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15-февраля-2017 — прочитано 26 раз15 февраля 2017 года в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина стартовал IV Международный Гагаринский фестиваль. Подробнее...
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О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ СТРАНЫ
--- — 15-февраля-2017 — прочитано 27 раз
Саратовская областная общественная организация «Культурный центр «Казахстан» совместно с Универсальной научной библиотекой, Городским Домом культуры национального творчества провела социально-культурное мероприятие «О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ СТРАНЫ». Трудовая ,творческая деятельность Мендыбая Тиагалиева Ветерана тыла ,Почётного целинника Озинского района ,Почётного гражданина Новобурасского района состоялась в годы Советского Союза . Текущий год –год столетия становления Советской государство и живут ещё ветераны свидетели той эпохи.
Поэт Мендыбай Тиагалиев в свои 87 лет радовал и восхищал своих почитателей на казахском и русском языках Встреча состоялась в Универсальной научной библиотеке . Со слов Светланы Корпенко « Поэт-самородок. Поэт-гражданин. Поэт-герой. Поэт – душа. Такие люди, как Мендыгали Тиагалиев, – вечные борцы. Но борцы за добро, несущие собой огромный заряд энергии, борцы, на которых хочется равняться, которых хочется слушать и быть на них похожими.
На встрече состоялась презентация новой книги поэта. Это уже восьмой сборник стихов, который выходит в свет. Признаться, иногда перечитываю некоторые стихи этого удивительного автора, и каждый раз нахожу для себя что-то новое. Проникновенность, точность образов переносят туда, где развивается действо: вот - мама в белом жаулыке, вот - бескрайние озинские степи, вот – босоногое детство под нещадно палящим солнцем»… и целина и трудовые подвиги ,война глазами подростка … и современность. В его стихах – вся жизнь. Но "Время жизни ещё идёт", - говорит нам автор, назвав так свой сборник стихов.
Родина - она в полсвета.
Всюду, где я ни бывал,
И зимой, и красным летом
Сердцем искренне внимал.
Навсегда душе отрада
Край, что вырастил как мать.
Честь и лучшая награда
Здесь и жить, и созидать!
Помнить доблесть и отвагу
Наших дедов и отцов,
И автографы в Рейхстаге
От саратовских бойцов.
До конца они сражались,
А те, кто в крае нашем жил,
Не щадя себя старались,
Укрепляли фронт и тыл.
Край и милый и суровый,
Он не терпит фальшь и лень.
Но он верен в каждый новый
Трудовой рабочий день.
Русский говор и казахский
Рядом с Волгою-рекой.
Степь Озинок, лес бурасский –
Край Саратовский, родной!
Володькина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области выступила с приветственным словом в адрес поэта и организаторов мероприятия .
Бердагали -хазрат выступил с глубоким анализом произведений поэта: «Автор говорит нам о любви, образно, емко от души: «Когда общение нежнее, когда душа к душе теплей – Все люди кажутся добрее и мир становится светлей!...В душе и в сердце любимые женщины, моя мать, сестра, дочь и жена. Их теплом и лаской отмечены отведенные мне времена!»
Вечные истины в мудрых наставлениях, наказах: «Очень важно жить с людьми в доверии, находить взаимности любя. И еще, чтобы тебе поверили- выкинь равнодушие из себя… Обретая знания и терпения, Зрячим не впадать бы в слепоту. Использовать все навыки, умения, И не быть в подобии скоту… Человек был наделен сознанием, Чтобы мыслить мудро, глубже, шире. И относиться с должным пониманием. Ко всему живому в этом мире»
Жанслу Зайкуновна -Почётный учитель России . Проводит работу в школе воспитательную ,патриотическую работу по произведениям поэта.
Ученик Ихсангалиев Артур читал стихи «Сердцем с Россией»,«Не русский я, но россиянин…».
Быть сердцем с Россией
Мне рок повелел.
Российские сини
Принял, как сумел.
За все, что постиг,
Возвращал, отдавал.
Отец в трудный миг
За Россию вставал.
В русском селении
Я, родом казах,
С тягой к общению,
С дружбой в ладах.
Бесчестие - в тягость,
Как и везде.
Не держат в покое
Ни волю, ни страсти -
Доверие людское .......
Салимова Каламсия - педагог со своим учениками. Дети читала стихи поэта "Хлеб всему голова " и "Хлеб Поволжья - 33" Салимова Каламсия Зайкуновна - педагог дополнительного образования МУДО "Центр туризма, краеведения и морской подготовки" (МУДО "ЦТКиМП" . Выступают учащиеся 5 класса МОУ СОШ №95 с УИОП г Саратов: Джумашева Альбина, Мамедли Нуртан, Кучерявая Кристина, Гулиева Айтан. Стихи о хлебе: "О Поволжье -33", «Хлеб - всему голова»
Хлеб – всему голова!
Не всегда внималась мудрость эта,
Когда хлеб был доступным для всех.
А теперь мы, вот, пришли к ответу
За свершенный к хлебу тяжкий грех.
И ногами хлеб порой топтали,
Жили в безрассудстве преуспев,
В мусорные ящики кидали:
Хлеб святой! Всегда бесценный хлеб!
Надо было странности умерить
И гуманно к хлебу поступать.
Мы же ни во что не стали верить,
Ни в грехи, ни в стыд, ни в благодать.
О солдатской храбрости все помним,
А вместе с ней и хлеб врага разил.
Когда сыт был наш Советский воин,
В десять раз сильней фашистов бил.
Безусловно, каждый, кто бы не был,
Волен быть судьей своей судьбе.
Но всегда бы относиться к хлебу…
Ну хотя бы – так же, как к себе!
Жазира Жаксибаева – певица исполнила песню автора на казахском языке под акомпанимент народного инструмента . Песню русскую народную пела Лаура Утешева . Мендыбай Абдрахманович сам участник Новобурасского хора ветеранов влюблён в народные песни. Поэт исполнил песни о малой родине, об Озинском и Новобурасском крае ,студенты, учителя, ветераны читали стихи ,исполняли его песни. Зауреш Казиева, Венера Бисеналиева - ветераны труда с словами приветствия, с цветами выразили своё восхищение приятным временем общения с поэтом. Поэт читал стихи в течение 40 минут. Его речь ,слово ,его душевная и патриотическая аура просто накрыла слушателей как магическим облаком .Равнодушных в зале не было . Имамы мечетей Питерского ,Энгельского, Ровенского , с Квасниковка подарили поэту красивый молельный коврик . Цикл стихов поэт посвятил духовному воспитанию и Бердагали- хазрат читал «Спасибо, Создатель!»
«Спасибо, Создатель, за день»! –
Я в ночь каждый раз говорю.
«Спасибо, Создатель, за день»! –
Твержу я, встречая зарю.
Спасибо за многие дни,
В которых, порою, везло.
Спасибо за трудные дни,
В которых... пришлось тяжело.
Путями мечтаний, идей
Я в поисках не уставал...
Искал пониманья людей,
Доверье, взаимность искал.
И жаль, что в других моих днях
Не смог я себя превозмочь,
Но все же внимал, о, Аллах,
Готовности в долгую ночь...»
Московцева Наталья Николаевна - Зав отделом научной библиотеки благодарила за сборники стихов и прочитала стихи о малой родине: Родная Чалыкла (речка в Озинском районе )
В тихой скромности, степная.
Быть другой и не могла.
Лишь весною озорная
И шальная Чалыкла!
Нет другой реки похожей.
Всей душой я в Чалыкле.
Там: на станции, в совхозе,
В школе, в поле, в той судьбе.
Где-то в стремени заката
Чалыкла уходит в сон.
Там, в ее крутых объятьях,
Гордый Серый милый холм.
Нас носили кони в поле,
В путь мечтаний и любви.
Здесь закладывалась воля
Встретить будущие дни.
Нарожала добрых пахарей
Чалыклинская земля,
И певца в Большом театре1),
И коменданта2) для Кремля.
Так уж суждено случиться,
Кто и где свой крест несет.
Чалыклинцы, чалыклинцы –
Удивительный народ.
Память, память - путь в былое,
Путь к общенью с той землей.
Там - родителей покои,
Рядом с речкой Чалыклой.
Пусть далек, подчас, порожек -
Чалыкле всегда я свой.
Милый сердцу уголочек
Край отеческий, родной.
Маржан Садырова, давняя поклонница творчества Мендыгали Тиагалиева, исполнила его стихотворение на казахском языке.
Выступили 25 человек – почитатели творчества удивительного обаяния и добрейшего нашего земляка – аксакала. Джунельбаева Умуткан Макзумовна – председатель правления Саратовского областного «Культурный центр «Казахстан» выразила благодарность поэту и всем кто принял участие и поддержал встречу с Ветераном труда, поэтом М.А. Тиагалиевым
У.М. Джунельбаева