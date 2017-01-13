День печати – день почета и дружеского общения --- — 18-января-2017 — прочитано 12 раз



В новом концертном зале губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев поздравил всех с Днём печати и вручил победителям региональных конкурсов Почетные дипломы, Благодарственные письма. Под аплодисменты зала на широком экране прошла яркая хроника о тех, чей профессионализм был высоко оценен на федеральных конкурсах.



Часом позже праздник продолжился в Саратовской областной думе, где также встречали участников и победителей профессионального конкурса на лучшее творческое освещение работы депутатов, многогранной работы думских комитетов. Было сказано много искренних слов признания, главным настроением которых продуктивное партнерство, взаимный интерес депутатов и журналистов.



Праздник был радостным и от личной встречи с энгельсскими коллегами: и с кем я когда-то работала, и с молодыми кадрами. Было душевно! Но и даже по-деловому: решили образовать объединенную организацию. Только что избранный секретарь Михаил Засоркин пригласил всех на чашку чая к себе в редакцию. Вспоминали, смеялись, пели!



Трое суток шагать, трое суток не спать

Ради нескольких строчек в газете:

Если снова начать, я бы выбрал опять

Бесконечные хлопоты эти.



Гимн журналистов пели все мои энгельсские друзья, хотя … слова знают не все! Постановили выучить песню к следующей встрече, а она не за горами. В феврале мы вместе посмотрим и обсудим фильм о панфиловцах. Планируем, как будем отмечать 60-летие организации.



Лидия Златогорская



Фото Михаила Щукина, Юрия Неугодова, пресс-службы Саратовской областной думы

















На областное торжественное мероприятие собрались все, кто причастен к замечательной профессии: журналисты, редакторы, печатники, издатели, дизайнеры, фотографы и многие другие представители смежных направлений. Праздник в просторном фойе ПИУ им. П.А. Столыпина начался радостными объятиями, угощениями, теплыми словами в адрес друг друга и чествованием лучших в профессии.В новом концертном зале губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев поздравил всех с Днём печати и вручил победителям региональных конкурсов Почетные дипломы, Благодарственные письма. Под аплодисменты зала на широком экране прошла яркая хроника о тех, чей профессионализм был высоко оценен на федеральных конкурсах.Часом позже праздник продолжился в Саратовской областной думе, где также встречали участников и победителей профессионального конкурса на лучшее творческое освещение работы депутатов, многогранной работы думских комитетов. Было сказано много искренних слов признания, главным настроением которых продуктивное партнерство, взаимный интерес депутатов и журналистов.Праздник был радостным и от личной встречи с энгельсскими коллегами: и с кем я когда-то работала, и с молодыми кадрами. Было душевно! Но и даже по-деловому: решили образовать объединенную организацию. Только что избранный секретарь Михаил Засоркин пригласил всех на чашку чая к себе в редакцию. Вспоминали, смеялись, пели!Гимн журналистов пели все мои энгельсские друзья, хотя … слова знают не все! Постановили выучить песню к следующей встрече, а она не за горами. В феврале мы вместе посмотрим и обсудим фильм о панфиловцах. Планируем, как будем отмечать 60-летие организации.Фото Михаила Щукина, Юрия Неугодова, пресс-службы Саратовской областной думы