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Шли годы: менялась жизнь, менялись мы. Да что там говорить, сменился строй в стране, и уже не так манил правый берег Волги с расположенным на нём Хвалынском. И вот судьба вновь привела меня в этот чудесный старинный уездный городок – с музеями и национальным парком, с современным горнолыжным курортом и открытым бассейном.



Во второй половине ноября 2016 года в группе ветеранов журналистики под руководством председателя Саратовского отделения Союза журналистов России Лидии Николаевны Златогорской я оказался на оказался на хвалынской земле. Местом нашего «десанта» стал Центр реабилитации «Пещера монаха».



Лидия Николаевна нас сразу предупредила, что кроме поправления здоровья, нас ожидает насыщенная работа: «Эту поездку поддержали сразу два министра областного правительства – социального развития и информации и печати. Мы должны провести не менее трех встреч с отдыхающими».



С первых же дней пребывания в «Пещере монаха» каждый из нас убедился, что спрос на встречи с журналистами у отдыхающих и персонала санатория высок!

На одном из вечеров Л.Н. Златогорская рассказала о работе саратовской журналистской организации, о вкладе ветеранов журналистики в патриотическое воспитание. Звучала тема организованного автопробега в Волоколамский район, посвященного 75-летию битвы под Москвой, которое отметили как раз в день встречи - 16 ноября. Собравшиеся посмотрели видеофильмы, посвященные поездке по местам боев Панфиловской дивизии, которые, кстати, сняли юнкоры, участники автопробега из г. Петровска, с родины И.В. Панфилова.



Надолго в памяти отдыхающих реабилитационного центра останется встреча с журналистом О.И. Шавыкиной из г. Вольска. Ольга Ивановна представила историю о ветеранах – героях войны. Оказалось, что в Вольском районе 108 Героев Советского Союза, учитывая выпускников местного военного училища.



Сама журналистка участвует в поисковых работах на местах боев и не понаслышке знает цену установления имени с уцелевшего солдатского медальона, радость родственников, имеющих возможность ранее безвестного защитника предать земле на своей родине.



В завершение встречи Ольга Ивановна проникновенно прочла рассказ Алексея Толстого «Русский характер», который очень растрогал зал.



С большим интересом прошли встречи с писателем и поэтом из г. Саратова Евгением Федоровичем Саблиным. 22 года Евгений Федорович возглавлял Ивантеевскую «районку», был в Правительстве области и советником губернатора. Истории для его стихов и рассказов взяты из жизни, поэтому они пришлись по душе внимательным слушателям. А поэтический тонкий юмор сразу покорил аудиторию! Читая стихи военной тематики, он перевоплощался в своих героев настолько, что зал искренне переживал за них.



Ещё одна удивительная личность, с которой пообщались журналисты – Наталья Васильевна Давиденко, общественник, бывший редактор Аткарской газеты. На протяжении многих лет она возглавляла областной Совет женщин, на её счету много добрых дел. В чиновничьих кругах женщина настойчиво добивалась справедливых решений по различным жалобам. Наверное, многие помнят недавнее решение об отмене части маршрутов пригородных и межгородских электричек. Наталья Васильевна организовала сбор подписей и обратилась в администрацию Президента России, на что получила положительный ответ. И таких примеров можно привести немало.



На встрече с ветеранами журналист и поэтесса Галина Юрьевна Перекальская из Хвалынска оригинально построила своё выступление, привлекая к рассказу достопримечательности родного края. От неё мы узнали интересные факты об истории развития города и курортных местечек, о национальном парке «Хвалынский», на территории которого ежегодно ярко проходит фестиваль поэзии «Радуга – XXI век», вдохновителем которого является эта женщина.



«Начали с малого, собрав любителей поэзии», – поделилась Галина Юрьевна, – а в 2016 году прошел третий фестиваль, который расширил свои границы. Работа велась по номинациям: «Поэзия», «Проза», «Авторская песня, «Кино».

Значительно расширилась и география участников: творческие люди приезжали из Москвы и Екатеринбурга, Красноярска, Самары и городов Саратовской области.

Ветеран журналистики Анатолий Кузьмич Аносов поразил всех хорошим знанием стихов Твардовского и Маяковского. Отдыхающие как бы заново знакомились с героем и весельчаком Василием Тёркиным.



Практически каждый вечер журналистский «десант» был в центре внимания персонала и отдыхающих реабилитационного центра «Пещера монаха». Одну из встреч посетил директор ГАУ СО СОЦ «Пещера монаха» А.П. Ремезов.

Андрей Петрович рассказал о том, что ГАУ «Центр реабилитации «Пещера монаха» находится в семи километрах от Хвалынска, в экологически чистом районе, в ущелье, окруженном гребнями хвалынских гор: «В здешних лесах произрастают редкие реликтовые растения, занесенные в Красную книгу.

Высокоионизированный воздух, прекрасный ландшафт и чудодейственные свойства Черемшанских родников создают особенный микроклимат и благотворно влияют на больных с заболеванием сердечно - сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания». «Лечение проводится в отдельно стоящем корпусе, под контролем высококлассных специалистов, - пояснил Андрей Петрович, – а к пациентам применяется индивидуальный подход. Центр реабилитации имеет кабинеты магнитотерапии, гальванизации, КВЧ и УВЧ. Работает водолечебница, есть кабинеты ручного и механического массажа. Кабинеты ингаляции, ароматерапии, электросна, различные души, «Соляная пещера» и многое другое. Сегодня это лучший санаторий Саратовской области, в котором имеется новейшее оборудование».



Гордостью Хвалынска являются горнолыжный курорт и уникальный проспект Поволжья, открытый термобассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов серебра и меди, единственный на 1000 км в округе. Конечно же, мы не упустили такой возможности, и всей группой искупались, попарились в финской и турецкой саунах.



Впечатления о посещении комплекса остались самые приятные. А чтобы убедиться в том, как изменился Хвалынск за последние годы, нужно просто там побывать.



Юрий Пронин



Видимо, сущность человека такова, что с раннего детства мы стремимся в неизвестные дали, в общем, хотим увидеть мир. В то же время нас мало интересует то, что находится рядом, всего в нескольких километрах. С раннего детства мои сверстники, рожденные в середине прошлого века, с мамой или бабушкой, а позднее, став взрослыми, и самостоятельно часто бывали в г. Хвалынске. Для нас, сельских ребятишек, он представлялся большим городом, в котором главной достопримечательностью, как нам тогда казалось, был базар. Дальше него, собственно, и не бывали. Накупив дефицитного продовольствия (тогда город Хвалынск, как курортный, снабжался по отдельной категории), мы спешили на переправу.Шли годы: менялась жизнь, менялись мы. Да что там говорить, сменился строй в стране, и уже не так манил правый берег Волги с расположенным на нём Хвалынском. И вот судьба вновь привела меня в этот чудесный старинный уездный городок – с музеями и национальным парком, с современным горнолыжным курортом и открытым бассейном.Во второй половине ноября 2016 года в группе ветеранов журналистики под руководством председателя Саратовского отделения Союза журналистов России Лидии Николаевны Златогорской я оказался на оказался на хвалынской земле. Местом нашего «десанта» стал Центр реабилитации «Пещера монаха».Лидия Николаевна нас сразу предупредила, что кроме поправления здоровья, нас ожидает насыщенная работа: «Эту поездку поддержали сразу два министра областного правительства – социального развития и информации и печати. Мы должны провести не менее трех встреч с отдыхающими».С первых же дней пребывания в «Пещере монаха» каждый из нас убедился, что спрос на встречи с журналистами у отдыхающих и персонала санатория высок!На одном из вечеров Л.Н. Златогорская рассказала о работе саратовской журналистской организации, о вкладе ветеранов журналистики в патриотическое воспитание. Звучала тема организованного автопробега в Волоколамский район, посвященного 75-летию битвы под Москвой, которое отметили как раз в день встречи - 16 ноября. Собравшиеся посмотрели видеофильмы, посвященные поездке по местам боев Панфиловской дивизии, которые, кстати, сняли юнкоры, участники автопробега из г. Петровска, с родины И.В. Панфилова.Надолго в памяти отдыхающих реабилитационного центра останется встреча с журналистом О.И. Шавыкиной из г. Вольска. Ольга Ивановна представила историю о ветеранах – героях войны. Оказалось, что в Вольском районе 108 Героев Советского Союза, учитывая выпускников местного военного училища.Сама журналистка участвует в поисковых работах на местах боев и не понаслышке знает цену установления имени с уцелевшего солдатского медальона, радость родственников, имеющих возможность ранее безвестного защитника предать земле на своей родине.В завершение встречи Ольга Ивановна проникновенно прочла рассказ Алексея Толстого «Русский характер», который очень растрогал зал.С большим интересом прошли встречи с писателем и поэтом из г. Саратова Евгением Федоровичем Саблиным. 22 года Евгений Федорович возглавлял Ивантеевскую «районку», был в Правительстве области и советником губернатора. Истории для его стихов и рассказов взяты из жизни, поэтому они пришлись по душе внимательным слушателям. А поэтический тонкий юмор сразу покорил аудиторию! Читая стихи военной тематики, он перевоплощался в своих героев настолько, что зал искренне переживал за них.Ещё одна удивительная личность, с которой пообщались журналисты – Наталья Васильевна Давиденко, общественник, бывший редактор Аткарской газеты. На протяжении многих лет она возглавляла областной Совет женщин, на её счету много добрых дел. В чиновничьих кругах женщина настойчиво добивалась справедливых решений по различным жалобам. Наверное, многие помнят недавнее решение об отмене части маршрутов пригородных и межгородских электричек. Наталья Васильевна организовала сбор подписей и обратилась в администрацию Президента России, на что получила положительный ответ. И таких примеров можно привести немало.На встрече с ветеранами журналист и поэтесса Галина Юрьевна Перекальская из Хвалынска оригинально построила своё выступление, привлекая к рассказу достопримечательности родного края. От неё мы узнали интересные факты об истории развития города и курортных местечек, о национальном парке «Хвалынский», на территории которого ежегодно ярко проходит фестиваль поэзии «Радуга – XXI век», вдохновителем которого является эта женщина.«Начали с малого, собрав любителей поэзии», – поделилась Галина Юрьевна, – а в 2016 году прошел третий фестиваль, который расширил свои границы. Работа велась по номинациям: «Поэзия», «Проза», «Авторская песня, «Кино».Значительно расширилась и география участников: творческие люди приезжали из Москвы и Екатеринбурга, Красноярска, Самары и городов Саратовской области.Ветеран журналистики Анатолий Кузьмич Аносов поразил всех хорошим знанием стихов Твардовского и Маяковского. Отдыхающие как бы заново знакомились с героем и весельчаком Василием Тёркиным.Практически каждый вечер журналистский «десант» был в центре внимания персонала и отдыхающих реабилитационного центра «Пещера монаха». Одну из встреч посетил директор ГАУ СО СОЦ «Пещера монаха» А.П. Ремезов.Андрей Петрович рассказал о том, что ГАУ «Центр реабилитации «Пещера монаха» находится в семи километрах от Хвалынска, в экологически чистом районе, в ущелье, окруженном гребнями хвалынских гор: «В здешних лесах произрастают редкие реликтовые растения, занесенные в Красную книгу.Высокоионизированный воздух, прекрасный ландшафт и чудодейственные свойства Черемшанских родников создают особенный микроклимат и благотворно влияют на больных с заболеванием сердечно - сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания». «Лечение проводится в отдельно стоящем корпусе, под контролем высококлассных специалистов, - пояснил Андрей Петрович, – а к пациентам применяется индивидуальный подход. Центр реабилитации имеет кабинеты магнитотерапии, гальванизации, КВЧ и УВЧ. Работает водолечебница, есть кабинеты ручного и механического массажа. Кабинеты ингаляции, ароматерапии, электросна, различные души, «Соляная пещера» и многое другое. Сегодня это лучший санаторий Саратовской области, в котором имеется новейшее оборудование».Гордостью Хвалынска являются горнолыжный курорт и уникальный проспект Поволжья, открытый термобассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов серебра и меди, единственный на 1000 км в округе. Конечно же, мы не упустили такой возможности, и всей группой искупались, попарились в финской и турецкой саунах.Впечатления о посещении комплекса остались самые приятные. А чтобы убедиться в том, как изменился Хвалынск за последние годы, нужно просто там побывать.