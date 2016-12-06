Союз журналистов России

Саратовское отделение Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Главная Новости Членство Каталог СМИ Учеба Поздравления О нас Контакты Популярные новости: Реабилитация творчества --- » Читать... Журналистский десант в Хвалынске --- » Читать... Ветераны журналистики встретились в Хвалынске --- » Читать... « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Приглашаем к участию в поэтическом конкурсе 1-ноября-2016 — прочитано 138 раз Конкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Конкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее... Все конкурсы! Поздравляем с "отличным" юбилеем Татьяну Николаевну Тахтамысову! --- — 27-декабря-2016 — прочитано 10 раз





Тахтамысова Татьяна Николаевна, член Союза журналистов России с 1995 года, внештатный корреспондент областных и районной газет, сегодня отмечает свой юбилей Две пятерки!



Общий трудовой стаж Татьяны Николаевны Тахтамысовой – более 35 лет, из них в печатных и электронных средствах массовой информации - 24 года. Трудовая деятельность Т.Н. Тахтамысовой в средствах массовой информации началась в 1985 году в районной газете «Коммунар» Быковского района Волгоградской области. Работала корреспондентом газеты завода «Автосельмаш», в редакции районной газеты «Новая жизнь» Красноармейского района. Одновременно все эти годы Татьяна Николаевна тесно сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с редакциями саратовских областных периодических изданий: «Саратовские вести», «Деловая газета», размещая на их страницах репортажи, зарисовки, очерки о людях труда, важнейших событиях в общественно-политической и культурной жизни города и района.



Пять лет успешно возглавляла редакцию телерадиопрограммы «Красноармейский вестник». Редакция телерадиопрограммы «Красноармейский вестник» на правах корпункта филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» в кратчайшие сроки организовала и наладила выпуск телерадиопрограмм на высоком техническом и художественном уровне. Одновременно были успешно решены вопросы по подбору кадров, приобретению оборудования для технического оснащения телевизионной и радиостудий, внедрению информационных технологий. Еженедельные выпуски телерадиопрограмм муниципального телевидения уверенно заняли свою нишу на информационном пространстве, наполнив его новым содержанием, оперативно и объективно освещая все важнейшие события, происходящие в жизни района, области, страны.



За этот период муниципальное телевидение под руководством Т.Н.Тахтамысовой выросло в профессиональном плане, добилось заметных творческих успехов, заслуженных побед на различных конкурсах. Среди первых наград – Диплом Саратовского регионального отделения Союза журналистов России за победу в областном конкурсе на лучшие журналистские работы, посвященные юбилею Великой Победы. Знаковым событием творческого коллектива муниципального телевидения, возглавляемого Т.Н. Тахтамысовой, стала победа в областных открытых конкурсах информационных проектов в рамках областной целевой программы «Развитие информационного партнёрства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» в различных номинациях.



Личный опыт участия Татьяны Николаевны в проектных линиях был востребован администрацией района в 2008 г. при реализации проекта «Галерея семейных национальных общин Красноармейского муниципального района Саратовской области», победителя областного конкурса социальных проектов экспертной комиссии благотворительного фонда «Саратовская губерния». Татьяна Николаевна подготовила цикл интересных репортажей о национальных традициях семей Красноармейского муниципального района, опубликованных на страницах областной газеты «Саратовские вести», вышедших в эфире телерадиопрограммы «Красноармейский вестник».



Главной количественной и качественной оценкой реализованных проектов на территории района стало повышение роли и авторитета СМИ в местном сообществе.

Сейчас Татьяна Николаевна является внештатным корреспондентом газеты Общественной палаты Саратовской области «Глас народа», областной газеты «Саратовские вести», районной - «Новая жизнь». Будучи инициатором и разработчиком Программы патриотического просвещения населения «О доблестях, о подвигах, о славе», Т.Н. Тахтамысова подготовила цикл очерков, зарисовок о героях – земляках, посвященных 70-летию Великой Победы.



Нашу коллегу отличают трудолюбие, высокая организованность, дисциплинированность, ответственность. В коллективе у неё репутация успешного, коммуникабельного и инициативного человека, проявляющего себя как умелый организатор и инициатор многих творческих идей и замыслов, обладающего аналитическим мышлением. Татьяна Николаевна пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе.



У неё много грамот и благодарственных писем от различных ведомств, но главное для неё – уважение коллег. Мы поздравляем Татьяну Николаевну с юбилеем! Желаем активного творческого вдохновения и позитивных результатов! Здоровья, счастья, признания!



Саратовское региональное отделение СЖР Общий трудовой стаж Татьяны Николаевны Тахтамысовой – более 35 лет, из них в печатных и электронных средствах массовой информации - 24 года. Трудовая деятельность Т.Н. Тахтамысовой в средствах массовой информации началась в 1985 году в районной газете «Коммунар» Быковского района Волгоградской области. Работала корреспондентом газеты завода «Автосельмаш», в редакции районной газеты «Новая жизнь» Красноармейского района. Одновременно все эти годы Татьяна Николаевна тесно сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с редакциями саратовских областных периодических изданий: «Саратовские вести», «Деловая газета», размещая на их страницах репортажи, зарисовки, очерки о людях труда, важнейших событиях в общественно-политической и культурной жизни города и района.Пять лет успешно возглавляла редакцию телерадиопрограммы «Красноармейский вестник». Редакция телерадиопрограммы «Красноармейский вестник» на правах корпункта филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» в кратчайшие сроки организовала и наладила выпуск телерадиопрограмм на высоком техническом и художественном уровне. Одновременно были успешно решены вопросы по подбору кадров, приобретению оборудования для технического оснащения телевизионной и радиостудий, внедрению информационных технологий. Еженедельные выпуски телерадиопрограмм муниципального телевидения уверенно заняли свою нишу на информационном пространстве, наполнив его новым содержанием, оперативно и объективно освещая все важнейшие события, происходящие в жизни района, области, страны.За этот период муниципальное телевидение под руководством Т.Н.Тахтамысовой выросло в профессиональном плане, добилось заметных творческих успехов, заслуженных побед на различных конкурсах. Среди первых наград – Диплом Саратовского регионального отделения Союза журналистов России за победу в областном конкурсе на лучшие журналистские работы, посвященные юбилею Великой Победы. Знаковым событием творческого коллектива муниципального телевидения, возглавляемого Т.Н. Тахтамысовой, стала победа в областных открытых конкурсах информационных проектов в рамках областной целевой программы «Развитие информационного партнёрства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» в различных номинациях.Личный опыт участия Татьяны Николаевны в проектных линиях был востребован администрацией района в 2008 г. при реализации проекта «Галерея семейных национальных общин Красноармейского муниципального района Саратовской области», победителя областного конкурса социальных проектов экспертной комиссии благотворительного фонда «Саратовская губерния». Татьяна Николаевна подготовила цикл интересных репортажей о национальных традициях семей Красноармейского муниципального района, опубликованных на страницах областной газеты «Саратовские вести», вышедших в эфире телерадиопрограммы «Красноармейский вестник».Главной количественной и качественной оценкой реализованных проектов на территории района стало повышение роли и авторитета СМИ в местном сообществе.Сейчас Татьяна Николаевна является внештатным корреспондентом газеты Общественной палаты Саратовской области «Глас народа», областной газеты «Саратовские вести», районной - «Новая жизнь». Будучи инициатором и разработчиком Программы патриотического просвещения населения «О доблестях, о подвигах, о славе», Т.Н. Тахтамысова подготовила цикл очерков, зарисовок о героях – земляках, посвященных 70-летию Великой Победы.Нашу коллегу отличают трудолюбие, высокая организованность, дисциплинированность, ответственность. В коллективе у неё репутация успешного, коммуникабельного и инициативного человека, проявляющего себя как умелый организатор и инициатор многих творческих идей и замыслов, обладающего аналитическим мышлением. Татьяна Николаевна пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе.У неё много грамот и благодарственных писем от различных ведомств, но главное для неё – уважение коллег. Мы поздравляем Татьяну Николаевну с юбилеем! Желаем активного творческого вдохновения и позитивных результатов! Здоровья, счастья, признания!