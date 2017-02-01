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Поэт Мендыбай Тиагалиев в свои 87 лет радовал и восхищал своих почитателей на казахском и русском языках Встреча состоялась в Универсальной научной библиотеке . Со слов Светланы Корпенко « Поэт-самородок. Поэт-гражданин. Поэт-герой. Поэт – душа. Такие люди, как Мендыгали Тиагалиев, – вечные борцы. Но борцы за добро, несущие собой огромный заряд энергии, борцы, на которых хочется равняться, которых хочется слушать и быть на них похожими.



На встрече состоялась презентация новой книги поэта. Это уже восьмой сборник стихов, который выходит в свет. Признаться, иногда перечитываю некоторые стихи этого удивительного автора, и каждый раз нахожу для себя что-то новое. Проникновенность, точность образов переносят туда, где развивается действо: вот - мама в белом жаулыке, вот - бескрайние озинские степи, вот – босоногое детство под нещадно палящим солнцем»… и целина и трудовые подвиги ,война глазами подростка … и современность. В его стихах – вся жизнь. Но "Время жизни ещё идёт", - говорит нам автор, назвав так свой сборник стихов.



Родина - она в полсвета.

Всюду, где я ни бывал,

И зимой, и красным летом

Сердцем искренне внимал.

Навсегда душе отрада

Край, что вырастил как мать.

Честь и лучшая награда

Здесь и жить, и созидать!

Помнить доблесть и отвагу

Наших дедов и отцов,

И автографы в Рейхстаге

От саратовских бойцов.

До конца они сражались,

А те, кто в крае нашем жил,

Не щадя себя старались,

Укрепляли фронт и тыл.

Край и милый и суровый,

Он не терпит фальшь и лень.

Но он верен в каждый новый

Трудовой рабочий день.

Русский говор и казахский

Рядом с Волгою-рекой.

Степь Озинок, лес бурасский –

Край Саратовский, родной!



Володькина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области выступила с приветственным словом в адрес поэта и организаторов мероприятия .



Бердагали -хазрат выступил с глубоким анализом произведений поэта: «Автор говорит нам о любви, образно, емко от души: «Когда общение нежнее, когда душа к душе теплей – Все люди кажутся добрее и мир становится светлей!...В душе и в сердце любимые женщины, моя мать, сестра, дочь и жена. Их теплом и лаской отмечены отведенные мне времена!»



Вечные истины в мудрых наставлениях, наказах: «Очень важно жить с людьми в доверии, находить взаимности любя. И еще, чтобы тебе поверили- выкинь равнодушие из себя… Обретая знания и терпения, Зрячим не впадать бы в слепоту. Использовать все навыки, умения, И не быть в подобии скоту… Человек был наделен сознанием, Чтобы мыслить мудро, глубже, шире. И относиться с должным пониманием. Ко всему живому в этом мире»



Жанслу Зайкуновна -Почётный учитель России . Проводит работу в школе воспитательную ,патриотическую работу по произведениям поэта.

Ученик Ихсангалиев Артур читал стихи «Сердцем с Россией»,«Не русский я, но россиянин…».





Быть сердцем с Россией

Мне рок повелел.

Российские сини

Принял, как сумел.

За все, что постиг,

Возвращал, отдавал.

Отец в трудный миг

За Россию вставал.

В русском селении

Я, родом казах,

С тягой к общению,

С дружбой в ладах.

Бесчестие - в тягость,

Как и везде.

Не держат в покое

Ни волю, ни страсти -

Доверие людское .......



Салимова Каламсия - педагог со своим учениками. Дети читала стихи поэта "Хлеб всему голова " и "Хлеб Поволжья - 33" Салимова Каламсия Зайкуновна - педагог дополнительного образования МУДО "Центр туризма, краеведения и морской подготовки" (МУДО "ЦТКиМП" . Выступают учащиеся 5 класса МОУ СОШ №95 с УИОП г Саратов: Джумашева Альбина, Мамедли Нуртан, Кучерявая Кристина, Гулиева Айтан. Стихи о хлебе: "О Поволжье -33", «Хлеб - всему голова»





Хлеб – всему голова!

Не всегда внималась мудрость эта,

Когда хлеб был доступным для всех.

А теперь мы, вот, пришли к ответу

За свершенный к хлебу тяжкий грех.

И ногами хлеб порой топтали,

Жили в безрассудстве преуспев,

В мусорные ящики кидали:

Хлеб святой! Всегда бесценный хлеб!

Надо было странности умерить

И гуманно к хлебу поступать.

Мы же ни во что не стали верить,

Ни в грехи, ни в стыд, ни в благодать.

О солдатской храбрости все помним,

А вместе с ней и хлеб врага разил.

Когда сыт был наш Советский воин,

В десять раз сильней фашистов бил.

Безусловно, каждый, кто бы не был,

Волен быть судьей своей судьбе.

Но всегда бы относиться к хлебу…

Ну хотя бы – так же, как к себе!



Жазира Жаксибаева – певица исполнила песню автора на казахском языке под акомпанимент народного инструмента . Песню русскую народную пела Лаура Утешева . Мендыбай Абдрахманович сам участник Новобурасского хора ветеранов влюблён в народные песни. Поэт исполнил песни о малой родине, об Озинском и Новобурасском крае ,студенты, учителя, ветераны читали стихи ,исполняли его песни. Зауреш Казиева, Венера Бисеналиева - ветераны труда с словами приветствия, с цветами выразили своё восхищение приятным временем общения с поэтом. Поэт читал стихи в течение 40 минут. Его речь ,слово ,его душевная и патриотическая аура просто накрыла слушателей как магическим облаком .Равнодушных в зале не было . Имамы мечетей Питерского ,Энгельского, Ровенского , с Квасниковка подарили поэту красивый молельный коврик . Цикл стихов поэт посвятил духовному воспитанию и Бердагали- хазрат читал «Спасибо, Создатель!»



«Спасибо, Создатель, за день»! –

Я в ночь каждый раз говорю.

«Спасибо, Создатель, за день»! –

Твержу я, встречая зарю.

Спасибо за многие дни,

В которых, порою, везло.

Спасибо за трудные дни,

В которых... пришлось тяжело.

Путями мечтаний, идей

Я в поисках не уставал...

Искал пониманья людей,

Доверье, взаимность искал.

И жаль, что в других моих днях

Не смог я себя превозмочь,

Но все же внимал, о, Аллах,

Готовности в долгую ночь...»



Московцева Наталья Николаевна - Зав отделом научной библиотеки благодарила за сборники стихов и прочитала стихи о малой родине: Родная Чалыкла (речка в Озинском районе )



В тихой скромности, степная.

Быть другой и не могла.

Лишь весною озорная

И шальная Чалыкла!

Нет другой реки похожей.

Всей душой я в Чалыкле.

Там: на станции, в совхозе,

В школе, в поле, в той судьбе.

Где-то в стремени заката

Чалыкла уходит в сон.

Там, в ее крутых объятьях,

Гордый Серый милый холм.

Нас носили кони в поле,

В путь мечтаний и любви.

Здесь закладывалась воля

Встретить будущие дни.

Нарожала добрых пахарей

Чалыклинская земля,

И певца в Большом театре1),

И коменданта2) для Кремля.

Так уж суждено случиться,

Кто и где свой крест несет.

Чалыклинцы, чалыклинцы –

Удивительный народ.

Память, память - путь в былое,

Путь к общенью с той землей.

Там - родителей покои,

Рядом с речкой Чалыклой.

Пусть далек, подчас, порожек -

Чалыкле всегда я свой.

Милый сердцу уголочек

Край отеческий, родной.



Маржан Садырова, давняя поклонница творчества Мендыгали Тиагалиева, исполнила его стихотворение на казахском языке.

Выступили 25 человек – почитатели творчества удивительного обаяния и добрейшего нашего земляка – аксакала. Джунельбаева Умуткан Макзумовна – председатель правления Саратовского областного «Культурный центр «Казахстан» выразила благодарность поэту и всем кто принял участие и поддержал встречу с Ветераном труда, поэтом М.А. Тиагалиевым



У.М. Джунельбаева



























Саратовская областная общественная организация «Культурный центр «Казахстан» совместно с Универсальной научной библиотекой, Городским Домом культуры национального творчества провела социально-культурное мероприятие «О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ СТРАНЫ». Трудовая ,творческая деятельность Мендыбая Тиагалиева Ветерана тыла ,Почётного целинника Озинского района ,Почётного гражданина Новобурасского района состоялась в годы Советского Союза . Текущий год –год столетия становления Советской государство и живут ещё ветераны свидетели той эпохи.Поэт Мендыбай Тиагалиев в свои 87 лет радовал и восхищал своих почитателей на казахском и русском языках Встреча состоялась в Универсальной научной библиотеке . Со слов Светланы Корпенко « Поэт-самородок. Поэт-гражданин. Поэт-герой. Поэт – душа. Такие люди, как Мендыгали Тиагалиев, – вечные борцы. Но борцы за добро, несущие собой огромный заряд энергии, борцы, на которых хочется равняться, которых хочется слушать и быть на них похожими.На встрече состоялась презентация новой книги поэта. Это уже восьмой сборник стихов, который выходит в свет. Признаться, иногда перечитываю некоторые стихи этого удивительного автора, и каждый раз нахожу для себя что-то новое. Проникновенность, точность образов переносят туда, где развивается действо: вот - мама в белом жаулыке, вот - бескрайние озинские степи, вот – босоногое детство под нещадно палящим солнцем»… и целина и трудовые подвиги ,война глазами подростка … и современность. В его стихах – вся жизнь. Но "Время жизни ещё идёт", - говорит нам автор, назвав так свой сборник стихов.Володькина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области выступила с приветственным словом в адрес поэта и организаторов мероприятия .Бердагали -хазрат выступил с глубоким анализом произведений поэта: «Автор говорит нам о любви, образно, емко от души: «Когда общение нежнее, когда душа к душе теплей – Все люди кажутся добрее и мир становится светлей!...В душе и в сердце любимые женщины, моя мать, сестра, дочь и жена. Их теплом и лаской отмечены отведенные мне времена!»Вечные истины в мудрых наставлениях, наказах: «Очень важно жить с людьми в доверии, находить взаимности любя. И еще, чтобы тебе поверили- выкинь равнодушие из себя… Обретая знания и терпения, Зрячим не впадать бы в слепоту. Использовать все навыки, умения, И не быть в подобии скоту… Человек был наделен сознанием, Чтобы мыслить мудро, глубже, шире. И относиться с должным пониманием. Ко всему живому в этом мире»Жанслу Зайкуновна -Почётный учитель России . Проводит работу в школе воспитательную ,патриотическую работу по произведениям поэта.Ученик Ихсангалиев Артур читал стихи «Сердцем с Россией»,«Не русский я, но россиянин…».Салимова Каламсия - педагог со своим учениками. Дети читала стихи поэта "Хлеб всему голова " и "Хлеб Поволжья - 33" Салимова Каламсия Зайкуновна - педагог дополнительного образования МУДО "Центр туризма, краеведения и морской подготовки" (МУДО "ЦТКиМП" . Выступают учащиеся 5 класса МОУ СОШ №95 с УИОП г Саратов: Джумашева Альбина, Мамедли Нуртан, Кучерявая Кристина, Гулиева Айтан. Стихи о хлебе: "О Поволжье -33", «Хлеб - всему голова»Жазира Жаксибаева – певица исполнила песню автора на казахском языке под акомпанимент народного инструмента . Песню русскую народную пела Лаура Утешева . Мендыбай Абдрахманович сам участник Новобурасского хора ветеранов влюблён в народные песни. Поэт исполнил песни о малой родине, об Озинском и Новобурасском крае ,студенты, учителя, ветераны читали стихи ,исполняли его песни. Зауреш Казиева, Венера Бисеналиева - ветераны труда с словами приветствия, с цветами выразили своё восхищение приятным временем общения с поэтом. Поэт читал стихи в течение 40 минут. Его речь ,слово ,его душевная и патриотическая аура просто накрыла слушателей как магическим облаком .Равнодушных в зале не было . Имамы мечетей Питерского ,Энгельского, Ровенского , с Квасниковка подарили поэту красивый молельный коврик . Цикл стихов поэт посвятил духовному воспитанию и Бердагали- хазрат читал «Спасибо, Создатель!»Московцева Наталья Николаевна - Зав отделом научной библиотеки благодарила за сборники стихов и прочитала стихи о малой родине: Родная Чалыкла (речка в Озинском районе )Маржан Садырова, давняя поклонница творчества Мендыгали Тиагалиева, исполнила его стихотворение на казахском языке.Выступили 25 человек – почитатели творчества удивительного обаяния и добрейшего нашего земляка – аксакала. Джунельбаева Умуткан Макзумовна – председатель правления Саратовского областного «Культурный центр «Казахстан» выразила благодарность поэту и всем кто принял участие и поддержал встречу с Ветераном труда, поэтом М.А. Тиагалиевым