражденное место оказалось наиболее глубоко - 7 аршин воды с крутыми берегами».…Слава Богу, мы благополучно доехали до Саратова. Спасибо Министерству информации и печати за предоставленный нам транспорт! Спасибо коллегам Наталии Давиденко, Галине Перекальской, Евгению Саблину, Юрию Пронину, Марии Усовой, Елене Гоголевой, Владимиру Федосееву, Тамаре Катилевской, Ирине Чувашкиной и аткарским коллегам!