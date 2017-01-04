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Приехавшая в волжский город из Архангельска, Валентина Васильевна сорок лет живет в Волжском районе, дослужилась до звания майора милиции, много лет возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних Волжского РОВД г.Саратова, избиралась депутатом райсовета, вырастила двоих замечательных сыновей, у нее пять внуков и 2 правнуков. И все это время она умела обращаться к аудитории, устно и письменно, по волнующим ее проблемам воспитания, рассказывала о нелегкой профессии работников милиции. 30 лет — член общества «Знание», накопила огромный опыт лекторской работы.



Она автор десятков статей в областных газетах. Начала писать и книги, вызвавшие широкий интерес у читательской аудитории - «Дуэль со злом», «Саратовские сыщики», «Мальчишки, девчонки», «Человек — дитя Вселенной». Выйдя в отставку, Красникова продолжает общественную работу по профилактике правонарушений, она частый гость в школах, колледжах, вузах, где рассказывает о сложностях становления личности.

Сейчас Валентина Васильевна является активным членом ветеранской организации №1 Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, участвует в обсуждении и реализации планов ее работы.



На первой январской встрече ветеранов в 2017-м году, состоявшейся в городском совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, коллеги и друзья поздравили Красникову с 80-летием. В чествовании приняли участие председатель городского совета ветеранов Евгений Узков, председатель регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Златогорская.



Как водится, собравшиеся проявили большой интерес не только к публикациям, книгам юбиляра, но и эпизодам ее биографии, в которой отразилась история страны. Дед Валентины Васильевны — казак, проживавший в станице Ставропольского края, был призван воевать в первую мировую войну. Его гибель в 1914-м жена не смогла пережить, оставив сиротой восьмилетнюю дочь. Мама Валентины воспитывалась в семье дяди, замуж вышла по любви и получила от родственников в приданное телку, хорошее подспорье молодой семье. Жить бы да радоваться. Но на семью обрушились новые испытания — голод, смерть троих детей от истощения, а потом и раскулачивание, высылка в Архангельск. Шел 1936-й год.



Валентина родилась первой в далеком холодном городе, болезненной, в год ее чудом удалось выходить. Когда началась Великая Отечественная война, у нее уже были младшие сестренка и брат. Отец ушел защищать родную землю, погиб под Ленинградом в феврале 1942 года. Его имя вписано на обелиске погибших участников войны в Архангельске. Но это уже много позже. А выживать в войну и тяжелые послевоенные годы матери пришлось с тремя детьми.



После седьмого класса, чтобы помочь ей, Валентина пошла работать в типографию приемщицей. Там и состоялась первая встреча с журналистской работой. Валентина проработала три года, окончила вечернюю школу рабочей молодежи, решила учиться дальше. Город Саратов выбрала наудачу, потому что он — на Волге. Поступила! Какое счастье, вновь открылись горизонты и возможности. И ничего, что на родительскую помощь рассчитывать не приходилось: обитала с 30 другими девушками в комнате общежития на ул. Московская, 88, подрабатывала, стипендию получала. На последнем курсе вышла замуж по большой любви. Но просто в жизни не бывает! Семья мужа — обеспеченная, в доме есть домработница, бабушка-дворянка явно не обрадовалась невестке. Молодые ушли жить отдельно, начав собственную историю, полную забот, работы, ответственности. В общем, всего того, что позволило научиться понимать боли и беды других, стать психологом, наставником, поборником Закона.



Совсем скоро состоится презентация новой книги Валентины Красниковой, которую обещали помощь организовать ветераны журналистики. Об этом сообщим дополнительно.



Тамара Катилевская











На первой встрече 2017 года ветеранов журналистики Валентину Васильевну Красникову (она в центре) поздравили с 80-летием.



Сотрудничать с Саратовскими областными СМИ Валентина Васильевна Красникова начала в 70-е годы. Молодой инспектор по делам несовершеннолетних, окончившая Саратовский юридический институт, свои первые заметки посвятила работе с трудными подростками, профилактике преступности в молодежной среде. На многие годы подружилась с журналистами, разглядевшими в ней творческую искру, собрата по перу. Воля Ефимовна Князева, бывшая в свое время ответственным секретарем регионального отделения Союза журналистов РФ, приветствовала ее вступление в творческий Союз.Приехавшая в волжский город из Архангельска, Валентина Васильевна сорок лет живет в Волжском районе, дослужилась до звания майора милиции, много лет возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних Волжского РОВД г.Саратова, избиралась депутатом райсовета, вырастила двоих замечательных сыновей, у нее пять внуков и 2 правнуков. И все это время она умела обращаться к аудитории, устно и письменно, по волнующим ее проблемам воспитания, рассказывала о нелегкой профессии работников милиции. 30 лет — член общества «Знание», накопила огромный опыт лекторской работы.Она автор десятков статей в областных газетах. Начала писать и книги, вызвавшие широкий интерес у читательской аудитории - «Дуэль со злом», «Саратовские сыщики», «Мальчишки, девчонки», «Человек — дитя Вселенной». Выйдя в отставку, Красникова продолжает общественную работу по профилактике правонарушений, она частый гость в школах, колледжах, вузах, где рассказывает о сложностях становления личности.Сейчас Валентина Васильевна является активным членом ветеранской организации №1 Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, участвует в обсуждении и реализации планов ее работы.На первой январской встрече ветеранов в 2017-м году, состоявшейся в городском совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, коллеги и друзья поздравили Красникову с 80-летием. В чествовании приняли участие председатель городского совета ветеранов Евгений Узков, председатель регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Златогорская.Как водится, собравшиеся проявили большой интерес не только к публикациям, книгам юбиляра, но и эпизодам ее биографии, в которой отразилась история страны. Дед Валентины Васильевны — казак, проживавший в станице Ставропольского края, был призван воевать в первую мировую войну. Его гибель в 1914-м жена не смогла пережить, оставив сиротой восьмилетнюю дочь. Мама Валентины воспитывалась в семье дяди, замуж вышла по любви и получила от родственников в приданное телку, хорошее подспорье молодой семье. Жить бы да радоваться. Но на семью обрушились новые испытания — голод, смерть троих детей от истощения, а потом и раскулачивание, высылка в Архангельск. Шел 1936-й год.Валентина родилась первой в далеком холодном городе, болезненной, в год ее чудом удалось выходить. Когда началась Великая Отечественная война, у нее уже были младшие сестренка и брат. Отец ушел защищать родную землю, погиб под Ленинградом в феврале 1942 года. Его имя вписано на обелиске погибших участников войны в Архангельске. Но это уже много позже. А выживать в войну и тяжелые послевоенные годы матери пришлось с тремя детьми.После седьмого класса, чтобы помочь ей, Валентина пошла работать в типографию приемщицей. Там и состоялась первая встреча с журналистской работой. Валентина проработала три года, окончила вечернюю школу рабочей молодежи, решила учиться дальше. Город Саратов выбрала наудачу, потому что он — на Волге. Поступила! Какое счастье, вновь открылись горизонты и возможности. И ничего, что на родительскую помощь рассчитывать не приходилось: обитала с 30 другими девушками в комнате общежития на ул. Московская, 88, подрабатывала, стипендию получала. На последнем курсе вышла замуж по большой любви. Но просто в жизни не бывает! Семья мужа — обеспеченная, в доме есть домработница, бабушка-дворянка явно не обрадовалась невестке. Молодые ушли жить отдельно, начав собственную историю, полную забот, работы, ответственности. В общем, всего того, что позволило научиться понимать боли и беды других, стать психологом, наставником, поборником Закона.Совсем скоро состоится презентация новой книги Валентины Красниковой, которую обещали помощь организовать ветераны журналистики. Об этом сообщим дополнительно.