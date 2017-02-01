МояОкруга: взгляд изнутри --- — 1-февраля-2017 — прочитано 21 раз



Парадокс: газеты не умрут, но их мало читают. А как быть интересными, желанными, полезными? Первый абзац – дословная цитата Александра Михайловича Куприянова, заместителя главного редактора ИТАР-ТАСС. На днях он провёл для саратовских редакторов районных газет семинар-тренинг. Рассматривалась тема "Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества". Разбирались подробно аспекты этой проблемы: аудитория – какая она? Её влияние – на что конкретно? Наконец, на чем можно заработать, где сэкономить, без чего можно обойтись?



"Районка, как центр экспертизы" – важная часть семинара, предложенная его инициатором, другом саратовских журналистов – Антоном Васильевичем Долговым. Он является руководителем и автором интернет-проекта "МояОкруга", который уже "закольцевал" общей сетью 30 российских регионов, 570 сайтов газет.



На примере "МоейОкруги" прямо, наглядно, зримо участникам семинара была проиллюстрирована простая в своей гениальности мысль: старайтесь произвести впечатление на соседа! Изобретайте свой "рецепт борща"! Старайтесь достучаться по своему каналу связи!



Каким же он должен быть? По мнению Александра Куприянова, по опыту коллектива ИТАР-ТАСС (где работают профи, где не растеряли былой авторитет и не увязли ни в каких информационных войнах!) канал связи должен быть визуальным. Не только в том смысл, чтобы "рисовать" картинку жизни словами, деталями, но и применять как можно шире инфографику.



Участники семинара учились изобретать этот канал связи. А учились этому очень оригинальным способом. Коллективно набросали более 30 газетных тем, которые реально, наглядно, выпукло донесут до читателя неповторимость данной территории в сравнении с соседней. Живая и разнообразная получается картина! Это как щи варить или салат оливье: набор продуктов одинаковый, а вкус блюда у каждой хозяйки свой!



Вот, кстати, наш эксперт, гениальный тренер Александр Куприянов, и дал каждой из трех групп такое задание: подсчитать, во что обойдется в разных районах области изготовить такие популярные блюда, как меняются цены во времени. Третья группа организовывала пикник!



Получилось весело, задорно, шумно! Запомнилось надолго! Надо ещё сказать о важном условии семинара: в нем участвовали студенты Института филологии и журналистики, студенты юридического факультета направления "Реклама и связи с общественностью" Саратовского госуниверситета, студенты-журналисты СГТУ. Надо полагать, наши "сменщики". Они привнесли в процесс тренинга живую изюминку. Студенты, судя по их лицам и словам, были рады участвовать в таком необычном для них тренинге. Играя, учились и умудрённые опытом редакторы. Рядом с молодежью редакторы чувствовали себя вполне уютно.



Самые первые, самые общие впечатления и выводы от семинара: нам не хватает эмоциональной и интеллектуальной встряски! Почаще бы видеть себя сторонним взглядом, подпитываться энергетикой друг друга, впитывать опыт лучших.



За неимением возможности системно работать над повышением квалификации коллег из глубинки, региональное отделение ищет и находит партнеров.



- Благодарю руководителя Центра общественных коммуникаций "МояОкруга" Антона Долгова за организацию и проведение в Саратове семинара для редакторов районных газет. Повестка дня – самая актуальная, уровень тренинга – самый высокий!



Лидия Златогорская



При реализации проекта "Центра общественных коммуникаций "МояОкруга": развитие прикладных компетенций журналистов и редакторов районных и сельских СМИ через организацию открытых экспертных площадок в регионах РФ" используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии Распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года, на основании конкурса, проведённого Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".





















Иссякают газеты? Язык не поворачиваются сказать, что они умрут. Но они никогда не выиграют конкуренцию за секунды внимания читателя! К вечеру он уже всё прочитал в интернете!Парадокс: газеты не умрут, но их мало читают. А как быть интересными, желанными, полезными? Первый абзац – дословная цитата, заместителя главного редактора ИТАР-ТАСС. На днях он провёл для саратовских редакторов районных газет семинар-тренинг. Рассматривалась тема "Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества". Разбирались подробно аспекты этой проблемы: аудитория – какая она? Её влияние – на что конкретно? Наконец, на чем можно заработать, где сэкономить, без чего можно обойтись?"Районка, как центр экспертизы" – важная часть семинара, предложенная его инициатором, другом саратовских журналистов –. Он является руководителем и автором интернет-проекта "МояОкруга", который уже "закольцевал" общей сетью 30 российских регионов, 570 сайтов газет.На примере "МоейОкруги" прямо, наглядно, зримо участникам семинара была проиллюстрирована простая в своей гениальности мысль: старайтесь произвести впечатление на соседа! Изобретайте свой "рецепт борща"! Старайтесь достучаться по своему каналу связи!Каким же он должен быть? По мнению, по опыту коллектива ИТАР-ТАСС (где работают профи, где не растеряли былой авторитет и не увязли ни в каких информационных войнах!) канал связи должен быть визуальным. Не только в том смысл, чтобы "рисовать" картинку жизни словами, деталями, но и применять как можно шире инфографику.Участники семинара учились изобретать этот канал связи. А учились этому очень оригинальным способом. Коллективно набросали более 30 газетных тем, которые реально, наглядно, выпукло донесут до читателя неповторимость данной территории в сравнении с соседней. Живая и разнообразная получается картина! Это как щи варить или салат оливье: набор продуктов одинаковый, а вкус блюда у каждой хозяйки свой!Вот, кстати, наш эксперт, гениальный тренер, и дал каждой из трех групп такое задание: подсчитать, во что обойдется в разных районах области изготовить такие популярные блюда, как меняются цены во времени. Третья группа организовывала пикник!Получилось весело, задорно, шумно! Запомнилось надолго! Надо ещё сказать о важном условии семинара: в нем участвовали студенты Института филологии и журналистики, студенты юридического факультета направления "Реклама и связи с общественностью" Саратовского госуниверситета, студенты-журналисты СГТУ. Надо полагать, наши "сменщики". Они привнесли в процесс тренинга живую изюминку. Студенты, судя по их лицам и словам, были рады участвовать в таком необычном для них тренинге. Играя, учились и умудрённые опытом редакторы. Рядом с молодежью редакторы чувствовали себя вполне уютно.Самые первые, самые общие впечатления и выводы от семинара: нам не хватает эмоциональной и интеллектуальной встряски! Почаще бы видеть себя сторонним взглядом, подпитываться энергетикой друг друга, впитывать опыт лучших.За неимением возможности системно работать над повышением квалификации коллег из глубинки, региональное отделение ищет и находит партнеров.- Благодарю руководителя Центра общественных коммуникаций "МояОкруга"за организацию и проведение в Саратове семинара для редакторов районных газет. Повестка дня – самая актуальная, уровень тренинга – самый высокий!При реализации проекта "Центра общественных коммуникаций "МояОкруга": развитие прикладных компетенций журналистов и редакторов районных и сельских СМИ через организацию открытых экспертных площадок в регионах РФ" используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии Распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года, на основании конкурса, проведённого Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".