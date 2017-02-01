Союз журналистов России

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Семинар, организованный Саратовским отделением Союза журналистов России и ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз», собрал две на первый взгляд полярные группы участников. С одной стороны – главные редакторы районных газет, с другой – студенты направлений «журналистика», «связи с общественностью», «маркетинг».



Обусловлен такой состав оказался вполне прикладными задачами. Именно перед редакциями районных газет остро стоят проблемы снижения тиражей, потери влияния на молодёжную аудиторию. Несмотря на абсолютную монополию на местный контент, редакции «районок» затрудняются находить способы его «упаковки» и «доставки» таким образом, чтобы это было интересно и востребовано молодёжью.



Семинар был организован в форме тренинга: на протяжении 6 часов участники нарабатывали навыки взаимодействия с молодёжью, способы «упаковки» контента и приёмы трансформации скучных тем в увлекательные информационные поводы.



Модераторы семинара – заместитель главного редактора ИТАР-ТАСС Александр Куприянов и руководитель проекта МояОкруга.рф Антон Долгов – добились полной вовлечённости всех участников в творческий процесс генерации подходов по развитию районной прессы с прицелом на молодую и активную аудиторию.



Большинство редакторов уехали с семинара с конкретным набором прикладных идей, которые можно внедрять уже в ближайшее время. Организаторы надеются увидеть наглядные результаты семинара на страницах и веб-сайтах газет Балтайского, Калининского, Ивантеевского, Дергачевского, Советского, Ершовского и других районов Саратовской области.



«Молодёжная» часть аудитории семинара, среди которых были студенты СГТУ, ИФиЖ СГУ, представители студенческого журнала «Сгущёнка», тоже получила большое удовлетворение от обмена опытом и взаимодействия как с организаторами семинара, так и с главными редакторами «районок».



Лидия Николаевна Златогорская, Председатель саратовского реготделения СЖР, поделилась впечатлениями от семинара:

- Нам не хватает эмоциональной и интеллектуальной встряски! Почаще бы видеть себя сторонним взглядом, подпитываться энергетикой друг друга, впитывать опыт лучших. За неимением возможности системно работать над повышением квалификации коллег из глубинки, региональное отделение СЖР ищет и находит умных, энергичных и продвинутых партнеров. Благодарю руководителя Центра общественных коммуникаций «Моя округа» Антона Долгова за организацию и проведение в Саратове семинара для редакторов районных газет. Повестка дня – самая актуальная, уровень тренинга – самый высокий! Надеюсь на продолжение дискуссии на саратовской земле.



При реализации проекта «Центр общественных коммуникаций «МояОкруга»: развитие прикладных компетенций журналистов и редакторов районных и сельских СМИ через организацию открытых экспертных площадок в регионах РФ» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля 2016 года, на основании конкурса, проведённого Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».



Семинар, организованный Саратовским отделением Союза журналистов России и ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз», собрал две на первый взгляд полярные группы участников. С одной стороны – главные редакторы районных газет, с другой – студенты направлений «журналистика», «связи с общественностью», «маркетинг».Обусловлен такой состав оказался вполне прикладными задачами. Именно перед редакциями районных газет остро стоят проблемы снижения тиражей, потери влияния на молодёжную аудиторию. Несмотря на абсолютную монополию на местный контент, редакции «районок» затрудняются находить способы его «упаковки» и «доставки» таким образом, чтобы это было интересно и востребовано молодёжью.Семинар был организован в форме тренинга: на протяжении 6 часов участники нарабатывали навыки взаимодействия с молодёжью, способы «упаковки» контента и приёмы трансформации скучных тем в увлекательные информационные поводы.Модераторы семинара – заместитель главного редактора ИТАР-ТАССи руководитель проекта МояОкруга.рф– добились полной вовлечённости всех участников в творческий процесс генерации подходов по развитию районной прессы с прицелом на молодую и активную аудиторию.Большинство редакторов уехали с семинара с конкретным набором прикладных идей, которые можно внедрять уже в ближайшее время. Организаторы надеются увидеть наглядные результаты семинара на страницах и веб-сайтах газет Балтайского, Калининского, Ивантеевского, Дергачевского, Советского, Ершовского и других районов Саратовской области.«Молодёжная» часть аудитории семинара, среди которых были студенты СГТУ, ИФиЖ СГУ, представители студенческого журнала «Сгущёнка», тоже получила большое удовлетворение от обмена опытом и взаимодействия как с организаторами семинара, так и с главными редакторами «районок»., Председатель саратовского реготделения СЖР, поделилась впечатлениями от семинара:- Нам не хватает эмоциональной и интеллектуальной встряски! Почаще бы видеть себя сторонним взглядом, подпитываться энергетикой друг друга, впитывать опыт лучших. За неимением возможности системно работать над повышением квалификации коллег из глубинки, региональное отделение СЖР ищет и находит умных, энергичных и продвинутых партнеров. Благодарю руководителя Центра общественных коммуникаций «Моя округа» Антона Долгова за организацию и проведение в Саратове семинара для редакторов районных газет. Повестка дня – самая актуальная, уровень тренинга – самый высокий! Надеюсь на продолжение дискуссии на саратовской земле.