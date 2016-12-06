Союз журналистов России

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Во глубине Хвалынских гор



Официальное название «Пещеры монаха» – социально-оздоровительный центр реабилитации. Однако его сотрудники и отдыхающие предпочитают слово «санаторий». Так короче и, пожалуй, точнее. Сегодня учреждение предлагает настолько широкий и эффективный комплекс социально-медицинских восстановительных услуг, что может позавидовать иной статусный санаторий или дом отдыха. Налицо результат пристальной заботы министерства социального развития области о наращивании возможностей «Пещеры монаха», видны плоды энергичных усилий администрации санатория.



Стенд перед административным зданием информирует: то ли еще будет через пару лет. К инфраструктуре прибавятся миниФОК, клуб с просторным актовым залом, киноаппаратура по последнему слову, много современного технологического оборудования. Но как-то прозаично звучат эти данные на фоне необычайно красивой территории «Пещеры монаха». Заповедное тенистое ущелье с каскадом прудов обступили живописные Хвалынские горы. 14 гектаров бережно ухоженного пространства со сказочно привлекательной природой. Кажется, в таком месте возможны самые невероятные события. И, представьте, они происходят!



Недавно здесь закончено строительство современных жилых корпусов на 128 мест. Каждый корпус – это восемь отдельных комфортабельных двухместных номеров со всеми удобствами, террасами и т.д. Трудно поверить, что огромная та работа сделана за считанные месяцы. И теперь уже никто не сомневается в реальности поставленной задачи - в 1,7 раза увеличить число граждан, получающих реабилитационные услуги.



Шестнадцать



О другом сенсационном событии в санатории заговорили в середине ноября. 14 числа этого месяца на 18 дней отдыха и лечения «Пещера монаха» приняла большую группу журналистов. Да, сразу 16 человек. Слышали вы о чем-либо подобном? Нет? И не могли слышать. Потому что в ретроспективе обозримых десятилетий такого не бывало ни в нашей области, ни в стране. Не бывало, пока председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская не выступила с инициативой направить в санаторий целый журналистский десант. Лидию Николаевну поддержали два областных министерства – информации и печати, а также социального развития.



Путевки в «Пещеру монаха» получили известные в губернии ветераны журналистики, имеющие звание «Ветеран труда». В прошлом большинство из них – редакторы муниципальных и корпоративных изданий, победители профессиональных конкурсов «Золотое перо», члены Союза журналистов СССР и России, имеют правительственные награды. Многие продолжают сотрудничать с прессой, серьезно занимаются литературным творчеством, общественной деятельностью. Бывших профессионалов не бывает!



Отделение СЖ, в общем, представило «десантников» на своем сайте. И все ж таки мы продолжали, особенно в первые дни, ловить на себе оценивающие взгляды отдыхающих. Но, похоже, ничего диковинного в «легендах саратовской журналистики» обнаружено не было. Разве что очень открытые, коммуникабельные, внимательные, доброжелательные, с хорошим чувством юмора. Всюду вместе. Это понятно: каждый свободный час и минуту использовали для общения, коллегам и друзьям есть что вспомнить, о чем поговорить.



А так журналисты, как и все гости «Пещеры монаха», поспешили получить рекомендации замечательных врачей санатория, обзавелись реабилитационными книжками, где расписывается проведение назначенных лечебных процедур, и принялись пунктуально исполнять предписания медиков. Хотя персонал главного медкорпуса и водолечебницы работает с отменной четкостью, времени на это уходит порядочно. Во второй половине дня - культурно-массовая программа. Довольно насыщенная: всевозможные экскурсии, посещения Крестовоздвиженского храма, коллективные походы к Пещере монаха, выезды в Хвалынск, купания в бассейне, после ужина – концертные выступления в клубе санатория профессиональных артистов, моноспектакли, интересные лекции, встречи любителей песни…



Надо ли говорить, что журналисты были активными участниками многих названных мероприятий. Только этого им оказалось мало. Еще в начале заезда, на вечере знакомств, группой была сделана заявка на проведение творческих встреч.



Это было под Волоколамском



Первую такую встречу Златогорская провела 16 ноября – в день 75-й годовщины исторической битвы под Москвой, переломившей ход Великой Отечественной войны, положившей начало изгнанию врага с нашей земли. В рамках непреходяще актуальной для российских СМИ темы патриотического воспитания Лидия Николаевна рассказала о самой крупной в этом году акции журналистов области – автопробеге в Волоколамский район Московской области.



Как возникла идея автопробега? А из очень простого умозаключения. В том сражении покрыла себя бессмертной славой Панфиловская дивизия. Подвиг панфиловцев совершен у Волоколамска, но ведь командиры самоотверженных героев, генерал Иван Васильевич Панфилов, политрук Василий Григорьевич Клочков – наши земляки, уроженцы Саратовщины. Так почему саратовцам не почтить их память там, где они отдали жизни за Родину? Отчего не свозить туда журналистов, особенно молодых? Пусть узнают, как все происходило. И убедятся в циничной лживости все еще раздающихся голосов: «Никакого подвига панфиловцев не было. А если что и было, то не так, как расписала советская пропаганда».



- Когда председатель городского комитета ветеранов войны, труда и воинской службы, редактор Саратовской Книги памяти Георгий Васильевич Фролов узнал о нашем автопробеге, он заявил: «Проводим вас со знаменем Победы». Я на минуту дар речи потеряла, - вспоминает Лидия Николаевна. – И что вы думаете? Нам действительно торжественно была вручена… копия того Знамени. И мы всюду несли дорогой символ с собой, бережно его хранили, был у нас очень юный знаменосец, который с ним просто не расставался.



Команда автопробега, в основном состоявшая из молодых журналистов и постарше, с председателем отделения СЖ во главе, прежде побывала на родине И.В. Панфилова (Петровск), в селе Синодское Воскресенского района, где родился В.Г. Клочков. Посадили вокруг мемориального комплекса саженцы лип. Затем – курс на Волоколамск. Прошли по местам, где насмерть стояла славная дивизия, возложили цветы на месте гибели комдива, поклонились захоронениям павших. Выслушали немало рассказов и воспоминаний родственников очевидцев о стойкости и мужестве защитников Москвы. Воочию убедились: свято чтут память о них местные власти, население, молодежь. Домой привезли множество фотоснимков, отснятого видеоматериала.



Собравшиеся на творческую встречу посмотрели два видеофильма, посвященных поездке по местам боевой славы Панфиловской дивизии. Плотная информационная насыщенность не помешала создателям роликов передать и светлую грусть, и радость, и гордость – чувства, которые испытали участники июльского автопробега. «Заметьте, фильмы сделаны детьми, юнкорами из Петровска», - не раз повторила Лидия Николаевна, стараясь подчеркнуть воспитательный эффект грандиозного проекта.



К его организаторам присоединились, оказывая поддержку словом и делом, Союз журналистов России, региональный Союз журналистов Подмосковья, Торгово-промышленная палата области, Саратовское отделение «Российского Союза ветеранов», областной музей Боевой и Трудовой Славы, депутаты, ряд наших ведущих предприятий, десятки региональных газет и журналов, районных муниципальных изданий, телевизионных каналов и радиостанций. Можно представить, каким количеством публикаций отозвались средства массовой информации на идею и результаты состоявшегося автопробега, посвященного 75-й годовщине великого сражения под Москвой. И все эти публикации объединяла освященная под Волоколамском мысль, которую Лидия Златогорская на творческой встрече в санатории «Пещера монаха» 16 ноября выразила словами:



- Подвиг панфиловцев был. И мы никому не позволим осквернить, отнять у нас память о героях Великой Отечественной.



Лидия Николаевна передала директору центра реабилитации Андрею Петровичу Ремезову изданный в этом году Саратовским комитетом войны и военной службы красный том «Патриотизм. Победа. Память». Есть в нем и авторские очерки Златогорской.



Заключительным аккордом встречи стало выступление одного из патриархов районной прессы области, много лет возглавлявшего Федоровскую газету «Вперед», заслуженного работника культуры РФ Анатолия Кузьмича Аносова. Он прочитал отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».



Сергей Борисов



"Саратовский репортёр" http://reporter64.ru/content/view/zhurnalistskij-desant-v-hvalynske#ad-image-0