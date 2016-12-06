Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Приглашаем к участию в поэтическом конкурсе
1-ноября-2016 — прочитано 140 раз
Конкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...
Все конкурсы!

С Новым годом, дорогие коллеги и друзья!

--- — 29-декабря-2016 — прочитано 15 раз
С Новым годом, дорогие коллеги и друзья!


Пусть наступающий год принесет благополучие, хорошее настроение и исполнение всех желаний! Пусть он будет богатым на хорошие события, счастливым и радостным! Пусть ваши планы разделяют друзья и партнеры, чтобы в конце года порадоваться вместе результатам!

Желаю всем и каждому побольше поводов быть уверенным в завтрашнем дне, чтобы не покидало желание воплотить свои силы, талант, опыт, общественный темперамент в дела праведные и созидательные!

Желаю всем нам чаще проявлять профессиональную солидарность, человеческое внимание друг к другу. Мирного неба, успехов, признания!
Благополучия семьям!

Саратовское региональное отделение СЖР

С Новым годом, дорогие коллеги и друзья!