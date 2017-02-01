Федеративный Совет Союза журналистов России прошел в Центральном Доме журналиста --- — 13-февраля-2017 — прочитано 25 раз В четверг, 9 февраля, в Центральном Доме журналиста состоялся Федеративный Совет Союза журналистов России, участниками которого стали руководители региональных Союзов и Центрального аппарата СЖР. Президиум Совета был представлен в лице Председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, главы Комитета по информационной политике в Госдуме и Секретаря СЖР Леонида Левина, Секретаря и управляющего делами Союза Дениса Токарского.



«В настоящее время можно констатировать тот факт, что журналистское слово, к сожалению, за последние годы значительно обесценилось. На смену реальным расследованиям пришли слабо обоснованные “обливания грязью”, которые дискредитируют саму идею расследовательской журналистики[…] Единственным решением является повышение статуса журналиста не только в глазах общества, но и в собственных глазах представителей профессионального круга», - отметил Леонид Левин.



Всеволод Богданов в своем выступлении также особо отметил первостепенность задачи поднятия статуса журналистского сообщества на региональном и федеральном уровнях, за счет новых проектов Союза.



«Мы создаем сейчас общественное информационное агентство, которое будет сосредоточено на Домжуре. Уже открыты несколько порталов, которые будут заниматься самыми разными направлениями жизни общества[…]. Главными темами станут борьба с коррупцией, контрафактом, здоровая среда и т.д. Главный жанр – журналистское расследование», - заявил Председатель Союза.



Также, Богданов рассказал о следующем намеченном проекте – разработка этического кодекса, процесс создания которого будет включать в себя опыт Коллегии по жалобам на прессу. Третьей основной задачей Союза журналистов Председатель СЖР обозначил безопасность российских журналистов не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Данная тема, как и поднятие статуса журналистского сообщества, еще не раз поддерживалась участниками Совета.



«Журналисты должны чувствовать себя защищенными, должны быть обеспечены социальными гарантиями – именно в этом вижу смысл нашей работы», - подчеркнул Леонид Левин.



Секретарь Союза журналистов Денис Токарский представил отчет проделанной работы Союза за прошлый год и выдвинул идею создания системы помощи и развития региональных отделений – организовать двусторонний контакт центрального и регионального аппаратов организации. Руководители региональных СЖ, в свою очередь, поддержали идею и, также, выступили с отчетом проделанной работы Союзом за прошлый год в регионах, внесли предложения, касаемо проектов для повышения статуса журналистского сообщества и озвучили актуальные проблемы областных СМИ.



По материалам сайта RUJ.RU Союза журналистов России