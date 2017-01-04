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Славный юбилей
--- — 4-января-2017 — прочитано 19 раз
4 января исполнилось 80 лет ветерану балаковской журналистики Юрию Михайловичу Коваленко. Он родился в Запорожье в семье строителей Днепровской ГЭС. Окончил Одесский университет им. Мечникова, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Его первая статья в газете была опубликована в 1957 г. В 1960-е гг. находился на комсомольской и партийной работе, выступая на страницах периодической печати. Печатался в молодежных и центральных газетах «Комсомольское племя» и «Комсомольская правда», «Правда Украины» и «Советская Россия».
С 1970-х гг. живёт в Балакове. Работал заместителем редактора газеты «Огни коммунизма», руководя литературным объединением «Утро», созданном при редакции. С 1991 г. – заместитель редактора, а затем некоторое время и редактор газеты «Балаковские вести» (сегодня – «Балаковский вестник»).
На протяжении многих лет выступал в самых разных жанрах журналистики. Особенно прославился фельетонами, под которыми подписывался псевдонимом Дарий Цимбал.
Уйдя с 1997 г. в бизнес, Коваленко продолжал публиковаться в местных изданиях.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждён Почетной грамотой Губернатора Саратовской области, дважды (в 1981 и 1997 гг.) становился лауреатом премии Саратовской областной организации Союза журналистов СССР.
Коваленко – член Международной федерации журналистов с 1996 г. Сегодня он принимает активное участие в работе литературного объединения «Утро».
Поздравляем Юрия Михайловича с юбилеем, желаем ему здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и творческого долголетия!
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России