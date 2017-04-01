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Вторая жизнь Саратовского музея речного флота





Волга перевозила людей и грузы за много веков до появления железных дорог, автомобилей, самолетов. Сохранились свидетельства: экспозиция созданного в 1921 году в Саратове музея речного флота с впечатляющей выразительностью отражала историю развития самого древнего вида транспорта. Был саратовский музей «Волгарь» первым в стране. И… едва не оказался последним для нашего города.

В 1936 году основная часть фондов этого музея была увезена в город Горький (сейчас Нижний Новгород). Кто-то посчитал, что самое им место в тамошнем институте инженеров водного транспорта, а не в Саратове – портовом городе с давними, глубокими флотскими традициями, где жили и трудились на отраслевых предприятиях и в учреждениях тысячи речников, в том числе известные по всей Волге капитаны, экипажи прославленных судов.

На тот момент, с мизерным количеством экспонатов «Волгаря», оставленных в Саратовском областном музее краеведения, нечего было думать о воссоздании «аналога». Оставалось навсегда смириться с «невосполнимой утратой»? Однако не перевелись среди наших речников инициативные, энергичные люди, которым дорога богатая история саратовского судоходства. Однажды к начальнику Саратовского порта Юрию Новикову пришла группа сотрудников предприятия и «заразила» его идеей открытия своего, пусть небольшого, скромного, но музея. На поиски, подбор экспонатов, оформление экспозиции ушло около двух лет. И в 1992 году «потомок «Волгаря» распахнул двери для посетителей.

В 2006-м порт передал свое детище под опеку городского комитета по образованию. Музей речного флота стал структурной частью муниципального учреждения дополнительного образования, его сегодняшнее название – Центр туризма, краеведения и морской подготовки. Спасибо комитету, Центру и за то, что не ошиблись в выборе руководителя музея. Александр Азовцев, прошедший путь от матроса до капитана судна, бесконечно предан Волге, труженики Реки для него – близкие люди. И Александр Николаевич подключил все свои знания, опыт, связи к решению главной тогда задачи - кардинальному пополнению фондов музея разнообразными, интересными предметами истории.

Не скучным мог бы получиться рассказ о том, как находки Азовцева превращались в музейные экспонаты в результате настойчивых поисков, открытий, запросов, переговоров, уговоров… Не так-то просто достался, к примеру, чудом сохранившийся раритет - позолоченный орнамент фальшборта с судна, которое некогда именовалось «Великая княжна Татьяна Николаевна» и было спущено на воду в 1914 году. А удачное приобретение настоящего костюма волжского водолаза? Многих визитов на теплоходы стоила коллекция спасательных кругов.

Чем больше становилось экспонатов, тем отчетливее прослеживались изначально заданные тематические линии экспозиции. Прежде всего, это документальные исторические реликвии, личные документы, письма, дневники, фотографии известных речников, ветеранов войны, участников Сталинградской битвы. Гордость музея – «флотилия» моделей крупных и малых судов, пароходов и теплоходов. Кстати, когда Азовцев принял музей, судомоделей было 3, сейчас их 32.



Еще в 2013 году достаточное количество собранных предметов истории позволило музею пройти необходимую паспортизацию. Но экспозиционный «капитал» продолжал накапливаться. Свою лепту вносят активисты, друзья и помощники учреждения. Немало предметов, поднятых со дна Волги, в том числе корабельные таблички с затопленного тральщика «Комсомолец Калмыкии» передал музею специалист водолазного дела Александр Шунов. Юный исследователь истории речфлота Егор Кругляк, (ныне студент столичного вуза), будучи, как и его наставник Азовцев, убежденным сторонником подъема со дна реки «Саратовского ледокола», сумел заполучить у английской компании, строившей больше века назад это судно, копии чертежей легендарного корабля!

Надо ли объяснять, почему так выросла за последние годы популярность Саратовского музея речного флота? Зачастили в него с экскурсиями не только школьники, студенты, краеведы. С удовольствием наведываются сюда ветераны, пересекаются здесь интересы историков, экологов, журналистов. В Центре туризма, краеведения и морской подготовки, в музее рады гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пскова, других городов – земля слухом полнится. Понятно, возросшая посещаемость заставила задуматься о более широком развертывании выставочной, экскурсионной деятельности. А как это сделать, если в единственной, требующей ремонта комнате невозможно разместить полную экспозицию, провести экскурсию для большой группы посетителей? Сколько можно мириться с неправильным освещением экспонатов, хранящихся в самодельных шкафах, сколоченных «кое из чего»?

Нужны безотлагательные меры, - наверное, первой это окончательно осознала директор Центра Валентина Фешина. И, согласовав с городским комитетом по образованию приостановку показа экспозиции, Валентина Николаевна с присущими ей решительностью, практической сметкой организовала сотрудников Центра и музея на выполнение собственными силами необходимых ремонтных, оформительских и прочих работ. Сама директор была, как говорится, впереди, да еще успевала руководить подготовкой к серьезному для музея испытанию. Дело в том, что открытие обновленной экспозиции решено было приурочить к 74-й годовщине окончания Сталинградской битвы. К предстоящему торжеству в музее готовился экспозиционный раздел «Вели к Победе мужество и воля». Приглашены гости, перед которыми нельзя ударить в грязь лицом…

И вот этот день настал. О самом благоприятном впечатлении от увиденного можно было судить уже по выражению лиц председателя областного совета ветеранов Юрия Баранова, председателя Саратовского «Морского собрания» Владислава Иванова, участников Сталинградской битвы Измаила Темирбулатова и Елены Зориной, других приглашенных. Музей изменился разительно. В двух (!) отлично отремонтированных комнатах находится немалое количество экспонатов, но им здесь не тесно. По-флотски рационально и в соответствии с современными музейными требованиями их помогли разместить специально заказанные витрины, оснащенные светодиодными лампами.





У школьников, активистов музея, выступавших на церемонии с музыкальными и поэтическими номерами, по-особому светились глаза при виде экспонатов, не убранных под витринное стекло. Судовые колокола, рулевые штурвалы, различные корабельные механизмы, электроприборы эхолота и машинного телеграфа, сигнальные устройства и паровой свисток. И все это можно, конечно, под присмотром взрослых, потрогать! Тем более, что оборудована техническая инсталляция, где разрешается покрутить штурвал, ударить в рынду, включить бортовые огни, послушать, как работает рация. Попробуй, если ты юн и живешь на Волге, не заболеть романтикой флота!

Много в тот день прозвучало добрых, благодарных слов в адрес музея и создателей его нового облика. Говорили о выросших возможностях и перспективности развития. Но больше всех порадовал сотрудников Центра принимавший участие в открытии экспозиции глава города Валерий Сараев. Неизвестно, был ли информирован мэр о том, что в запаснике «Волгаря»-2017 ждут своего часа еще около сотни замечательно любопытных предметов истории речного флота, но он, в частности, сказал:

- Я думаю, что под такой музей двух комнат уже мало. Можно и нужно отдать ему весь этаж здания. Музей пользуется популярностью не только у жителей Саратова и области. Наши соседи из Пензы, Ульяновска, Самары неоднократно выражали желание посетить этот уникальный музей.

Предложение главы города о расширении площади экспозиции Саратовского музея речного флота горячо поддержали все участники встречи. Но что это было на самом деле, если посмотреть глубже? Поднявшись на новую ступень развития, учреждение признано одним из самых значимых в нашей культурной сфере. И еще: существуют, очевидно, ценности у людей, берегущих свою историю, которые не отнимешь и не увезешь куда-нибудь в другой город. Малая родина не делится на части.

Сергей БОРИСОВ, фото автора

Волга перевозила людей и грузы за много веков до появления железных дорог, автомобилей, самолетов. Сохранились свидетельства: экспозиция созданного в 1921 году в Саратове музея речного флота с впечатляющей выразительностью отражала историю развития самого древнего вида транспорта. Был саратовский музей «Волгарь» первым в стране. И… едва не оказался последним для нашего города.В 1936 году основная часть фондов этого музея была увезена в город Горький (сейчас Нижний Новгород). Кто-то посчитал, что самое им место в тамошнем институте инженеров водного транспорта, а не в Саратове – портовом городе с давними, глубокими флотскими традициями, где жили и трудились на отраслевых предприятиях и в учреждениях тысячи речников, в том числе известные по всей Волге капитаны, экипажи прославленных судов.На тот момент, с мизерным количеством экспонатов «Волгаря», оставленных в Саратовском областном музее краеведения, нечего было думать о воссоздании «аналога». Оставалось навсегда смириться с «невосполнимой утратой»? Однако не перевелись среди наших речников инициативные, энергичные люди, которым дорога богатая история саратовского судоходства. Однажды к начальнику Саратовского порта Юрию Новикову пришла группа сотрудников предприятия и «заразила» его идеей открытия своего, пусть небольшого, скромного, но музея. На поиски, подбор экспонатов, оформление экспозиции ушло около двух лет. И в 1992 году «потомок «Волгаря» распахнул двери для посетителей.В 2006-м порт передал свое детище под опеку городского комитета по образованию. Музей речного флота стал структурной частью муниципального учреждения дополнительного образования, его сегодняшнее название – Центр туризма, краеведения и морской подготовки. Спасибо комитету, Центру и за то, что не ошиблись в выборе руководителя музея. Александр Азовцев, прошедший путь от матроса до капитана судна, бесконечно предан Волге, труженики Реки для него – близкие люди. И Александр Николаевич подключил все свои знания, опыт, связи к решению главной тогда задачи - кардинальному пополнению фондов музея разнообразными, интересными предметами истории.Не скучным мог бы получиться рассказ о том, как находки Азовцева превращались в музейные экспонаты в результате настойчивых поисков, открытий, запросов, переговоров, уговоров… Не так-то просто достался, к примеру, чудом сохранившийся раритет - позолоченный орнамент фальшборта с судна, которое некогда именовалось «Великая княжна Татьяна Николаевна» и было спущено на воду в 1914 году. А удачное приобретение настоящего костюма волжского водолаза? Многих визитов на теплоходы стоила коллекция спасательных кругов.Чем больше становилось экспонатов, тем отчетливее прослеживались изначально заданные тематические линии экспозиции. Прежде всего, это документальные исторические реликвии, личные документы, письма, дневники, фотографии известных речников, ветеранов войны, участников Сталинградской битвы. Гордость музея – «флотилия» моделей крупных и малых судов, пароходов и теплоходов. Кстати, когда Азовцев принял музей, судомоделей было 3, сейчас их 32.Еще в 2013 году достаточное количество собранных предметов истории позволило музею пройти необходимую паспортизацию. Но экспозиционный «капитал» продолжал накапливаться. Свою лепту вносят активисты, друзья и помощники учреждения. Немало предметов, поднятых со дна Волги, в том числе корабельные таблички с затопленного тральщика «Комсомолец Калмыкии» передал музею специалист водолазного дела Александр Шунов. Юный исследователь истории речфлота Егор Кругляк, (ныне студент столичного вуза), будучи, как и его наставник Азовцев, убежденным сторонником подъема со дна реки «Саратовского ледокола», сумел заполучить у английской компании, строившей больше века назад это судно, копии чертежей легендарного корабля!Надо ли объяснять, почему так выросла за последние годы популярность Саратовского музея речного флота? Зачастили в него с экскурсиями не только школьники, студенты, краеведы. С удовольствием наведываются сюда ветераны, пересекаются здесь интересы историков, экологов, журналистов. В Центре туризма, краеведения и морской подготовки, в музее рады гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пскова, других городов – земля слухом полнится. Понятно, возросшая посещаемость заставила задуматься о более широком развертывании выставочной, экскурсионной деятельности. А как это сделать, если в единственной, требующей ремонта комнате невозможно разместить полную экспозицию, провести экскурсию для большой группы посетителей? Сколько можно мириться с неправильным освещением экспонатов, хранящихся в самодельных шкафах, сколоченных «кое из чего»?Нужны безотлагательные меры, - наверное, первой это окончательно осознала директор Центра Валентина Фешина. И, согласовав с городским комитетом по образованию приостановку показа экспозиции, Валентина Николаевна с присущими ей решительностью, практической сметкой организовала сотрудников Центра и музея на выполнение собственными силами необходимых ремонтных, оформительских и прочих работ. Сама директор была, как говорится, впереди, да еще успевала руководить подготовкой к серьезному для музея испытанию. Дело в том, что открытие обновленной экспозиции решено было приурочить к 74-й годовщине окончания Сталинградской битвы. К предстоящему торжеству в музее готовился экспозиционный раздел «Вели к Победе мужество и воля». Приглашены гости, перед которыми нельзя ударить в грязь лицом…И вот этот день настал. О самом благоприятном впечатлении от увиденного можно было судить уже по выражению лиц председателя областного совета ветеранов Юрия Баранова, председателя Саратовского «Морского собрания» Владислава Иванова, участников Сталинградской битвы Измаила Темирбулатова и Елены Зориной, других приглашенных. Музей изменился разительно. В двух (!) отлично отремонтированных комнатах находится немалое количество экспонатов, но им здесь не тесно. По-флотски рационально и в соответствии с современными музейными требованиями их помогли разместить специально заказанные витрины, оснащенные светодиодными лампами.У школьников, активистов музея, выступавших на церемонии с музыкальными и поэтическими номерами, по-особому светились глаза при виде экспонатов, не убранных под витринное стекло. Судовые колокола, рулевые штурвалы, различные корабельные механизмы, электроприборы эхолота и машинного телеграфа, сигнальные устройства и паровой свисток. И все это можно, конечно, под присмотром взрослых, потрогать! Тем более, что оборудована техническая инсталляция, где разрешается покрутить штурвал, ударить в рынду, включить бортовые огни, послушать, как работает рация. Попробуй, если ты юн и живешь на Волге, не заболеть романтикой флота!Много в тот день прозвучало добрых, благодарных слов в адрес музея и создателей его нового облика. Говорили о выросших возможностях и перспективности развития. Но больше всех порадовал сотрудников Центра принимавший участие в открытии экспозиции глава города Валерий Сараев. Неизвестно, был ли информирован мэр о том, что в запаснике «Волгаря»-2017 ждут своего часа еще около сотни замечательно любопытных предметов истории речного флота, но он, в частности, сказал:- Я думаю, что под такой музей двух комнат уже мало. Можно и нужно отдать ему весь этаж здания. Музей пользуется популярностью не только у жителей Саратова и области. Наши соседи из Пензы, Ульяновска, Самары неоднократно выражали желание посетить этот уникальный музей.Предложение главы города о расширении площади экспозиции Саратовского музея речного флота горячо поддержали все участники встречи. Но что это было на самом деле, если посмотреть глубже? Поднявшись на новую ступень развития, учреждение признано одним из самых значимых в нашей культурной сфере. И еще: существуют, очевидно, ценности у людей, берегущих свою историю, которые не отнимешь и не увезешь куда-нибудь в другой город. Малая родина не делится на части.