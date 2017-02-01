Состоялось очередное заседание Правления --- — 6-февраля-2017 — прочитано 39 раз В минувшую пятницу на заседании правления были приняты в члены Союза журналистов России 12 журналистов, работающих в саратовских СМИ. Среди них четыре сотрудника «ТНТ-Саратов»: Станислав Иващенко, Роман Гальперин, Павел Фитилев и Роман Базан. Список пополнился и журналистами «Краснокутских вестей» – в СЖР вступили Инна Бородкина, Валентина Алпатова, Светлана Отрокова, Елена Сотникова и Юлия Попова. Редактор газеты «Заря» Советского района Светлана Даутова и Лев Сперанский (корреспондент «Балаковских вестей») получили членство в СЖР. Ряды пополнил и руководитель правительственного холдинга «Саратов-Медиа» Владислав Степанов.



Члены правления заслушали отчеты о подготовке к 60-летию организации Юрия Каргина и Лидии Златогорской. Во все саратовские СМИ разосланы предложения пополнить базу данных о самих СМИ и о журналистах – ныне работающих, пенсионерах и тех, кто ушел из жизни. Составляется электронная энциклопедия истории саратовской журналистики, поэтому так актуален призыв дать как можно больше фактического материала под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!».



Материалы ждем с фотографиями, сканами документов, газетных страниц и так далее на электронную почту – zlatln@mail.ru или kargin63@mail.ru. Начинает поступать информация, но пока её мало. Было решено каждому члену правления начать со своих СМИ, с рассказов о своих старших и молодых коллегах. Ориентировочно сбор основного материала должен быть завершен к концу апреля 2017 года.



Правление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России приняло обращение к Федеративному Совету СЖР в связи с усложнением Порядка представления субсидий для средств массовой информации, предоставляемых Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям на реализацию социально-значимых проектов.



Актуальность проблемы и в том, что в Саратовской области прекращено финансирование программы информационного партнерства СМИ. Это факторы усугубляет кризисное финансовое положение районных газет.

В 2017 году значительно усложнен Порядок предоставления субсидий: вводится казначейское сопровождение выдачи средств, заключение договоров будет формироваться в форме электронного документа, подписываться электронными подписями в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».



В небольших районных редакциях со штатом 4-5 сотрудников нет технических возможностей и квалифицированных кадров, чтобы работать в этой системе. Получение электронных подписей – дорогостоящая процедура и выполняется только аккредитованными организациями. Небольшие издания будут отрезаны от федерального финансирования, единственного источника господдержки. Финансирование через казначейство должно подкрепляться промежуточными актами выполненных работ, что затягивает процедуру получения средств. Финансы требуются более всего в середине года и единой суммой. Создается реальная угроза закрытия некоторых изданий из-за нехватки финансирования, считает Совет муниципальных редакторов при региональном отделении СЖР.



В 2016 году эта проблема также возникала, ее обозначили представители региональных изданий на пленарном заседании III Медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» 7 апреля 2016 года на встрече с Президентом РФ. Выражалась просьба поручить Минфину России вернуть прежний порядок выдачи субсидий, более приемлемый для небольших газет. «В данном случае мы имеем дело со множеством малых и средних предприятий, с которыми нужно работать более оперативно, чем тот порядок, который сейчас предложен Минфином. Я с вами согласен, и мы это сделаем, мы упростим этот порядок», – сказал тогда В.В. Путин. Его поручение Минфину РФ было в 2016 году выполнено. Но уже в 2017 году порядок вновь неоправданно усложнен.



Правление предлагает от имени Федеративного Совета обратиться в Комитете по информационной политики, секретарю СЖР Леониду Левину, чтобы решить эту проблему на законодательном уровне.

Члены правления поддержали подписание Договора между Общественной палатой области и региональным отделением СЖР об усилении общественного контроля, в том числе и со стороны СМИ.



В Договоре прописаны совместные мероприятия по ограничению доступа детей к местам, потенциально опасным для их здоровья.

В числе творческих планов на год намечен ряд важных мероприятий, например, проведение фестиваля СМИ в Пугачеве в мае в честь 100-летия районной газеты, продолжение межрегиональных творческих связей (Подмосковье, Луганск и др.)