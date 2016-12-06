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Союз журналистов России
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1-ноября-2016 — прочитано 140 разКонкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...
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С Новым годом, дорогие коллеги и друзья!
--- — 29-декабря-2016 — прочитано 15 раз
С Новым годом, дорогие коллеги и друзья!
Пусть наступающий год принесет благополучие, хорошее настроение и исполнение всех желаний! Пусть он будет богатым на хорошие события, счастливым и радостным! Пусть ваши планы разделяют друзья и партнеры, чтобы в конце года порадоваться вместе результатам!
Желаю всем и каждому побольше поводов быть уверенным в завтрашнем дне, чтобы не покидало желание воплотить свои силы, талант, опыт, общественный темперамент в дела праведные и созидательные!
Желаю всем нам чаще проявлять профессиональную солидарность, человеческое внимание друг к другу. Мирного неба, успехов, признания!
Благополучия семьям!
Саратовское региональное отделение СЖР