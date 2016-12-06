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Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
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1-ноября-2016 — прочитано 135 разКонкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...