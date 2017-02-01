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Саратовское отделение Союзжура инициировало упрощение получения субсидий
--- — 15-февраля-2017 — прочитано 37 раз
В Москве председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская выступила с обращением к Федеративному совету СЖР. Она рассказала о проблемах получения субсидий для СМИ, так как усложняется порядок их представления.
Речь идет о выплатах, которые выделяет Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям на реализацию социально-значимых проектов. Однако эта операция проходит по сложной схеме: документы оформляются через казначейство, необходимо получать электронные подписи, сложная отчетность.
По словам Златогорской, «еще эти деньги будут поступать дробно». «Например, дадут 100 тысяч, и будут их тремя кусками выдавать», - отметила она в разговоре с корреспондентом «Четвертой Власти».
Особенно от этого страдают районные газеты, которые и так испытывают финансовые трудности. И если в прошлом году упростить процедуру удалось, то теперь проблема снова актуальна, так как опять оформление идет по-старому.
«Сегодня на Федеративном совете мы обсудили эту проблему. Меня поддержал Леонид Левин, председатель комитета по информационной политике Госдумы (по совместительству, он секретарь СЖР, - ред.)», - рассказала Лидия Златогорская.
По ее словам, Левин заявил, что намерен поднимать этот вопрос перед Министерством финансов РФ, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ, чтобы процедура была упрощена. «И если не будет изменений, то в апреле будет медиафорум, я заострю эту проблему», - передала Лидия Николаевна слова депутата. Он уверен, что журналистам удастся эту тему решить.
Собеседница «4В» обратила внимание, что проблема действительно оказалась актуальной не только для Саратовской области, но и во многих других субъектах России. Ряд представителей от регионов подходили к Златогорской и выражали согласие с необходимостью поднимать этот вопрос.
По материалам Интернет-газеты «Четвертая власть»
http://www.4vsar.ru/news/85200.html