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Союз журналистов России
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1-ноября-2016 — прочитано 180 разКонкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...
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День печати – день почета и дружеского общения
--- — 18-января-2017 — прочитано 12 раз
На областное торжественное мероприятие собрались все, кто причастен к замечательной профессии: журналисты, редакторы, печатники, издатели, дизайнеры, фотографы и многие другие представители смежных направлений. Праздник в просторном фойе ПИУ им. П.А. Столыпина начался радостными объятиями, угощениями, теплыми словами в адрес друг друга и чествованием лучших в профессии.
В новом концертном зале губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев поздравил всех с Днём печати и вручил победителям региональных конкурсов Почетные дипломы, Благодарственные письма. Под аплодисменты зала на широком экране прошла яркая хроника о тех, чей профессионализм был высоко оценен на федеральных конкурсах.
Часом позже праздник продолжился в Саратовской областной думе, где также встречали участников и победителей профессионального конкурса на лучшее творческое освещение работы депутатов, многогранной работы думских комитетов. Было сказано много искренних слов признания, главным настроением которых продуктивное партнерство, взаимный интерес депутатов и журналистов.
Праздник был радостным и от личной встречи с энгельсскими коллегами: и с кем я когда-то работала, и с молодыми кадрами. Было душевно! Но и даже по-деловому: решили образовать объединенную организацию. Только что избранный секретарь Михаил Засоркин пригласил всех на чашку чая к себе в редакцию. Вспоминали, смеялись, пели!
Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете:
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.
Гимн журналистов пели все мои энгельсские друзья, хотя … слова знают не все! Постановили выучить песню к следующей встрече, а она не за горами. В феврале мы вместе посмотрим и обсудим фильм о панфиловцах. Планируем, как будем отмечать 60-летие организации.
Лидия Златогорская
Фото Михаила Щукина, Юрия Неугодова, пресс-службы Саратовской областной думы