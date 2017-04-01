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Как написала одна из газет, пересказывая содержание речи главы региона на торжествах по случаю 80-летия области, «Радаев вернулся к идее подъема со дна Волги «Саратовского ледокола». По мнению губернатора, это обязательно нужно сделать… Корабль необходимо восстановить, поставить на прикол на набережной, чтобы сделать в нем музей речного пароходства».



Идея, о которой речь, начала овладевать умами возрастающего числа саратовцев года три-четыре назад. Ее поддержали историки, краеведы, экологи, ученые, общественники, журналисты, не говоря уже о речниках, ветеранах флота. К сторонникам подъема судна присоединились и представители власти, прежде всего сам губернатор. Ибо нельзя уже было мириться с тем унизительным для Саратовщины фактом, что между двумя крупнейшими городами области лежит на дне реки не просто старый пароход – остается затопленной уникальная историческая реликвия российского и мирового значения.



Ведь именно это судно, построенное по заказу Рязанско-Уральской железной дороги на верфях в Англии, спущенное на воду в мае 1895 года и по прибытии в наш город названное «Саратовским ледоколом», согласно историческим документам стало первым кораблем речного ледокольного флота на планете.



Велики заслуги родоначальника ледокольного речфлота перед Поволжьем и страной. Взламывая льды, он десятки лет обеспечивал бесперебойную паромную переправу через Волгу для железнодорожных составов, прокладывал путь караванам барж. Боевых подвигов, совершенных им в гражданскую войну и Великую Отечественную, хватило бы на целую эскадру кораблей. В послевоенное время защитник Сталинграда был незаменим на строительстве ГЭС, мостов. В 1968 году, январской ночью, вскоре после сдачи в эксплуатацию автодорожного моста Саратов – Энгельс, в непосредственной близости от него и ушел под лед оставленный без присмотра «Саратовский ледокол»…



Правительством области была создана и под кураторством тогда еще зампреда Валерия Сараева начала действовать рабочая группа по подъему «Саратовского ледокола». Однако на каком-то этапе вокруг проблематики спасения символа трудовой и боевой славы волжских речников возникло нечто вроде информационного вакуума. И вот губернатор не просто вернулся к идее, но высказался куда более категорично: «обязательно нужно сделать», «необходимо восстановить». Что все это значит? Что изменилось?



Многое стало понятно, когда «Репортеру» была предоставлена возможность заглянуть в деловую документацию рабочей группы по подъему ледокола. Стал ясен внушительный объем кропотливо проделанной ею работы. Рассмотрение на заседаниях сложных вопросов технического состояния затопленного судна, реальных возможностей, приемлемых методов его подъема. Определение организаций, способных это сделать или выполнить отдельные операции. Десятки согласований юридического, технологического, финансового порядка. Обширная переписка с различными организациями… Некоторые письма стоит процитировать, чтобы получить представление о том, какого уровня обеспечена группой готовность к подъему «Саратовского ледокола».



Вот «Заключение по водолазному осмотру затонувшего судна «Саратовский ледокол», проведенному по заказу правительства области ООО «Эко Тэк» (г. Санкт-Петербург). Документ чрезвычайно обстоятельный, с детальным описанием технических характеристик, приложением эскизов корпуса, его точного расположения и т. д. Но главное в Заключении – строки, дающие, по сути, добро на осуществление подъема: «Корпус стальной, клепаный, материал бортовой обшивки в удовлетворительном состоянии. Вмятин и трещин на видимой части бортовой обшивки корпуса не наблюдается».



Важен для понимания ситуации и ответ Саратову волгоградского предприятия филиал «Подводречстрой-7»: «На Ваш запрос о возможности оказания нашей организацией услуг по судоподъему затонувшего «Саратовского ледокола»… сообщаем, что филиал «Подводречстрой-7» имеет возможность выполнить работы по судоподъему ледокола плавкраном СПК «Могучий»… и произвести его буксировку до Балаковского судостроительного-судоремонтного завода».



Следующее письмо как-то не по-граждански лаконично и похоже на доклад заместителю председателя правительства области Валерию Сараеву: «Саратовское региональное отделение Межрегиональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» в лице председателя Панкратова М. Г. дает согласие на участие в работе для реализации предложения по подъему и реставрации затонувшего судна «Саратовский ледокол».



Поскольку Михаил Панкратов оказался не только активным членом рабочей группы по подъему ледокола, но и общественным командиром саратовских морских пехотинцев «Тайфуна», то с него и двойной спрос в эксклюзивном интервью «Репортеру».



- Михаил Германович, учитывая добрую славу морской пехоты, причастность регионального подразделения «Тайфуна» к возвращению «Саратовского ледокола» из небытия вызывает хорошие ассоциации и надежды. Но все-таки какова конкретная роль вашей организации в этом деле?



- Мне кажется, флотская дисциплина и исполнительность не помешают в деле любом. А если конкретно… Не секрет, что все стадии возрождения судна – подъем, транспортировка, ремонт, реставрация, установка на почетной стоянке, развертывание музейной экспозиции – потребуют денежных расходов, причем немалых. В бюджете области соответствующие средства не предусмотрены. Поэтому нас, Саратовское региональное отделение «Тайфуна», попросили непосредственно заняться сбором необходимых денег.



- Несколько неожиданное поручение…



- Ну почему же? Наша организация зарегистрирована в установленном законом порядке, ее уставом предусмотрено, в частности, открытие денежных счетов, их использование для финансирования операций, не противоречащих уставным целям и задачам. Знаете, чтобы не осталось и тени сомнений, что мы будем действовать в правовых рамках, юристы правительства области подвергли нас целому спектру детальных проверок. Итоговый вывод: все нормально, препятствий нет, располагаем необходимой документацией, имеем право.



- Не раз приходилось слышать, что поиск достаточных денежных сумм для вызволения «Саратовского ледокола», его полноценной реставрации станет самой трудноразрешимой задачей.



- Отступать – не в правилах морских пехотинцев! А если серьезно, мы уже многое продумали в плане того, как будем работать, с какими партнерами, какие использовать каналы привлечения средств. Заранее подготовили неплохую, я считаю, информационно насыщенную, яркую электронную презентацию «Саратовского ледокола». В ней отражена вся история, прослежен весь его путь от спуска на воду до (здесь мы позволили себе пофантазировать) установки на набережной Саратова в обновленном облике. Очень рассчитываем на этот материал, который мало кого оставляет равнодушным.



Надеемся на получение президентских и других грантов. Выигранные суммы пойдут, разумеется, в фонд спасения ледокола. Дальше, объявляем всеобщий сбор средств. Подчеркиваю: всеобщий, так как подразумеваются не только Саратов и Саратовская область, но и вся Россия. А что, «Саратовский ледокол» официально признан исторической реликвией всероссийского значения!



Будучи в Москве я поделился таким предложением с центральным руководством «Тайфуна», показал нашу презентацию легендарного судна, рассказал о финансовых проблемах, связанных с его подъемом. Генералитет морской пехоты признал проект весьма интересным. Было твердо обещано: как только мы начнем сбор средств, из столицы через СМИ, региональные отделения нам будет оказана широкая информационная и другая поддержка.



- В сущности, вы намереваетесь опереться на возможности всего «Тайфуна».



- Всего или не всего, а своих не бросаем. Кроме того, есть дела, которые делаются всем миром. При этом мы, конечно же, никак не обойдем вниманием саратовский бизнес. Если потребуется, выйдем на каждого предпринимателя – через личные встречи, письменные обращения. Неужто много найдется состоятельных саратовцев, которых не заденет за живое следующий, к примеру, факт. «Ангара» - второй по историческому ранжиру речной ледокол после «Саратовского», тоже некогда затопленный, давно поднят, облагорожен (не в последнюю очередь благодаря местным бизнесменам), и сейчас стоит себе, красавец, в Иркутске, став уникальным музеем. А у нас?..



- Когда последуют реальные практические шаги?



- Надеюсь, новый, 2017 год станет решающим. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что рабочая группа по подъему ледокола, состоящая из очень ответственных людей, под руководством главы ГУ МЧС России по Саратовской области, генерала Игоря Качева сделает все от нее зависящее. Саратовское же региональное отделение Межрегиональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» готово приступить к сбору необходимых средств.



Сергей БОРИСОВ

Идея, о которой речь, начала овладевать умами возрастающего числа саратовцев года три-четыре назад. Ее поддержали историки, краеведы, экологи, ученые, общественники, журналисты, не говоря уже о речниках, ветеранах флота. К сторонникам подъема судна присоединились и представители власти, прежде всего сам губернатор. Ибо нельзя уже было мириться с тем унизительным для Саратовщины фактом, что между двумя крупнейшими городами области лежит на дне реки не просто старый пароход – остается затопленной уникальная историческая реликвия российского и мирового значения.Ведь именно это судно, построенное по заказу Рязанско-Уральской железной дороги на верфях в Англии, спущенное на воду в мае 1895 года и по прибытии в наш город названное «Саратовским ледоколом», согласно историческим документам стало первым кораблем речного ледокольного флота на планете.Велики заслуги родоначальника ледокольного речфлота перед Поволжьем и страной. Взламывая льды, он десятки лет обеспечивал бесперебойную паромную переправу через Волгу для железнодорожных составов, прокладывал путь караванам барж. Боевых подвигов, совершенных им в гражданскую войну и Великую Отечественную, хватило бы на целую эскадру кораблей. В послевоенное время защитник Сталинграда был незаменим на строительстве ГЭС, мостов. В 1968 году, январской ночью, вскоре после сдачи в эксплуатацию автодорожного моста Саратов – Энгельс, в непосредственной близости от него и ушел под лед оставленный без присмотра «Саратовский ледокол»…Правительством области была создана и под кураторством тогда еще зампреда Валерия Сараева начала действовать рабочая группа по подъему «Саратовского ледокола». Однако на каком-то этапе вокруг проблематики спасения символа трудовой и боевой славы волжских речников возникло нечто вроде информационного вакуума. И вот губернатор не просто вернулся к идее, но высказался куда более категорично: «обязательно нужно сделать», «необходимо восстановить». Что все это значит? Что изменилось?Многое стало понятно, когда «Репортеру» была предоставлена возможность заглянуть в деловую документацию рабочей группы по подъему ледокола. Стал ясен внушительный объем кропотливо проделанной ею работы. Рассмотрение на заседаниях сложных вопросов технического состояния затопленного судна, реальных возможностей, приемлемых методов его подъема. Определение организаций, способных это сделать или выполнить отдельные операции. Десятки согласований юридического, технологического, финансового порядка. Обширная переписка с различными организациями… Некоторые письма стоит процитировать, чтобы получить представление о том, какого уровня обеспечена группой готовность к подъему «Саратовского ледокола».Вот «Заключение по водолазному осмотру затонувшего судна «Саратовский ледокол», проведенному по заказу правительства области ООО «Эко Тэк» (г. Санкт-Петербург). Документ чрезвычайно обстоятельный, с детальным описанием технических характеристик, приложением эскизов корпуса, его точного расположения и т. д. Но главное в Заключении – строки, дающие, по сути, добро на осуществление подъема: «Корпус стальной, клепаный, материал бортовой обшивки в удовлетворительном состоянии. Вмятин и трещин на видимой части бортовой обшивки корпуса не наблюдается».Важен для понимания ситуации и ответ Саратову волгоградского предприятия филиал «Подводречстрой-7»: «На Ваш запрос о возможности оказания нашей организацией услуг по судоподъему затонувшего «Саратовского ледокола»… сообщаем, что филиал «Подводречстрой-7» имеет возможность выполнить работы по судоподъему ледокола плавкраном СПК «Могучий»… и произвести его буксировку до Балаковского судостроительного-судоремонтного завода».Следующее письмо как-то не по-граждански лаконично и похоже на доклад заместителю председателя правительства области Валерию Сараеву: «Саратовское региональное отделение Межрегиональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» в лице председателя Панкратова М. Г. дает согласие на участие в работе для реализации предложения по подъему и реставрации затонувшего судна «Саратовский ледокол».Поскольку Михаил Панкратов оказался не только активным членом рабочей группы по подъему ледокола, но и общественным командиром саратовских морских пехотинцев «Тайфуна», то с него и двойной спрос в эксклюзивном интервью «Репортеру».- Михаил Германович, учитывая добрую славу морской пехоты, причастность регионального подразделения «Тайфуна» к возвращению «Саратовского ледокола» из небытия вызывает хорошие ассоциации и надежды. Но все-таки какова конкретная роль вашей организации в этом деле?- Мне кажется, флотская дисциплина и исполнительность не помешают в деле любом. А если конкретно… Не секрет, что все стадии возрождения судна – подъем, транспортировка, ремонт, реставрация, установка на почетной стоянке, развертывание музейной экспозиции – потребуют денежных расходов, причем немалых. В бюджете области соответствующие средства не предусмотрены. Поэтому нас, Саратовское региональное отделение «Тайфуна», попросили непосредственно заняться сбором необходимых денег.- Несколько неожиданное поручение…- Ну почему же? Наша организация зарегистрирована в установленном законом порядке, ее уставом предусмотрено, в частности, открытие денежных счетов, их использование для финансирования операций, не противоречащих уставным целям и задачам. Знаете, чтобы не осталось и тени сомнений, что мы будем действовать в правовых рамках, юристы правительства области подвергли нас целому спектру детальных проверок. Итоговый вывод: все нормально, препятствий нет, располагаем необходимой документацией, имеем право.- Не раз приходилось слышать, что поиск достаточных денежных сумм для вызволения «Саратовского ледокола», его полноценной реставрации станет самой трудноразрешимой задачей.- Отступать – не в правилах морских пехотинцев! А если серьезно, мы уже многое продумали в плане того, как будем работать, с какими партнерами, какие использовать каналы привлечения средств. Заранее подготовили неплохую, я считаю, информационно насыщенную, яркую электронную презентацию «Саратовского ледокола». В ней отражена вся история, прослежен весь его путь от спуска на воду до (здесь мы позволили себе пофантазировать) установки на набережной Саратова в обновленном облике. Очень рассчитываем на этот материал, который мало кого оставляет равнодушным.Надеемся на получение президентских и других грантов. Выигранные суммы пойдут, разумеется, в фонд спасения ледокола. Дальше, объявляем всеобщий сбор средств. Подчеркиваю: всеобщий, так как подразумеваются не только Саратов и Саратовская область, но и вся Россия. А что, «Саратовский ледокол» официально признан исторической реликвией всероссийского значения!Будучи в Москве я поделился таким предложением с центральным руководством «Тайфуна», показал нашу презентацию легендарного судна, рассказал о финансовых проблемах, связанных с его подъемом. Генералитет морской пехоты признал проект весьма интересным. Было твердо обещано: как только мы начнем сбор средств, из столицы через СМИ, региональные отделения нам будет оказана широкая информационная и другая поддержка.- В сущности, вы намереваетесь опереться на возможности всего «Тайфуна».- Всего или не всего, а своих не бросаем. Кроме того, есть дела, которые делаются всем миром. При этом мы, конечно же, никак не обойдем вниманием саратовский бизнес. Если потребуется, выйдем на каждого предпринимателя – через личные встречи, письменные обращения. Неужто много найдется состоятельных саратовцев, которых не заденет за живое следующий, к примеру, факт. «Ангара» - второй по историческому ранжиру речной ледокол после «Саратовского», тоже некогда затопленный, давно поднят, облагорожен (не в последнюю очередь благодаря местным бизнесменам), и сейчас стоит себе, красавец, в Иркутске, став уникальным музеем. А у нас?..- Когда последуют реальные практические шаги?- Надеюсь, новый, 2017 год станет решающим. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что рабочая группа по подъему ледокола, состоящая из очень ответственных людей, под руководством главы ГУ МЧС России по Саратовской области, генерала Игоря Качева сделает все от нее зависящее. Саратовское же региональное отделение Межрегиональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» готово приступить к сбору необходимых средств.