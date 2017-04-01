В Саратове отметят ДЕНЬ ЗЕМЛИ --- — 6-апреля-2017 — прочитано 69 раз 13 апреля в рамках празднования Года экологии в России в арт-кофейне «Кофе и Шоколад» на Волжской, 23 пройдет цикл мероприятий «День Земли», посвященных теме экологического отношения людей к окружающей среде.









ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



17:30 – Круглый стол на тему «САРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ» с представителями городской общественности.



Спикеры круглого стола:



Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ – председатель Саратовского регионального отделения «Союза журналистов России», неоднократный победитель конкурса журналистов «Экология России», редактор экологического вестника «Набат», выпускавшегося в Саратове с 1990 по 2014 гг.



Татьяна ПЕЛЕХ – городской активист, автор эколого-художественного проекта «Тысяча бутылок в Книгу рекордов Гиннесса», инициатор серии экологических акций «Раздельный сбор мусора», направленных на улучшение экологической ситуации в городе.



Андрей РАГУЛЯ – пресс-секретарь Саратовского областного отделения Русского географического общества, председатель региональной общественной организации «Экологическая застава», направленной на охрану памятника природы регионального значения «Андреевские пруды», организатор ежегодного экологического фестиваля «Чистая нота».



Екатерина БАРСУКОВА, Марина ЛЕЛЮХИНА – волонтеры экологического движения «Зеленый бык».



Приглашаются все желающие принять участие в открытом обсуждении – жители города, общественные деятели и организации, представители СМИ. Приветствуются личные истории, жизненные наблюдения и конструктивные предложения, касающиеся темы городской экологии.



19:00 – Открытие фотовыставки «НАШ ДОМ» (Алексей Туракин, Николай Шадрин, Андрей Шиллинг).



На фотографиях трех авторов представлены пейзажи нашего общего дома – Саратовской области – в разное время года. Алексей Туракин вдохновлен масштабными видами с закатами и восходами, которые раскрашивают облака в невообразимые краски. Николай Шадрин отдает предпочтение панорамным видам, передающим стойкость и величие природы. Андрей Шиллинг посредством фотографии рассуждает на философские темы жизни. Все фотографы восхищены богатством и красотой природы, они находят спокойствие и отдохновение в ней. Также каждый из них прекрасно осознает, насколько хрупка и уязвима природа, и насколько необходимо бережное обращение с ней, осторожное вмешивание в еще нетронутые уголки естественной жизни.



20:00 – Показ эколого-просветительского фильма «ДОМ» (реж. Я. Артюс-Бертран, 2009).



Документальный фильм, снимавшийся в течение полутора лет в 53 странах мира известным французским фотографом дикой природы Янном Артюс-Бертраном. С высоты птичьего полета зрителю открываются прекрасные виды нашего общего дома – планеты Земля. Красивые природные пейзажи сменяются кадрами, демонстрирующими последствия бездумной и разрушительной деятельности человека. Фильм при выходе в прокат был запрещен к показу во многих странах мира. Создатели отказались от авторских прав, предоставив всеобщий свободный доступ к просмотру на любых площадках мира.



Мероприятия пройдут на территории арт-кофейни «Кофе и Шоколад» (ул. Волжская, 23).

Вход на все мероприятия – свободный.

По вопросам обращаться по тел.: 8(961)643-97-47 (Кристина Никитина, координатор события). ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ17:30 – Круглый стол на тему «САРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ» с представителями городской общественности.Спикеры круглого стола:Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ – председатель Саратовского регионального отделения «Союза журналистов России», неоднократный победитель конкурса журналистов «Экология России», редактор экологического вестника «Набат», выпускавшегося в Саратове с 1990 по 2014 гг.Татьяна ПЕЛЕХ – городской активист, автор эколого-художественного проекта «Тысяча бутылок в Книгу рекордов Гиннесса», инициатор серии экологических акций «Раздельный сбор мусора», направленных на улучшение экологической ситуации в городе.Андрей РАГУЛЯ – пресс-секретарь Саратовского областного отделения Русского географического общества, председатель региональной общественной организации «Экологическая застава», направленной на охрану памятника природы регионального значения «Андреевские пруды», организатор ежегодного экологического фестиваля «Чистая нота».Екатерина БАРСУКОВА, Марина ЛЕЛЮХИНА – волонтеры экологического движения «Зеленый бык».Приглашаются все желающие принять участие в открытом обсуждении – жители города, общественные деятели и организации, представители СМИ. Приветствуются личные истории, жизненные наблюдения и конструктивные предложения, касающиеся темы городской экологии.19:00 – Открытие фотовыставки «НАШ ДОМ» (Алексей Туракин, Николай Шадрин, Андрей Шиллинг).На фотографиях трех авторов представлены пейзажи нашего общего дома – Саратовской области – в разное время года. Алексей Туракин вдохновлен масштабными видами с закатами и восходами, которые раскрашивают облака в невообразимые краски. Николай Шадрин отдает предпочтение панорамным видам, передающим стойкость и величие природы. Андрей Шиллинг посредством фотографии рассуждает на философские темы жизни. Все фотографы восхищены богатством и красотой природы, они находят спокойствие и отдохновение в ней. Также каждый из них прекрасно осознает, насколько хрупка и уязвима природа, и насколько необходимо бережное обращение с ней, осторожное вмешивание в еще нетронутые уголки естественной жизни.20:00 – Показ эколого-просветительского фильма «ДОМ» (реж. Я. Артюс-Бертран, 2009).Документальный фильм, снимавшийся в течение полутора лет в 53 странах мира известным французским фотографом дикой природы Янном Артюс-Бертраном. С высоты птичьего полета зрителю открываются прекрасные виды нашего общего дома – планеты Земля. Красивые природные пейзажи сменяются кадрами, демонстрирующими последствия бездумной и разрушительной деятельности человека. Фильм при выходе в прокат был запрещен к показу во многих странах мира. Создатели отказались от авторских прав, предоставив всеобщий свободный доступ к просмотру на любых площадках мира.