Блогер Сергей Губанов: "Порою мы просто непобедимы" --- — 6-апреля-2017 — прочитано 68 раз Столь насыщенной поездки по самым разным – совершенно полярным эмоциям - в моей жизни, признаюсь, еще не случалось. Признание со стороны коллег, личное общение с главой государства и тут же – содрогнувший страну террористический акт - все это повод для настоящего переосмысления, которое любому журналисту только в пользу.



Итак, медиафорум Общероссийского Народного Фронта "Правда и справедливость" собрал в городе на Неве с 1 по 3 апреля 2017 года колоссальное число коллег по перу - 450 журналистов со всей страны. Все мы – лауреаты IV Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ "Правда и справедливость", освещавшие на местах самые острые проблемы и, главное, сделавшие все для того, чтобы они – эти проблемы – были в итоге решены.



Саратовская область была не самой многочисленной - всего пять журналистов, в числе которых (впервые) и представитель Балакова:



Барсукова Надежда Васильевна (Московский комсомолец в Саратове)



Степанова Елена Александровна (ИА "The Saratov Room")



Трухачев Евгений Валерьевич (ИА "СаратовБизнесКонсалтинг")



Филипова Олеся Владимировна (ИА "Saratovnews")



Губанов Сергей Анатольевич (ИА "Суть-инфо" г.Балаково).



Не знаю доподлинно, как много "пчелок" ОНФ трудилось по время форума, но организована работа была фантастически четко – без сбоев по времени и организации – отдельное восхищение и признание куратору нашего "забайкальско-саратовского" звена Людмиле Россенко, которая, казалось, вообще не спала, заботливо указуя, куда нам прибыть и во сколько.



На подходе к конференц-залу гостиницы "Пулковская" нас ждала инфографика на все современные лады - от брошюр с массой полезной информации до ярких постановочных фотозон, мимо которых пройти нет никакой возможности!



В общем, если захотите четко, без сучков и задоринок, провести многолюдное действо, обращайтесь в ОНФ.



А теперь на полном серьезе. Только побывав лично на Форуме, стал представлять, насколько широки горизонты Фронта.



Прежде всего нас ждала презентация приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка" (балаковская спонтанная свалка на сарканале – по подсказке Sutynews внесена в интерактивную карту свалок всей страны), "Дорожная инспекция ОНФ?Карта убитых дорог" (кликаем: dorogi-onf.ru/ и смотрим: наши активные земляки нанесли на нее три безобразия красного цвета (см. фото) – "направления" на БРТ, Мамайку и старый вокзал), Центр мониторинга благоустройства городской среды (onf.ru/centr-monitoringa-blagoustroystva-gorodskoy-sredy/), "Народная оценка качества" и "Равные возможности – детям".



Согласитесь, острейшие для всей России проблемных направления, по каждому из которых ведется тщательный мониторинг, налаживается диалог с властью на местах. Но, главное, беды, которые, казалось бы, не имеют никаких перспектив, попадают в разряд "положительно решенных". Таких примеров на Форуме было озвучено масса. Какие методы убеждения фронтовики находят для местных князьков – всех секретов ребята не раскрывают. Впрочем, лидер ОНФ – лично Владимир Путин - другие пояснения нужны?..



Встреча форумчан с Путиным стала апогеем действа, к которому вернусь отдельно.



Накануне же журналисты разминались на полуигровых площадках, разбившись на секции. Нашему "взводу" досталась раскрутка президентских грантов для некоммерческих организаций. За полчаса жарких споров мы придумали много чего, сорвав даже скромные аплодисменты коллег. К слову, грантовое направление Sutynews.ru раскручивает давно и целенаправленно, публикуя на сайте всю доступную нам информацию о возможности получить ту или иную поддержку. Специально планирую подобные новости на уикенд, "прикармливая" целевую аудиторию не первый год. Такого опыта не жалко – я поделился им с коллегами, почерпнув и от них кое-что для себя.



Отдельное внимание в информационной повестке было уделено теме Года экологии. Кем, спросите, уделено? Да самым главным в стране человеком по этому профилю! Сергей Иванов, Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", в недавнем прошлом и министр обороны, и глава администрации Президента, а теперь еще и Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.



Одно перечисление регалий звучит донельзя грозно. А на деле это обаятельный собеседник, готовый по делу цитировать литературных классиков (он по образованию - филолог). При этом не побоялся непопулярных признаний:



- Я однозначно за "Платон", потому что регионы сейчас умоляют правительство, чтобы им были даны такие же права по "Платону", как и на федеральных трассах, и тогда будет организован наконец-то сбор денег на ремонт и региональных дорог. Везде есть тарифы: на авиатранспорте, на водном транспорте. И только на автомобильных дорогах нет тарифов. Совсем недавно 70–80% потребительских товаров в Москву завозилось фурами из Финляндии. Как вы думаете, что может быть с дорогой после этого?..



- Как-то мы проводили масштабные военные учения на Каспии, главы регионов умоляли повторять их каждые полгода. Зачем? Почему? Оказывается, наши флотилии собрали, не заметив этого, километры браконьерских сетей, впервые за долгие годы открыв проход осетровым на нерест в устье Волги...



- Знаете ли вы, что в дорогих магазинах столицы продают воду, взятую прямо из озера Байкал? Стоит она по 100 рублей за литр. Экологи уверяют, что без всякого ущерба для Байкала из этого великого озера можно черпать много воды для питья. И еще. По прогнозам, в этом веке высока вероятность войн из-за… пресной воды! Так вот, с нашим Байкалом, в котором сосредоточена пятая часть всех запасов пресной воды, мы просто непобедимы!..