Союз журналистов России
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С юбилеем товарищ майор, коллега и друг!

--- — 23-января-2017 — прочитано 31 раз
Сотрудничать с Саратовскими областными СМИ Валентина Васильевна Красникова начала в 70-е годы. Молодой инспектор по делам несовершеннолетних, окончившая Саратовский юридический институт, свои первые заметки посвятила работе с трудными подростками, профилактике преступности в молодежной среде. На многие годы подружилась с журналистами, разглядевшими в ней творческую искру, собрата по перу. Воля Ефимовна Князева, бывшая в свое время ответственным секретарем регионального отделения Союза журналистов РФ, приветствовала ее вступление в творческий Союз.

Приехавшая в волжский город из Архангельска, Валентина Васильевна сорок лет живет в Волжском районе, дослужилась до звания майора милиции, много лет возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних Волжского РОВД г.Саратова, избиралась депутатом райсовета, вырастила двоих замечательных сыновей, у нее пять внуков и 2 правнуков. И все это время она умела обращаться к аудитории, устно и письменно, по волнующим ее проблемам воспитания, рассказывала о нелегкой профессии работников милиции. 30 лет — член общества «Знание», накопила огромный опыт лекторской работы.

Она автор десятков статей в областных газетах. Начала писать и книги, вызвавшие широкий интерес у читательской аудитории - «Дуэль со злом», «Саратовские сыщики», «Мальчишки, девчонки», «Человек — дитя Вселенной». Выйдя в отставку, Красникова продолжает общественную работу по профилактике правонарушений, она частый гость в школах, колледжах, вузах, где рассказывает о сложностях становления личности.
Сейчас Валентина Васильевна является активным членом ветеранской организации №1 Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, участвует в обсуждении и реализации планов ее работы.

На первой январской встрече ветеранов в 2017-м году, состоявшейся в городском совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, коллеги и друзья поздравили Красникову с 80-летием. В чествовании приняли участие председатель городского совета ветеранов Евгений Узков, председатель регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Златогорская.

Как водится, собравшиеся проявили большой интерес не только к публикациям, книгам юбиляра, но и эпизодам ее биографии, в которой отразилась история страны. Дед Валентины Васильевны — казак, проживавший в станице Ставропольского края, был призван воевать в первую мировую войну. Его гибель в 1914-м жена не смогла пережить, оставив сиротой восьмилетнюю дочь. Мама Валентины воспитывалась в семье дяди, замуж вышла по любви и получила от родственников в приданное телку, хорошее подспорье молодой семье. Жить бы да радоваться. Но на семью обрушились новые испытания — голод, смерть троих детей от истощения, а потом и раскулачивание, высылка в Архангельск. Шел 1936-й год.

Валентина родилась первой в далеком холодном городе, болезненной, в год ее чудом удалось выходить. Когда началась Великая Отечественная война, у нее уже были младшие сестренка и брат. Отец ушел защищать родную землю, погиб под Ленинградом в феврале 1942 года. Его имя вписано на обелиске погибших участников войны в Архангельске. Но это уже много позже. А выживать в войну и тяжелые послевоенные годы матери пришлось с тремя детьми.

После седьмого класса, чтобы помочь ей, Валентина пошла работать в типографию приемщицей. Там и состоялась первая встреча с журналистской работой. Валентина проработала три года, окончила вечернюю школу рабочей молодежи, решила учиться дальше. Город Саратов выбрала наудачу, потому что он — на Волге. Поступила! Какое счастье, вновь открылись горизонты и возможности. И ничего, что на родительскую помощь рассчитывать не приходилось: обитала с 30 другими девушками в комнате общежития на ул. Московская, 88, подрабатывала, стипендию получала. На последнем курсе вышла замуж по большой любви. Но просто в жизни не бывает! Семья мужа — обеспеченная, в доме есть домработница, бабушка-дворянка явно не обрадовалась невестке. Молодые ушли жить отдельно, начав собственную историю, полную забот, работы, ответственности. В общем, всего того, что позволило научиться понимать боли и беды других, стать психологом, наставником, поборником Закона.

Совсем скоро состоится презентация новой книги Валентины Красниковой, которую обещали помощь организовать ветераны журналистики. Об этом сообщим дополнительно.

Тамара Катилевская


С юбилеем товарищ майор, коллега и друг!


На первой встрече 2017 года ветеранов журналистики Валентину Васильевну Красникову (она в центре) поздравили с 80-летием.


С юбилеем товарищ майор, коллега и друг!