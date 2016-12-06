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Попытка организовать отдых ветеранов журналистики удалась на славу! За это искренние слова благодарности Ларисе Викторовне Колязиной и Нине Георгиевне Рябиной. Они приняли нестандартное решение. Проще было отмахнуться, ведь очередь на путёвки и без того огромная. К ветеранам и Союзу журналистов было проявлено уважение, и это оказалось достаточным, чтобы заслуженные люди за отрезок времени в 18 дней получили букет удовольствия, радости, новых ярких эмоций и вдохновения! Спасибо! Благодарю директора Центра Андрея Петровича Ремизова, врачей Тамару Петровну Афанасьеву, Галину Григорьевну Горину.



Вскоре после возвращения состоялся форум саратовских СМИ с модераторами из Москвы. Тема партнёрства не уходит из повестки дня, и я рассказала о нашем проекте, как об удачной поддержке общественной инициативы. Губернатор Валерий Васильевич оживился, услышав о "Пещере монаха", увидев знакомые лица на экране. И слегка упрекнул (впрочем, негромко) мол, а вы не верили! В самом деле, когда два года назад на форуме СМИ в Хвалынске он вдохновенно говорил о будущих стройках (новые корпуса "Пещеры монаха", плавательный бассейн под открытым небом, новые гостиницы) скепсис аудитории был заметен, что уж тут скрывать.



А ведь получилось! И мне теперь неловко за наше журналистское невнимание. В лучшем случае, телевизионщики момент разрезания ленточек и яркую толпу гостей зафиксировали. Ни тебе "рабкоровских постов" на стройках века в масштабах нашей губернии, ни совместных рейдов! Как будто строят не для нас, а для Папы Римского! Зря мы отменили те формы, которые нас сближали, делали полезными обществу. Тогда к уникальности территории Хвалынска и его окрестностей жители области относились бы с гордостью, с большим уважением к реальным результатам совместных действий власти, бизнеса.



…Когда-то, на плоской вершине Меловой горы, откуда открывается вид на город и Волгу и от красоты пейзажа дух захватывает, мне кто-то из биологов показал довольно-таки скромный желтенький цветок на коротком стебле: "Такого растения больше нигде на земле нет!" Вот это потрясение! Нигде больше, только у нас! Понимаете? Наш экологический вестник "Набат", кроме рассказов о редких растениях, уникальных породах и географии региона, участвовал в научном обосновании необходимости создания Хвалынского национального парка. Инна Борисовна Миловидова, Валентин Георгиевич Мичурин, Лариса Павловна Худякова, Геннадий Викторович Шляхтин и другие учёные были моими любимыми авторами. Которые, кстати, могли и бойкот объявить за ошибку в газете!



19 августа 1994 года - день рождения Хвалынского национального парка! Это была победа! Начинали с нуля, на базе местного лесхоза: контора и нулевой счёт. За двадцать лет статус охраняемой государством территории плюс энтузиазм коллектива во главе с Виктором Савиновым волшебно всё преобразили. Охраняем, просвещаем, радуем красотой, отдыхом! Есть целый зоопарк (когда-то кто-то впервые принес раненую птицу), музей истории и природоохранной деятельности и музей Микромира (его нужно обязательно посетить!), есть ещё много чего интересного! И главное, что всё - уникально, в единственном экземпляре, на Саратовской земле!



Уникальны и в единственном экземпляре мои коллеги, друзья, единомышленники, которых восхитили природа, люди, город, горы. Красота, к которой они теперь будут возвращаться! Друзья, которые не потеряли вкуса к жизни!



Наша акция "Бывших журналистов не бывает!" вдохновила не только нас. В новых и старых корпусах оздоровительного центра вместе с нами отдыхало более 350 человек, и мамы с детками тоже. Мы провели 8 творческих встреч с отдыхающими (даже две "на бис"!). Мало того, что мы сами наговорились всласть и, честное слово, не ворчали по-стариковски "какие нынче пошли молодые журналисты". Нам было что вспомнить, о чем погрустить, над чем посмеяться. Но у нас появились новые друзья! Председатель Балаковского Совета ветеранов Анатолий Сергеевич Мелешко, поэты и исполнители стихов и песен Михаил Квасов, Егор Колпаченко, Александр Кирьянов и другие.



Нам важно было внимание людей, которые приходили на творческие встречи, их интерес к нашей любимой профессии. Новые друзья Лидия Петровна Рогозина, Зинаида Семеновна Падалка, Татьяна Яковлевна Чеботарева признались: "Вы встряхнули нас, заразили оптимизмом, украсили досуг! Мы по-новому увидели журналистов! Спасибо вам! Тоже захотелось что-то сделать полезное!" И все говорили о том, чтобы мы больше занимались молодежью.



И совсем-совсем личное. На время пребывания в "Пещере монаха" выпал мой день рождения. Этот день запомнится навсегда! Где друзья в лесу раздобыли букет белых хризантем и вручили его в столовой под аплодисменты всего зала? Какой чудесный пирог испекли мне от имени шеф-повара! Зря я смущалась: здесь всем именинникам пекут! С букетом роз приехал муж, украсив стол домашними соленьями. А Евгений Фёдорович Саблин и Галина Перекальская вручили свои стихи.



Лидия Златогорская





Наш журналистский ветеранский десант в Хвалынский оздоровительным центр "Пещера монаха" стал поводом для написания статей, поводом разговора в эфире радиопередач. Вызвал хороший резонанс сам факт: совместный отдых, общение с коллегами и нашими сверстниками - отдыхающими. Писала об этом и я, правда, очень коротко, - на facebook'e, на сайте нашей организации, в своем блоге. Сейчас хочу кое-что важное конкретизировать.Попытка организовать отдых ветеранов журналистики удалась на славу! За это искренние слова благодарности Ларисе Викторовне Колязиной и Нине Георгиевне Рябиной. Они приняли нестандартное решение. Проще было отмахнуться, ведь очередь на путёвки и без того огромная. К ветеранам и Союзу журналистов было проявлено уважение, и это оказалось достаточным, чтобы заслуженные люди за отрезок времени в 18 дней получили букет удовольствия, радости, новых ярких эмоций и вдохновения! Спасибо! Благодарю директора Центра Андрея Петровича Ремизова, врачей Тамару Петровну Афанасьеву, Галину Григорьевну Горину.Вскоре после возвращения состоялся форум саратовских СМИ с модераторами из Москвы. Тема партнёрства не уходит из повестки дня, и я рассказала о нашем проекте, как об удачной поддержке общественной инициативы. Губернатор Валерий Васильевич оживился, услышав о "Пещере монаха", увидев знакомые лица на экране. И слегка упрекнул (впрочем, негромко) мол, а вы не верили! В самом деле, когда два года назад на форуме СМИ в Хвалынске он вдохновенно говорил о будущих стройках (новые корпуса "Пещеры монаха", плавательный бассейн под открытым небом, новые гостиницы) скепсис аудитории был заметен, что уж тут скрывать.А ведь получилось! И мне теперь неловко за наше журналистское невнимание. В лучшем случае, телевизионщики момент разрезания ленточек и яркую толпу гостей зафиксировали. Ни тебе "рабкоровских постов" на стройках века в масштабах нашей губернии, ни совместных рейдов! Как будто строят не для нас, а для Папы Римского! Зря мы отменили те формы, которые нас сближали, делали полезными обществу. Тогда к уникальности территории Хвалынска и его окрестностей жители области относились бы с гордостью, с большим уважением к реальным результатам совместных действий власти, бизнеса.…Когда-то, на плоской вершине Меловой горы, откуда открывается вид на город и Волгу и от красоты пейзажа дух захватывает, мне кто-то из биологов показал довольно-таки скромный желтенький цветок на коротком стебле: "Такого растения больше нигде на земле нет!" Вот это потрясение! Нигде больше, только у нас! Понимаете? Наш экологический вестник "Набат", кроме рассказов о редких растениях, уникальных породах и географии региона, участвовал в научном обосновании необходимости создания Хвалынского национального парка. Инна Борисовна Миловидова, Валентин Георгиевич Мичурин, Лариса Павловна Худякова, Геннадий Викторович Шляхтин и другие учёные были моими любимыми авторами. Которые, кстати, могли и бойкот объявить за ошибку в газете!19 августа 1994 года - день рождения Хвалынского национального парка! Это была победа! Начинали с нуля, на базе местного лесхоза: контора и нулевой счёт. За двадцать лет статус охраняемой государством территории плюс энтузиазм коллектива во главе с Виктором Савиновым волшебно всё преобразили. Охраняем, просвещаем, радуем красотой, отдыхом! Есть целый зоопарк (когда-то кто-то впервые принес раненую птицу), музей истории и природоохранной деятельности и музей Микромира (его нужно обязательно посетить!), есть ещё много чего интересного! И главное, что всё - уникально, в единственном экземпляре, на Саратовской земле!Уникальны и в единственном экземпляре мои коллеги, друзья, единомышленники, которых восхитили природа, люди, город, горы. Красота, к которой они теперь будут возвращаться! Друзья, которые не потеряли вкуса к жизни!Наша акция "Бывших журналистов не бывает!" вдохновила не только нас. В новых и старых корпусах оздоровительного центра вместе с нами отдыхало более 350 человек, и мамы с детками тоже. Мы провели 8 творческих встреч с отдыхающими (даже две "на бис"!). Мало того, что мы сами наговорились всласть и, честное слово, не ворчали по-стариковски "какие нынче пошли молодые журналисты". Нам было что вспомнить, о чем погрустить, над чем посмеяться. Но у нас появились новые друзья! Председатель Балаковского Совета ветеранов Анатолий Сергеевич Мелешко, поэты и исполнители стихов и песен Михаил Квасов, Егор Колпаченко, Александр Кирьянов и другие.Нам важно было внимание людей, которые приходили на творческие встречи, их интерес к нашей любимой профессии. Новые друзья Лидия Петровна Рогозина, Зинаида Семеновна Падалка, Татьяна Яковлевна Чеботарева признались: "Вы встряхнули нас, заразили оптимизмом, украсили досуг! Мы по-новому увидели журналистов! Спасибо вам! Тоже захотелось что-то сделать полезное!" И все говорили о том, чтобы мы больше занимались молодежью.И совсем-совсем личное. На время пребывания в "Пещере монаха" выпал мой день рождения. Этот день запомнится навсегда! Где друзья в лесу раздобыли букет белых хризантем и вручили его в столовой под аплодисменты всего зала? Какой чудесный пирог испекли мне от имени шеф-повара! Зря я смущалась: здесь всем именинникам пекут! С букетом роз приехал муж, украсив стол домашними соленьями. А Евгений Фёдорович Саблин и Галина Перекальская вручили свои стихи.