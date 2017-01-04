Кузьмич в валенках в "Пещере монаха" --- — 24-декабря-2016 — прочитано 11 раз



Почему Кузьмич? Потому что с 1974 года являюсь членом Союза журналистов, сначала СССР, а теперь России. Таков псевдоним. Вся моя жизнь связана с журналистикой: начинал литсотрудником, более 20 лет возглавлял районную газету «Вперед» в Федоровском районе, печатался в областных, центральных изданиях. Даже получил заслуженного работника культуры России. Это стало моим вторым именем. Но, пожалуй, хватит о себе. С доброй половиной журналистов, побывавших в санатории, я знаком лично. Наталия Давиденко начинала работу в нашей газете «Вперед», а затем стала корреспондентом областного радио, редактором Аткарской «районки». Одним словом, знай наших!



Среди отдыхающих были такие представители профессии, что ни имя – легенда саратовской журналистики! Евгений Саблин – редактор иван-теевских «Ленинских заветов», «Большой Волги» в саратовском районе, автор нескольких поэтических книг. Ольга Айдарова, заслуженный работник культуры, десятки лет возглавляла «Балашовскую Правду». Саратовский репортер Сергей Борисов, Л.П. Козынко и Л.П. Савранская, редакторы газет «Земля Самойловская» и калининской «Народной трибуны», редактор балтайской «Родной земли» Галина Гурьева. И, конечно же, Лидия Златогорская – возглавлявшая «Набат», председатель регионального отделения Союза журналистов России.



«Пещера монаха» обеспечила нам хорошее питание и качественное лечение, экскурсии в музеи и Хвалынский национальный парк, бассейн под открытом небом и многое другое. Мой любимый Н.В. Гоголь устами Тараса Бульбы говорил: «Нет уз светлее товарищества». А оно в общении: для меня – со своими соратниками по перу, для нас – с отдыхающими и персоналом санатория. Мы провели 8 творческих вечеров, рассказывали о своей работе, акциях в защиту подвигов наших отцов в Великой Победе над фашистами, читали стихи, рассказы, собственные и известных авторов страны, пели песни под гитару.



Теперь раскрою секрет: почему в валенках? Последние дни осени. Потом выпал снежок, а в валенках – ноги как на печке! Многие мне по-хорошему завидовали. Я отшучивался: вся Европа ходит в валенках!



А если серьезно, самая русская и добрая обувь, валенки, вновь завоевывает сердца миллионов. Сегодня в них появляются на подиумах Нью-Йорка, Парижа. Милана. Подсуетился и наш кутерье Вячеслав Зайцев, презентовав в 2009 году серию валенной обуви, и до сих пор их «валяет». Про цену не знаю. Если дорого – обращайтесь в газету «Вперед» Федоровского района, где почти регулярно печатаются объявления о приезде коробейников с валенками.



P.S. А знаете, почему в наше время так сложно знакомиться молодым? Ответ прост: раньше на Рождество девушки гадали на суженных-ряженных, выбрасывая на улицу валенки . Куда носок укажет, там и суженный ждет. Вот, девчата, покупайте валенки! Я вам дело говорю.



Анатолий Аносов Почему Кузьмич? Потому что с 1974 года являюсь членом Союза журналистов, сначала СССР, а теперь России. Таков псевдоним. Вся моя жизнь связана с журналистикой: начинал литсотрудником, более 20 лет возглавлял районную газету «Вперед» в Федоровском районе, печатался в областных, центральных изданиях. Даже получил заслуженного работника культуры России. Это стало моим вторым именем. Но, пожалуй, хватит о себе. С доброй половиной журналистов, побывавших в санатории, я знаком лично. Наталия Давиденко начинала работу в нашей газете «Вперед», а затем стала корреспондентом областного радио, редактором Аткарской «районки». Одним словом, знай наших!Среди отдыхающих были такие представители профессии, что ни имя – легенда саратовской журналистики! Евгений Саблин – редактор иван-теевских «Ленинских заветов», «Большой Волги» в саратовском районе, автор нескольких поэтических книг. Ольга Айдарова, заслуженный работник культуры, десятки лет возглавляла «Балашовскую Правду». Саратовский репортер Сергей Борисов, Л.П. Козынко и Л.П. Савранская, редакторы газет «Земля Самойловская» и калининской «Народной трибуны», редактор балтайской «Родной земли» Галина Гурьева. И, конечно же, Лидия Златогорская – возглавлявшая «Набат», председатель регионального отделения Союза журналистов России.«Пещера монаха» обеспечила нам хорошее питание и качественное лечение, экскурсии в музеи и Хвалынский национальный парк, бассейн под открытом небом и многое другое. Мой любимый Н.В. Гоголь устами Тараса Бульбы говорил: «Нет уз светлее товарищества». А оно в общении: для меня – со своими соратниками по перу, для нас – с отдыхающими и персоналом санатория. Мы провели 8 творческих вечеров, рассказывали о своей работе, акциях в защиту подвигов наших отцов в Великой Победе над фашистами, читали стихи, рассказы, собственные и известных авторов страны, пели песни под гитару.Теперь раскрою секрет: почему в валенках? Последние дни осени. Потом выпал снежок, а в валенках – ноги как на печке! Многие мне по-хорошему завидовали. Я отшучивался: вся Европа ходит в валенках!А если серьезно, самая русская и добрая обувь, валенки, вновь завоевывает сердца миллионов. Сегодня в них появляются на подиумах Нью-Йорка, Парижа. Милана. Подсуетился и наш кутерье Вячеслав Зайцев, презентовав в 2009 году серию валенной обуви, и до сих пор их «валяет». Про цену не знаю. Если дорого – обращайтесь в газету «Вперед» Федоровского района, где почти регулярно печатаются объявления о приезде коробейников с валенками.P.S. А знаете, почему в наше время так сложно знакомиться молодым? Ответ прост: раньше на Рождество девушки гадали на суженных-ряженных, выбрасывая на улицу валенки . Куда носок укажет, там и суженный ждет. Вот, девчата, покупайте валенки! Я вам дело говорю.