Так партнеры не поступают! --- — 23-января-2017 — прочитано 35 раз Тему непартнерских отношений печатных СМИ и «Почты России» обострил недавно в Российском парламенте Леонид Левин, руководитель Комитета по информационной политике. Получая большую часть прибыли от подписки – до 60% и выше – «стратегический партнер» в подписке не участвует. Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно.



Таково положение во всех регионах, хотя есть и отличия. В отдельно взятой Саратовской области дела ничуть не лучше, а в чем-то и похуже. Так, кроме роста тарифов на доставку редакции вынуждены платить ещё за дополнительную услугу – доставку от места сортировки до почтового отделения. Набегает за год от 30 до 50 тысяч рублей. Для редакции дотационного района – это деньги, которые, по логике, они отдают дважды: по основному и допдоговору. Пытались некоторые редакции «отбиться» от навязанной услуги – получается с трудом.



В ключе взаимных претензий прошло недавно совещание, организованное Министерством информации и печати с участием редакторов районных газет и новым руководителем Саратовского филиала «Почта России» Булатом Надиловичем Ахметзяновым. По его информации область находится по всем показателям в «середнячках»: например, по насыщенности тиражами на тысячу населения – это 162 экз. Лучший показатель по ПФО 341 экз. в Татарстане, у Перми – 101 экз., в Нижегородской области – 84. Однако, с 2010 года тенденция на снижение подписных тиражей не изменилась. В связи с чем пришедший руководить филиалом из «Ростелекома» Ахметзянов заверил, что будет уделять внимание подписке и призвал редакторов активнее включаться в акцию по привлечению подписчиков, например, «Подпиши родителей».



Но это не есть изобретение «Почты России»! Многие участники совещания рассказали о своём опыте. Так, редактор газеты «Родная земля» Владимир Горелкин много лет находит поддержку депутатов в проведении кампании «Подпиши ветерана». Акция проходит без участия «Почты России», однако цены за её услуги выросли в 3 раза. Это при низком уровне зарплаты на селе.



«Так партнеры не поступают!» – резюмировал редактор, а вслед за ним и другие. Отрицательный отзыв – протоколы разногласий на допсоглашение по доставке – отправили несколько редакций. Но, увы, даже к совещанию не был подготовлен ответ.

Редактор газеты «Ивантеевский вестник» Лидия Клюева высказала критику в адрес «Почты России» в связи с 30-процентным ростом тарифов на доставку по основному договору. Этот рост никак не перекрывается 20-процентной льготой, которую имеют печатные СМИ в связи с выпуском социально востребованной печатной продукции по реестру Минкомсвязи России.



Да, «тарифы утверждает Москва», но Москва же и льготу редакциям устанавливает! И вторая не компенсирует рост первой! Выходит, преимущественно нищие «районки» опять из своего тощего кошелька несут денежку богатому дяде! Разве это справедливо?!



Булат Ахметзянов напомнил о законах экономики, в которых приходится жить «Почте России». Так, из 900 почтовых отделений 400 – убыточны, но они не закрываются. Но многие и не работают, как надо! – приводили примеры плохой работы почты редакторы. За последние годы отрицательные факты только множатся! Перестало быть чрезвычайным событием доставка местной газеты один раз в 2-3 недели, а то и в месяц. В селах не хватает почтальонов, им платят копейки, здания не ремонтируются (Саратовский район, Татищево, Осиновка Ртищевского района, Питерка и др.).



Не скрывая экономической заинтересованности в росте тиражей прессы («мы на этом зарабатываем деньги») наш партнер не спешит изменить сложившуюся практику. Нет у почтовых работников заинтересованности привести новых подписчиков! Ведь деньги от подписки приходят сами! Плюс-минус ничего не значит. Руководитель филиала не мог опровергнуть такое мнение редакторов, только обещал, что подписке будет уделять особое внимание.



Не было бы поздно! Кому-то уже сейчас не нужна почта!



Наступила пора стать, наконец, надёжным, честным партнером, проявлять к подписке и распространению прессы долгожданную заинтересованность и даже известное рвение. Есть опыт альтернативного распространения, лучшие практики самих редакций. К примеру, газета «Народная трибуна» через редакционную подписку и доставку – а это почти половина солидного тиража – уменьшает затраты подписчиков вдвое! Тираж газеты растёт! При такой незаинтересованности почтовиков редакция намерена продолжить поиски снижения затрат читателей.

Сами пишут, сами печатают, сами развозят подписчикам свою газету «Балаковские вести». Из 8 тысяч тиража только… 592 экземпляра через «Почту России» доставляются подписчикам!



Опыт феноменальный для нашей области. Заместитель редактора Салимжан Гайсин признался, что за 40 лет работы в журналистике такого стихийного, бурного роста тарифов на доставку никогда не было. И пришлось искать другие пути к читателю. Фактически, редакция полностью заменяет почту! «Вот планируем ещё один фургон прикупить…»



Тут раздались аплодисменты участников совещания. На, якобы, «разоблачающий» вопрос почтовиков, доходит ли газета до домов, Салимжан простодушно

ответил: «А куда же она девается?!»



Для печатных СМИ будущее туманно и непредсказуемо. Газеты требуют очень высоких затрат, которые не компенсируются стоимостью подписки. В структуре затрат «Почта России» занимает до 60 и больше процентов. И рост тарифов с каждым полугодием увеличивается.



Как сбалансировать интересы прессы и почты? Как побудить партнера стать им в самом правильном, морально и юридически честном смысле? Мы пытаемся

достучаться. На мой взгляд, общественная дискуссия сильно затянулась, и пока не привела к ожидаемым результатам.



Лидия Златогорская