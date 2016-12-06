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Я заново открыл Хвалынск
--- — 22-декабря-2016 — прочитано 6 раз
Видимо, сущность человека такова, что с раннего детства мы стремимся в неизвестные дали, в общем, хотим увидеть мир. В то же время нас мало интересует то, что находится рядом, всего в нескольких километрах. С раннего детства мои сверстники, рожденные в середине прошлого века, с мамой или бабушкой, а позднее, став взрослыми, и самостоятельно часто бывали в г. Хвалынске. Для нас, сельских ребятишек, он представлялся большим городом, в котором главной достопримечательностью, как нам тогда казалось, был базар. Дальше него, собственно, и не бывали. Накупив дефицитного продовольствия (тогда город Хвалынск, как курортный, снабжался по отдельной категории), мы спешили на переправу.
Шли годы: менялась жизнь, менялись мы. Да что там говорить, сменился строй в стране, и уже не так манил правый берег Волги с расположенным на нём Хвалынском. И вот судьба вновь привела меня в этот чудесный старинный уездный городок – с музеями и национальным парком, с современным горнолыжным курортом и открытым бассейном.
Во второй половине ноября 2016 года в группе ветеранов журналистики под руководством председателя Саратовского отделения Союза журналистов России Лидии Николаевны Златогорской я оказался на оказался на хвалынской земле. Местом нашего «десанта» стал Центр реабилитации «Пещера монаха».
Лидия Николаевна нас сразу предупредила, что кроме поправления здоровья, нас ожидает насыщенная работа: «Эту поездку поддержали сразу два министра областного правительства – социального развития и информации и печати. Мы должны провести не менее трех встреч с отдыхающими».
С первых же дней пребывания в «Пещере монаха» каждый из нас убедился, что спрос на встречи с журналистами у отдыхающих и персонала санатория высок!
На одном из вечеров Л.Н. Златогорская рассказала о работе саратовской журналистской организации, о вкладе ветеранов журналистики в патриотическое воспитание. Звучала тема организованного автопробега в Волоколамский район, посвященного 75-летию битвы под Москвой, которое отметили как раз в день встречи - 16 ноября. Собравшиеся посмотрели видеофильмы, посвященные поездке по местам боев Панфиловской дивизии, которые, кстати, сняли юнкоры, участники автопробега из г. Петровска, с родины И.В. Панфилова.
Надолго в памяти отдыхающих реабилитационного центра останется встреча с журналистом О.И. Шавыкиной из г. Вольска. Ольга Ивановна представила историю о ветеранах – героях войны. Оказалось, что в Вольском районе 108 Героев Советского Союза, учитывая выпускников местного военного училища.
Сама журналистка участвует в поисковых работах на местах боев и не понаслышке знает цену установления имени с уцелевшего солдатского медальона, радость родственников, имеющих возможность ранее безвестного защитника предать земле на своей родине.
В завершение встречи Ольга Ивановна проникновенно прочла рассказ Алексея Толстого «Русский характер», который очень растрогал зал.
С большим интересом прошли встречи с писателем и поэтом из г. Саратова Евгением Федоровичем Саблиным. 22 года Евгений Федорович возглавлял Ивантеевскую «районку», был в Правительстве области и советником губернатора. Истории для его стихов и рассказов взяты из жизни, поэтому они пришлись по душе внимательным слушателям. А поэтический тонкий юмор сразу покорил аудиторию! Читая стихи военной тематики, он перевоплощался в своих героев настолько, что зал искренне переживал за них.
Ещё одна удивительная личность, с которой пообщались журналисты – Наталья Васильевна Давиденко, общественник, бывший редактор Аткарской газеты. На протяжении многих лет она возглавляла областной Совет женщин, на её счету много добрых дел. В чиновничьих кругах женщина настойчиво добивалась справедливых решений по различным жалобам. Наверное, многие помнят недавнее решение об отмене части маршрутов пригородных и межгородских электричек. Наталья Васильевна организовала сбор подписей и обратилась в администрацию Президента России, на что получила положительный ответ. И таких примеров можно привести немало.
На встрече с ветеранами журналист и поэтесса Галина Юрьевна Перекальская из Хвалынска оригинально построила своё выступление, привлекая к рассказу достопримечательности родного края. От неё мы узнали интересные факты об истории развития города и курортных местечек, о национальном парке «Хвалынский», на территории которого ежегодно ярко проходит фестиваль поэзии «Радуга – XXI век», вдохновителем которого является эта женщина.
«Начали с малого, собрав любителей поэзии», – поделилась Галина Юрьевна, – а в 2016 году прошел третий фестиваль, который расширил свои границы. Работа велась по номинациям: «Поэзия», «Проза», «Авторская песня, «Кино».
Значительно расширилась и география участников: творческие люди приезжали из Москвы и Екатеринбурга, Красноярска, Самары и городов Саратовской области.
Ветеран журналистики Анатолий Кузьмич Аносов поразил всех хорошим знанием стихов Твардовского и Маяковского. Отдыхающие как бы заново знакомились с героем и весельчаком Василием Тёркиным.
Практически каждый вечер журналистский «десант» был в центре внимания персонала и отдыхающих реабилитационного центра «Пещера монаха». Одну из встреч посетил директор ГАУ СО СОЦ «Пещера монаха» А.П. Ремезов.
Андрей Петрович рассказал о том, что ГАУ «Центр реабилитации «Пещера монаха» находится в семи километрах от Хвалынска, в экологически чистом районе, в ущелье, окруженном гребнями хвалынских гор: «В здешних лесах произрастают редкие реликтовые растения, занесенные в Красную книгу.
Высокоионизированный воздух, прекрасный ландшафт и чудодейственные свойства Черемшанских родников создают особенный микроклимат и благотворно влияют на больных с заболеванием сердечно - сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания». «Лечение проводится в отдельно стоящем корпусе, под контролем высококлассных специалистов, - пояснил Андрей Петрович, – а к пациентам применяется индивидуальный подход. Центр реабилитации имеет кабинеты магнитотерапии, гальванизации, КВЧ и УВЧ. Работает водолечебница, есть кабинеты ручного и механического массажа. Кабинеты ингаляции, ароматерапии, электросна, различные души, «Соляная пещера» и многое другое. Сегодня это лучший санаторий Саратовской области, в котором имеется новейшее оборудование».
Гордостью Хвалынска являются горнолыжный курорт и уникальный проспект Поволжья, открытый термобассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов серебра и меди, единственный на 1000 км в округе. Конечно же, мы не упустили такой возможности, и всей группой искупались, попарились в финской и турецкой саунах.
Впечатления о посещении комплекса остались самые приятные. А чтобы убедиться в том, как изменился Хвалынск за последние годы, нужно просто там побывать.
Юрий Пронин