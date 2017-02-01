С днем рождения, «Сельская жизнь»! --- — 15-февраля-2017 — прочитано 30 раз



Издание никогда не теряло своего лица, сохраняло корректность, объективность, на первое место ставило общественный интерес. На своем большом пути газета повидала немало, но сумела сохранить авторитет у читателей. Все эти годы «Сельская жизнь» знакомит жителей района с новостями, событиями районного и областного уровня, рассказывает об интересных людях малой родины. И сегодня коллектив «Сельской жизни» остается верным своему читателю, качественно продолжает свою работу и вполне соответствует времени. Главное, что вы сохраняете искренний интерес к жизни, соединяете добрые сердца, помогаете людям чувствовать себя не одинокими. Это и есть традиция российских журналистов – быть гуманистом в самом широком смысле этого слова, быть патриотом родной земли! Многолетний девиз «Сельской жизни»: «История газеты - в истории района». И действительно, кто может выстроить хронологию событий в истории района, связав их с историей страны? Только газета, поскольку в ней – самый оперативный отклик на эти события, раскрытые на местном материале. А литературно-краеведческий исследовательский проект «Сельской жизни» «Наша родословная» знакомит читателей с новыми фактами из жизни знаменитых земляков, раскрывает неизвестные страницы истории малой родины.



Желаем творческих успехов коллективу газеты, упорства в достижении целей, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции!



Сегодня, 15 февраля, отмечает 87-ой день рождения Татищевская районная газета «Сельская жизнь». Она начала издаваться с 1930 года. И ныне газета занимает свое место в медийном сообществе региона, остается современной, нужной своим читателям.Издание никогда не теряло своего лица, сохраняло корректность, объективность, на первое место ставило общественный интерес. На своем большом пути газета повидала немало, но сумела сохранить авторитет у читателей. Все эти годы «Сельская жизнь» знакомит жителей района с новостями, событиями районного и областного уровня, рассказывает об интересных людях малой родины. И сегодня коллектив «Сельской жизни» остается верным своему читателю, качественно продолжает свою работу и вполне соответствует времени. Главное, что вы сохраняете искренний интерес к жизни, соединяете добрые сердца, помогаете людям чувствовать себя не одинокими. Это и есть традиция российских журналистов – быть гуманистом в самом широком смысле этого слова, быть патриотом родной земли! Многолетний девиз «Сельской жизни»: «История газеты - в истории района». И действительно, кто может выстроить хронологию событий в истории района, связав их с историей страны? Только газета, поскольку в ней – самый оперативный отклик на эти события, раскрытые на местном материале. А литературно-краеведческий исследовательский проект «Сельской жизни» «Наша родословная» знакомит читателей с новыми фактами из жизни знаменитых земляков, раскрывает неизвестные страницы истории малой родины.Желаем творческих успехов коллективу газеты, упорства в достижении целей, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции!